Ministério da Saúde lança ação para vacinar 413,5 mil estudantes de escolas públicas em MS

O Programa Saúde na Escola, que tem como objetivo aumentar o número de crianças e adolescentes vacinados, inicia campanha entre os dias 14 e 25 de abril em todo o país.

A ação é uma parceria entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação. A expectativa é que, a nível nacional, mais de 27 milhões de estudantes de 110 mil escolas públicas do país reforcem a campanha.

Segundo divulgado pelo Governo Federal, esse é o maior número de estudantes que podem colocar a caderneta em dia desde a criação do programa em 2007.

Adesão

Em Mato Grosso do Sul, todos os 79 municípios aderiram ao Programa Saúde na Escola. São mais de 413 mil estudantes e 1.039 escolas que irão participar do mutirão, que tem como meta vacinar 90% dos alunos com menos de 15 anos.

Entre as vacinas disponíveis estão:

Febre amarela;

Sarampo;

Caxumba;

Rubéola;

Tétano;

Difteria;

Coqueluche;

Meningite e HPV.

Como vai funcionar?

O aluno só será vacinado com a autorização dos pais ou responsáveis. Equipes do Sistema Único de Saúde (SUS) irão aplicar as vacinas na escola.

Em alguns casos, os estudantes podem ser encaminhados até um posto de saúde.

Cabe ressaltar que as cadernetas de vacinação serão conferidas; se alguma vacina estiver faltando, os pais serão comunicados.

O Ministro da Saúde classificou a escola como um bom lugar para aplicar o imunizante, por abranger crianças e adolescentes que não costumam ir aos postos de saúde.

"A escola representa uma grande oportunidade para vacinarmos esse público. Estamos falando de crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos — uma faixa etária que, muitas vezes, frequenta menos as unidades básicas de saúde. Não é tão comum que pais ou responsáveis os levem até lá. Por isso, aproveitar o espaço escolar não apenas para divulgar, mas também, quando necessário, para realizar a vacinação e promover a campanha é fundamental", afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

Investimento

Para a realização do projeto de imunização, Mato Grosso do Sul recebeu R$ 363 mil, enquanto os municípios receberam mais de R$ 1,9 milhão.

Vacinação Escolar

A partir deste ano, a imunização feita em estabelecimentos de ensino terá um registro na chamada “Vacinação Escolar”, o que deve auxiliar o governo a acompanhar de perto o andamento da vacinação no estado.

Inovação

Com a Caderneta de Saúde da Criança, em versão digital, disponível por meio do aplicativo Meu SUS Digital, os pais receberão alertas no celular lembrando quais vacinas os filhos precisam tomar.

Benefícios da Caderneta Digital

Não será mais necessário levar a caderneta de papel.

O app avisa quando for hora de vacinar, com mensagens automáticas.

A caderneta digital também ajuda os pais e responsáveis a cuidarem melhor da saúde das crianças desde o nascimento. Ela tem duas partes principais:

Registros de Saúde: informações sobre vacinas, crescimento, saúde bucal, histórico médico, entre outros.

informações sobre vacinas, crescimento, saúde bucal, histórico médico, entre outros. Cuidados da Família: dicas e orientações sobre amamentação, alimentação saudável, prevenção de acidentes, uso de eletrônicos, combate à violência e muito mais.

