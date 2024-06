Ministério da Educação propõe revogar portaria para encerrar greve docente

ALFABETIZAÇÃO

Publicado no Ministério da Educação, pesquisa informa que dois municípios sul-mato-grossenses registraram mais de 90% de estudantes do 2º ano do ensino fundamental alfabetizados

Publicado nesta sexta-feira (14) no portal do Ministério da Educação, o 1º Relatório de Resultados do Indicador Criança Alfabetizada. . Este foi divulgado em 28 de maio, pelo Ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, em reunião com o Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e com governadores no Palácio do Planalto.

Conforme os dados apresentados, Mato Grosso do Sul conseguiu reverter o índice de crianças alfabetizadas que durante a pandemia que em 2021, era de 31%, atingindo 47% em 2023.

O indicador leva em conta crianças alfabetizadas, saindo da 2ª ano do ensino fundamental (que contempla a primeira e segunda série) sabendo ler e escrever. Apesar do indicador positivo, os pesquisadores em educação reforçam que o ideal é que a criança complete a 1ª série neste patamar.

Com os resultados, é possível afirmar que MS está entre os estados do Brasil que conseguiram reverter o baixo índice de crianças alfabetizadas durante o período da pandemia (Covid-19).

Além disso, dos 79 municípios sul-mato-grossenses, 10 alcançaram percentual superior a 75% de alunos alfabetizados. Desses, quatro atingiram mais de 80% de alfabetização, como Angélica, Deodápolis, Laguna Carapã e Mundo Novo.

Objetivos

Para o Mato Grosso do Sul, com o compromisso nacional de criança alfabetizada, do Ministério da Educação, a expectativa é que em 2024, o índice chegue a 59%. Veja as projeções:

2025 - 58%

2026 - 63%

2027 - 68%

2028 - 72%

2029 - 76%

Melhores índices de alfabetização do país

Ceará - 85%

Paraná - 73%

Rio Grande do Sul - 63%

Santa Catarina - 61%

Pernambuco - 59%

**Colaborou Laura Brasil