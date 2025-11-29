Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo Grande

Ministério Público abre inquérito para apurar qualidade de atendimento em UPA

Relatório apontou infiltrações, mofo, falta de funcionários, além da interdição de uma sala de isolamento

Alison Silva

Alison Silva

29/11/2025 - 10h15
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) instaurou um inquérito civil para investigar a qualidade do atendimento e uma série de problemas na Unidade de Pronto Atendimento Dr. Walfrido Azambuja de Arruda, no bairro Coronel Antonino, em Campo Grande.  

O documento apontou infiltrações, mofo e desgaste da pintura em diversos ambientes, além da interdição de uma sala de isolamento, em investigação aberta pela 32ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública após uma vistoria técnica apontar "falhas estruturais, assistenciais e administrativas que podem comprometer o serviço prestado à população." 

Do mesmo modo, foram constatados problemas no sistema de climatização, com aparelhos de ar-condicionado antigos e quatro unidades totalmente inoperantes, além de falta de antibióticos e analgésicos.

Foram encontradas 11 camas e quatro macas sem grades de proteção, interrupção do serviço de raio-X, que deixou de funcionar devido à troca da empresa prestadora de serviço. A unidade de saúde não conta com monitor multiparamétrico, oxímetro portátil, ventilador mecânico e esfigmomanômetros, destaca o relatório.

De acordo com o MP, também foram registrados desfalques temporários de técnicos de enfermagem. 

O MPMS já havia solicitado à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) documentos que comprovassem ações corretivas durante a fase de Notícia de Fato. Como não houve resposta dentro do prazo, a Promotoria converteu o procedimento em inquérito civil.

Entre as providências exigidas estão a instalação do novo aparelho de raio-X, manutenção e substituição dos aparelhos de ar-condicionado, troca de camas e macas inadequadas, aquisição de equipamentos médico-hospitalares e regularização do fornecimento de medicamentos, além da recomposição das equipes técnicas.

Para a promotora de Justiça Daniella Costa da Silva, garantir condições de atendimento adequadas é uma obrigação do poder público. “Estamos diante de um serviço essencial à vida, que precisa estar estruturado para atender com eficiência e dignidade. O MPMS seguirá vigilante para que as medidas sejam efetivadas”, afirmou.

O inquérito poderá resultar na assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o município ou no ajuizamento de ação judicial caso não haja solução consensual.

Cidades

Escola é condenada a pagar R$ 15 mil por "comportamento brusco" de professora contra criança

Desembargadora destacou que profissional adotou postura brusca e desproporcional ao lidar com o aluno, ocasionando desconforto e choro da criança

29/11/2025 13h12

Foto: Reprodução TJMS

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) manteve, por unanimidade, a condenação de uma escola particular da capital ao pagamento de R$ 15 mil de indenização por danos morais a um aluno, com menos de 4 anos de idade à época dos fatos, em razão de conduta de professora durante o atendimento escolar.

Conforme os autos, imagens de câmera de segurança registraram que a professora responsável pela turma adotou postura brusca e desproporcional ao lidar com o aluno, ocasionando desconforto e choro da criança. O material, somado aos depoimentos colhidos, levou o juízo de origem a reconhecer a ocorrência de falha da unidade escolar na prestação do serviço.

O colegiado analisou recurso apresentado pela instituição de ensino contra sentença da 2ª Vara Cível de Campo Grande, que havia fixado indenização ao menor, representado por sua mãe. A escola buscava a reforma integral da decisão ou, de forma subsidiária, a redução do valor, o que não aconteceu. 

No recurso, a escola alegou que a profissional apenas tentava conter o aluno durante uma crise comportamental. Alegou ainda ter adotado medidas imediatas ao ser comunicada do ocorrido e mencionou o arquivamento do inquérito policial instaurado sobre o caso.

Ao votar contra o pedido da escola, a juíza Elisabeth Rosa Baisch, ressaltou que a responsabilidade das instituições de ensino é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Destacou também que o arquivamento do procedimento criminal não impede o reconhecimento da responsabilidade civil, dada a independência entre as esferas.

“Cumpre lembrar que a escola, além de prestar serviço educacional, assume dever de vigilância e guarda em relação às crianças sob seus cuidados, devendo adotar medidas pedagógicas adequadas e proporcionais para lidar com eventuais dificuldades comportamentais. Diante desse contexto, restando caracterizado o ato ilícito e o nexo causal, mantém-se a condenação ao pagamento de indenização por dano moral”, destacou a desembargadora em seu voto.

A 4ª Câmara Cível entendeu que o valor fixado em primeiro grau, de R$ 15 mil, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora a partir da citação, está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da situação e a necessidade de desestimular práticas semelhantes. A sentença cabe recurso. 

ecoTURISMO

Bonito beira 250 mil turistas em 2025

Número é 3,15% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 239.501 visitantes

29/11/2025 12h30

Letreiro na Praça Central de Bonito (MS)

Letreiro na Praça Central de Bonito (MS) DIVULGAÇÃO/Governo de MS

Bonito beirou a marca de 250 mil turistas nos 10 primeiros meses de 2025. O destino alcançou esse número em outubro, a 2 meses do fim do ano.

Dados divulgados pelo Observatório do Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) apontam que o município recebeu 247.049 turistas entre 1º de janeiro e 31 de outubro de 2025.

Confira o número detalhado de visitantes, por mês, em 2025:

MÊS - 2025 Nº DE TURISTAS
Janeiro 36.858
Fevereiro 17.017
Março 25.849
Abril 25.478
Maio 22.977
Junho 14.675
Julho 25.849
Agosto 24.413
Setembro 27.127
Outubro 26.806

 * Total: 247.049 (janeiro a outubro) – Fonte: OTEB

O número é 3,15% maior em relação ao mesmo período de 2024, quando o destino recebeu 239.501 visitantes.

Conforme o levantamento, a maioria dos turistas brasileiros que visitaram Bonito são dos estados de São Paulo (34,72%), Paraná (8,63%), Rio de Janeiro (8,12%), Santa Catarina (7,44%), Rio Grande do Sul (6,66%), Mato Grosso do Sul (6,08%), entre outros.

As regiões do Brasil que mais visitaram a cidade são Sudeste (56,21%), Sul (25,52%), Centro-Oeste (10,55%), Nordeste (6,42%) e Norte (1,30%).

Já os turistas estrangeiros que visitaram o município são dos países da Holanda (1,57%), Paraguai (1,33%), Estados Unidos (1%), Alemanha (0,92%), França (0,85%), Argentina (0,78%), entre outros.

Estima-se que, do total de visitantes (247.049) que estiveram em Bonito e região, 28.967 desembarcaram pelo aeroporto, aumento de 25,07% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram registrados 23.161 desembarques.

Números indicam que os atrativos turísticos do município receberam 706.812, um aumento de 0,98% em relação ao mesmo período de 2024, quando foram contabilizadas 699.929 visitações.

A taxa de ocupação dos hotéis ficou em 61% em outubro.

BONITO

Bonito é o principal destino turístico de Mato Grosso do Sul. A cidade é conhecida popularmente como Capital do Ecoturismo.

Está localizada na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a 297 quilômetros de Campo Grande. Foi fundada em 2 de outubro de 1948 e completou 77 anos em 2025.

A partir de dezembro de 2025, viajar para Bonito vai ficar mais caro: a Prefeitura Municipal de Bonito anunciou a cobrança de Taxa de Conservação Ambiental (TCA) de R$ 15 por pessoa. 

Segundo o município, a taxa foi criada para fortalecer políticas públicas voltadas à conservação ambiental, diante do aumento da demanda turística e da necessidade de investimentos constantes em infraestrutura e monitoramento, essenciais para manter a experiência de visitação segura e sustentável.

Três linhas aéreas operam em Bonito: Gol, Latam e Azul.

O município recebeu esse nome por herança da Fazenda Rincão Bonito, de onde o distrito foi desmembrado.

Foi fundada em 1927 e com a criação do território Federal de Ponta Porã, pelo Decreto-Lei nº 5.839, de 21 de setembro de 1943, é lhe anexado como Distrito de Paz de Miranda.

Mas, tornou-se município apenas em 2 de outubro de 1948, ainda pertencente ao estado de Mato Grosso. Em 1977, o município passou a fazer parte do atual estado de Mato Grosso do Sul, após divisão do território.

PASSEIOS

Bonito-Serra da Bodoquena possuem diversos passeios para todas as idades, gostos e bolsos.

A cidade possui rios de águas cristalinas, cavernas/grutas secas e alagadas, cachoeiras, trilhas, balneários, observatórios naturais, flutuação e mergulho em rios, praias de água doce, boia cross e aquários.

Os passeios variam de R$90,00 a R$1.900,00. Confira:

  • Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade
  • Grutas de São Miguel
  • Grita São Mateus
  • Gruta Catedral
  • Gruta do Mimoso 
  • Abismo Anhumas
  • Nascente Azul
  • Lagoa Misteriosa
  • Rio Sucuri
  • Rio da Prata Recanto Ecológico
  • Rio Formoso
  • Aquário Natural
  • Estância Mimosa
  • Boca da Onça
  • Cachoeiras da Serra da Bodoquena
  • Balneário do Sol
  • Balneário Bosque das Águas
  • Balneário Municipal
  • Eco Park Porto da Ilha
  • Eco Serrana Park
  • Recanto das Águas
  • Cânion do Rio Salobra
  • Fazenda Ceita Corê
  • Buraco das Araras
  • Buraco do Macaco
  • Praia da Figueira
  • Projeto Jiboia
  • Biopark

