Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Outubro Rosa

Ministério da Saúde garante acesso a mamografia para mulheres a partir de 40 anos

A partir de agora, o exame pode ser feito sob demanda em pacientes sem sintomas em uma ação que visa ampliar a detecção do câncer de mama

Karina Varjão

Karina Varjão

23/09/2025 - 16h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (23) que mulheres de 40 a 49 anos de idade poderão realizar exames de mamografia pelo Sistema Único de Saúde (SUS) mesmo sem apresentarem sintomas do câncer de mama. A medida anunciada pelo ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visa ampliar a detecção precoce da doença que, nessa faixa etária, responde por 23% dos casos. 

A partir dessa nova diretriz, o exame poderá ser realizado sob demanda, em decisão conjunta entre a paciente e seu profissional de saúde, onde a mulher deve ser orientada sobre os benefícios e possíveis desvantagens do rastreamento. 

Anteriormente, mulheres nessa faixa etária tinham dificuldade de acesso ao exame na rede pública, já que a mamografia era condicionada à avaliação de histórico familiar ou à apresentação de sintomas. Com a mudança, essas barreiras deixam de existir. 

“Garantir a mamografia a partir dos 40 anos no SUS é uma decisão histórica. Estamos ampliando o acesso ao diagnóstico precoce em uma faixa etária que concentra quase um quarto dos casos de câncer de mama. Enquanto alguns países erguem barreiras e restringem direitos, o Brasil dá o exemplo ao priorizar a saúde das mulheres e fortalecer o sistema público”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Atualmente, mamografias em pacientes com menos de 50 anos representam 30% do total dos exames no SUS, o que correspondeu a mais de 1 milhão de exames em 2024. 

Ampliação da faixa etária

Outra medida anunciada é a ampliação da faixa etária para rastreamento ativo, que é a mamografia preventiva realizada a cada dois anos, de 69 anos, que era a data limite, para 74 anos. 

Em 2024, o SUS realizou aproximadamente 4 milhões de mamografias de rastreamento e 376,7 mil exames diagnósticos. 

Quase 60% dos casos da doença estão concentrados dos 50 aos 74 anos e o envelhecimento é um dos fatores de risco para o avanço e desenvolvimento do câncer de mama. 

Outras iniciativas

A ação do Ministério da Saúde integra o programa Agora Tem Especialistas, que tem o objetivo de expandir o acesso a consultas, exames e cirurgias no SUS. Em outubro, mês voltado à conscientização e prevenção do diagnóstico precoce do câncer de mama, o Ministério levará unidades móveis de saúde da mulher para 22 estados brasileiros. 

Padilha afirmou que as ações visam criar, no Brasil, a maior rede pública de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do mundo. 

“Isso envolve pesquisa, inovação, formação de profissionais, fortalecimento do Inca e parceria com estados e municípios. O que estamos anunciando neste Outubro Rosa não é apenas para este mês, mas para deixar um legado permanente para as próximas gerações,” disse.

As unidades móveis vão oferecer vários serviços para o diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo de útero, como mamografia, ultrassonografia, punção e biópsia de mama, colposcopia e consultas médicas presenciais e por telemedicina. 

O investimento na ação é de R$18 milhões e a expectativa é que ao longo do mês de outubro, 120 mil mulheres sejam atendidas.

Também serão disponibilizados pelo SUS medicamentos mais modernos para tratamento do câncer de mama, como o trastuzumabe entansina, indicado para mulheres com câncer em estado inicial; e os inibidores de ciclinas (abemaciclibe, palbociclibe e ribociclibe), recomendados para as pacientes com câncer em estado mais avançado ou metastático, quando a doença já se espalhou para outras partes do corpo. 

“Estamos incorporando medicamentos de última geração ao SUS, com negociações que garantiram até 50% de desconto. Isso significa que milhares de mulheres terão acesso a terapias modernas, que em outros países só chegam a quem pode pagar. Essa é a diferença de um sistema universal: aqui, saúde é direito e não privilégio”, finalizou Alexandre Padilha.

Mato Grosso do Sul

Em 2023, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) projetou que, em Mato Grosso do Sul, teria cerca de 8.600 casos de câncer de mama, com uma projeção de mais de 5.000 novos casos anualmente entre 2023 e 2025, de um total de quase 30.000 novos casos de câncer no Estado no período. 

O diagnóstico e tratamento são feitos pelo SUS, com programas como o Casa Rosa e o Hospital de Amor, oferecendo atendimento e rastreamento para reduzir o tempo de espera e agilizar o tratamento. 

O diagnóstico precoce melhora as perspectivas de tratamento e aumenta as chances de cura, com mais de 95% em estágios iniciais. 

Com as mudanças anunciadas hoje, a expectativa é que haja uma maior soberania do paciente no acesso ao exame preventivo, redução de diagnóstico tardios e, consequentemente, melhoria nas taxas de cura. 

Estima-se que o reforço no diagnóstico precoce aliado às novas terapias possa salvar vidas e reduzir a mortalidade causada pelo câncer de mama, doença que, segundo o ministério da Saúde, tem cerca de 37 mil casos por ano. 

Cidades

Mulher que comprou carregador e furtou iPhone é presa em Campo Grande

Durante o pagamento, ela aproveitou a distração da funcionária para levar o aparelho usado pelos funcionários do comércio

23/09/2025 16h00

Compartilhar

Divulgação PCMS

Continue Lendo...

Uma cliente de 52 anos, que entrou em uma loja para comprar um carregador e acabou furtando um iPhone 12 Pro Max, foi presa pela Polícia Civil de Campo Grande.

Conforme relatos, a cliente comprou um carregador de celular e, ao ir ao caixa para realizar o pagamento, em uma loja de celulares localizada no bairro Santa Fé, colocou a bolsa sobre o aparelho e, quando a funcionária se distraiu, pegou o celular.

Ainda segundo informações da polícia, o aparelho era de uso exclusivo da empresa. A suspeita escondeu o objeto dentro da bolsa, efetuou o pagamento do carregador e deixou a loja.

Quando os funcionários perceberam a falta do aparelho, tentaram rastreá-lo, mas ele estava desligado. Os trabalhadores relataram que a senha era composta por apenas quatro dígitos.

Isso levantou a suspeita de que a mulher teria memorizado o código antes de deixar o estabelecimento.

Imagens de câmeras de segurança e os comprovantes de pagamento, assim como o depoimento dos funcionários, ajudaram na identificação da mulher que, ao ser localizada pela polícia, confessou ter levado o celular e devolveu o aparelho.

 

Assine o Correio do Estado

TRANSPORTE

Petição pública pede intervenção na concessão do Consórcio Guaicurus

O documento solicita que o Poder Executivo Municipal assuma o controle e a gestão temporária dos serviços

23/09/2025 15h50

Compartilhar
O documento tem como objetivo garantir melhorias no transporte ou até mesmo a rescisão contratual com o Consórcio Guaicurus

O documento tem como objetivo garantir melhorias no transporte ou até mesmo a rescisão contratual com o Consórcio Guaicurus arquivo

Continue Lendo...

O vereador Maicon Nogueira lançou, nesta segunda-feira (22), uma petição pública on-line que solicita a intervenção imediata na concessão do Consórcio Guaicurus. A expectativa é registrar pelo menos 50 mil assinaturas.

O documento tem como objetivo garantir melhorias no transporte ou até mesmo a rescisão contratual. Também será encaminhado ao Poder Executivo Municipal e ao Ministério Público. 

“Não se trata apenas de uma medida administrativa, mas de um ato de justiça social. Campo Grande não pode mais conviver com um serviço precário. Essa é uma mobilização popular que vai além da política, porque reflete um direito básico de todos: ter transporte público digno e eficiente”, afirmou Maicon Nogueira.

A petição pública ocorre após ser finalizada a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Transporte Coletivo de Campo Grande, instaurada para investigar o setor. No relatório final foram constatados diversos descumprimentos contratuais, como:

  • manutenção de frota envelhecida, em desacordo com os limites contratuais;
  • ausência da contratação de seguro obrigatório;
  • deficiências graves na manutenção preventiva e na acessibilidade dos veículos;
  • precariedade operacional, com frequentes atrasos, quebras e superlotação dos veículos.

A petição pública também solicita que o Poder Executivo Municipal assuma o controle e a gestão temporária dos serviços com o objetivo de acabar com as falhas constatadas. 

O Contrato de Concessão nº 330/2012, entre o Município e o Consórcio Guaicurus, prevê a intervenção em sua Cláusula Décima Quinta:

"Nos termos da Lei, o Poder  concedente poderá intervir na concessão, com o fim de assegurar a adequação na prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, vigentes e aplicáveis".

Além disso, tal prerrogativa é igualmente garantida pelo art. 32 da Lei Federal nº 8.987/1995 (Lei de Concessões), e reforçada no art. 52, §1º, da Lei Municipal nº 4.584/2007, que dispõe sobre o Sistema Municipal de Transporte Coletivo de Campo Grande.

Clique no link para conferir a petição pública

CPI do Transporte Coletivo

A Câmara de Campo Grande apresentou, no dia 12 de setembro, o relatório final de seus trabalhos da CPI do Transporte Coletivo, trazendo recomendações ao Consórcio Guaicurus, responsável pela operação dos ônibus na capital.

O documento cobra a substituição imediata de 197 veículos que ultrapassaram a idade máxima contratual e chega a sugerir intervenção municipal na concessão, caso as irregularidades persistam.

O relatório, com aproximadamente 800 páginas, foi elaborado após seis meses de investigação e aponta falhas graves na prestação do serviço e na fiscalização por parte da prefeitura. Entre os principais problemas listados estão: frota envelhecida, ausência de seguro obrigatório, precariedade na manutenção, falhas de acessibilidade, atrasos, quebras constantes e superlotação.

A comissão, composta pelos vereadores Dr. Lívio (presidente), Ana Portela (relatora), Luiza Ribeiro, Junior Coringa e Maicon Nogueira, também recomenda o indiciamento de todos os diretores e ex-diretores do Consórcio desde 2012, além de ex-dirigentes da Agetran e da Agereg, sob suspeita de omissão e descumprimento de deveres legais.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13&ordm; na quinta-feira
R$ 300 milhões

/ 1 dia

Servidores de MS poderão sacar primeira parcela do 13º na quinta-feira

2

Riedel demite mais um petista em cargo de diretoria no Governo de MS
MATO GROSSO DO SUL

/ 1 dia

Riedel demite mais um petista em cargo de diretoria no Governo de MS

3

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil
oportunidade

/ 3 dias

AgSUS abre processo seletivo com vagas em MS e salário de R$ 5 mil

4

Prefeitura considerava obsoleto software contratado agora por R$ 8,6 milhões
questionamentos

/ 2 dias

Prefeitura considerava obsoleto software contratado agora por R$ 8,6 milhões

5

PEC da Blindagem é rejeitada por 78,4% da população de MS, diz pesquisa
OPINIÃO PÚBLICA

/ 1 dia

PEC da Blindagem é rejeitada por 78,4% da população de MS, diz pesquisa

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 17 horas

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Um acordo invisível: expectativas do Mercado Financeiro