Ministério da Educação destina R$ 575 mil para fortalecimento do ensino infantil no interior de MS

BOLETIM COVID-19

Bebê já chegou morto no hospital; óbito ocorreu em março, mas só foi computado no boletim epidemiológico esta semana

Bebê, do sexo masculino, não identificado, faleceu de Covid-19 em Pedro Gomes, município localizado a 306 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES), o menino testou positivo para a doença em 30 de março de 2023 e faleceu no mesmo dia.

O óbito ocorreu há cinco meses, mas, só foi computado nos dados esta semana.

O Correio do Estado entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Pedro Gomes e foi informado que o bebê já chegou morto no hospital.

DADOS

Dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) apontam que 273 pessoas testaram positivo e três morreram de Covid-19, entre 8 e 15 de agosto de 2023, em Mato Grosso do Sul.

Com isso, o Estado totaliza 615.732 confirmações e 11.088 óbitos pela doença desde o início da pandemia, em 2020.



Os municípios que confirmaram casos positivos da doença são Campo Grande (112), Dourados (105), Caarapó (32), Chapadão do Sul (6), Itaporã (3), Três Lagoas (3), Cassilândia (2), Nova Andradina (2), Rio Brilhante (2), Brasilândia (1), entre outros. Confira a lista completa de municípios aqui.



Os municípios do Estado que registraram óbitos na última semana são Campo Grande (2) e Pedro Gomes (1).



Em MS, o ano com maior número de casos é 2021 (246.644), seguido por 202 2 (212.804), 2020 (133.761) e 2023 (22.523).



Já os anos com maior número de mortes são 2021 (7.356), 2020 (2.397), 2022 (1.184) e 2023 (150).



No mundo, são 769.369.823 casos e 6.954.336 óbitos. Já no Brasil, são 37.739.057 casos e 704.897 mortes.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 5 de maio de 2023, o fim da emergência de Saúde Pública de Importância Internacional referente à Covid-19.



Porém, vale ressaltar que o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional não significa que a COVID-19 tenha deixado de ser uma ameaça à saúde.

Sintomas da Covid-19

É possível que o cidadão esteja infectado com o vírus da Covid-19 caso apresente os seguintes sintomas:

Febre

Tosse seca

Perda do olfato

Perda do paladar

Falta de ar

Dificuldade para respirar

Dor ou pressão do peito

Transmissão

O meio de transmissão da Covid-19 se dá por inalação ou contato com gotículas de saliva, secreções respiratórias ou superfícies contaminadas. Portanto, a transmissão pode ocorrer por meio de:

Tosse

Espirro

Catarro

Apertos de mão

Contato pessoal próximo

Contato com objetos contaminados



Prevenção

Existem inúmeras formas de se prevenir o contágio e proliferação da Covid-19. Confira: