Ministério da Saúde destina recursos para MS para melhorias na saúde bucal nas escolas públicas

Em busca de melhorias na saúde bucal nas escolas públicas de Mato Grosso do Sul, o estado recebeu um aporte financeiro do Ministério da Saúde um aporte financeiro de R$3,2 milhões. Este valor visa beneficiar mais de 458 mil estudantes matriculados na educação básica, desde a primeira infância até o ensino fundamental.

De acordo com o governo, a implementação dessa estratégia será realizada por meio de 588 equipes especializadas em saúde bucal, distribuídas de forma estratégica por todo o estado.

A iniciativa de melhorar a saúde bucal nas escolas públicas de Mato Grosso do Sul faz parte de um projeto nacional mais amplo, que contempla todo o território brasileiro, com um investimento total de R$ 187,8 milhões. A expectativa é atender 26 milhões de estudantes, com idades entre 3 e 14 anos, distribuídos em 5.055 municípios do país. Para alcançar esse objetivo, serão mobilizadas 31,2 mil equipes de saúde bucal.

A iniciativa de melhorar a saúde bucal nas escolas públicas de Mato Grosso do Sul faz parte de um projeto nacional mais amplo, que contempla todo o território brasileiro, com um investimento total de R$ 187,8 milhões. A expectativa é atender 26 milhões de estudantes, com idades entre 3 e 14 anos, distribuídos em 5.055 municípios do país. Para alcançar esse objetivo, serão mobilizadas 31,2 mil equipes de saúde bucal.

Segundo as diretrizes do Programa Brasil Sorridente, o objetivo é combater a dificuldade de acesso à saúde bucal, especialmente para a população em regiões de vazios assistenciais. Além disso, em 2023, o Ministério da Saúde ampliou o programa, levando atendimento odontológico especializado para a população de municípios com até 20 mil habitantes em todo o Brasil. No ambiente escolar, essa estratégia é implementada por meio do Programa Saúde na Escola (PSE).

Durante o evento da 25ª Marcha dos Prefeitos, em maio deste ano, o presidente Lula anunciou que todos os municípios receberão um incremento de R$4,3 bilhões para o custeio de multiprofissionais na área de saúde bucal.

O recurso é proveniente da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 para 2024, quando o Ministério da Saúde autorizou a recomposição do financiamento do custeio da implantação de todos os serviços relacionados, como equipes de saúde bucal (eSB), Unidades Odontológicas Móveis (UOM), Centros de Especialidade Odontológica e Laboratórios Regionais de Prótese Dentária.



Assine o Correio do Estado