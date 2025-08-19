Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MPMS

Ministério Público alerta membros sobre o uso individual da inteligência artificial (IA)

Recomendação da Corregedoria-Geral trata do uso de ferramentas de IA no âmbito do MPMS, preocupada com a segurança e proteção de dados e que os mecanismos substituam a análise técnico-jurídica humana

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

19/08/2025 - 10h33
Preocupada com os riscos, potencialidades, limitações e implicações jurídicas e éticas do uso de ferramentas de Inteligência Artificial no Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a Corregedoria-Geral do MPMS publicou  nesta terça-feira (19), em Diário Oficial, uma recomendação quanto ao uso seguro da IA entre seus membros. 

Conforme o documento assinado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público, Helton Fonseca Bernardes, como a recomendação aplica-se ao uso de ferramentas de IA no Ministério Público, o membro do MPMS deverá orientar os servidores, estagiários e demais integrantes da equipe para assegurar a utilização dentro dos padrões da recomendação. 

"Especialmente aquelas não homologadas institucionalmente, como soluções abertas, experimentais ou adotadas por iniciativa individual no exercício funcional", expõe o texto em seu primeiro artigo. 

É importante esclarecer que, enquanto não há uma regulamentação específica por parte da Procuradoria-Geral de Justiça, tal recomendação aparece apenas com caráter orientador e supletivo. 

De olho na IA

Fica claro no texto o reconhecimento do potencial IA para "qualificar e modernizar a atuação institucional", portanto tais ferramentas devem observar os princípios que estão pactuados na Constituição Federal, como: legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e transparência.

O texto leva em conta o que diz a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018, conhecida como LGPD), que já traz diretrizes para o tratamento de dados pessoais, destacando a necessidade de controle das informações que serão processadas nesses sistemas de inteligência artificial. 

Quanto à transparência, a recomendação deixa clara a necessidade de ser possível a checagem e a correção dos resultados pelo membro do Ministério Público, ressaltando que essencial a supervisão humana contínua. 

"Sendo a decisão final sempre do membro do Ministério Público, não se recomendando a substituição da análise técnico-jurídica por mecanismos automatizados", complementa o trecho do quarto inciso do segundo artigo da recomendação. 

IA e segurança de dados

Com um artigo específico, e o mais extenso entre os quatro que compõem a recomendação, a terceira parte desse documento trata exclusivamente das cautelas quanto à segurança da informação. 

Nesse sentido, entre os sete incisos, a Corregedoria-Geral recomenda: 

  1. Dar preferência por soluções corporativas ou contratadas que assegurem níveis adequados de  confidencialidade, integridade e rastreabilidade das informações processadas, evitando o uso de plataformas gratuitas sem garantias formais de proteção de dados;
     
  2. Promover a "anonimização" ou "pseudonimização" de dados pessoais ao se utilizar plataformas abertas, gratuitas ou não homologadas institucionalmente;
     
  3. Abster-se de inserir, processar ou compartilhar dados sensíveis ou sigilosos em plataformas de IA abertas, diante da inexistência de garantias formais de proteção e controle das informações;
     
  4. Evitar o fornecimento de feedbacks ou qualquer espécie de autorização para que a ferramenta de IA possa utilizar a pesquisa desenvolvida para (re)treinamento do modelo de linguagem;
     
  5. Abster-se de utilizar credenciais institucionais, como endereço de e-mail e telefones funcionais como login de acesso às IA não corporativas;
     
  6. Evitar que a plataforma de IA escolhida seja utilizada como ferramenta de extração indevida de dados nem represente vetor de risco de ataques cibernéticos aos sistemas ou base de dados institucionais.
     
  7. Evitar a instalação de aplicativos de IA em dispositivos institucionais, dando preferência a utilização de navegação web; 

Sendo que a IA pode ser empregada como ferramenta de apoio em processos internos, para triagem, organizar e analisar dados, o Ministério Público não recomenda a "utilização autônoma na tomada de decisões administrativas ou judiciais". 

Ou seja, o membro do MPMS precisa revisar e validar de forma crítica os resultados que esses sistemas de IA geram, antes de usá-los para fundamentar manifestações, recomendações ou providências oficiais.

Tudo isso, segundo o texto, é para prevenir que ocorram as chamadas "alucinações", que basicamente são os conteúdos inverídicos ou incorretos que podem ser gerados pelo sistema de inteligência artificial. 

"É vedada a delegação de responsabilidade técnico-jurídica à IA, que deve ser utilizada apenas como subsídio complementar, sob supervisão humana, ficando o usuário responsável pelo seu uso indevido", completa o segundo parágrafo do quarto artigo da recomendação. 

 

Cidades

Justiça reconhece a morte de jovem que não teve o corpo encontrado

A mãe do jovem, executado por uma facção criminosa, procurou auxílio da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul para comprovar legalmente a morte do filho

19/08/2025 13h00

Divulgação

A mãe de um jovem desaparecido em setembro de 2024 procurou a Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul para obter o reconhecimento da morte presumida do filho, de 19 anos, sequestrado por uma facção criminosa.

A mulher, que é moradora de Miranda, relatou que o filho foi visto pela última vez em 1° de setembro de 2024, em Pontes Lacerda (MT).

Na ocasião, ele estava com um colega de trabalho e outras pessoas em uma tabacaria. Segundo as investigações, integrantes de uma facção criminosa, acreditando que ele pertencia a um grupo rival por conta de uma tatuagem, teriam sequestrado e executado o rapaz.

A defensora pública Maria Clara de Moraes Porfírio, responsável pelo caso, apresentou à Justiça documentos e informações da investigação criminal conduzida pela Polícia Civil de Mato Grosso, que resultou no indiciamento e prisão preventiva dos suspeitos.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul também se manifestou favorável ao pedido.

“O juiz da 1ª Vara de Miranda entendeu que estavam presentes os requisitos legais para a declaração de morte presumida, prevista no Código Civil, e determinou o registro do óbito com as informações conhecidas, deixando em aberto dados como causa da morte e local de sepultamento, por não haver localização do corpo”, explicou a defensora.

Com a decisão, que já transitou em julgado, a família poderá obter a certidão de óbito do jovem, documento essencial para garantir direitos civis e previdenciários.

MATO GROSSO DO SUL

''Mutirão Pena Justa' livra 5% da cadeia em MS entre mais de 5,3 mil processos

Casos sobre porte de maconha para uso pessoal representam mais de 66% dos processos analisados

19/08/2025 12h41

Um total de 81 benefícios de condicional foram deferidos, o que possibilitou a reintegração social dos privados de liberdade, somados a 54 casos de prescrição de pena. 

Um total de 81 benefícios de condicional foram deferidos, o que possibilitou a reintegração social dos privados de liberdade, somados a 54 casos de prescrição de pena.  Gerson Oliveira/Correio do Estado

Através do chamado "Mutirão Processual Penal - Pena Justa", o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) revisou mais de cinco mil processos entre os dias 30 de junho e 30 de julho, sendo que cerca de 5% dos casos se viram livres da prisão no Estado. 

Tal ação foi possível graças à instituição desse mutirão por parte do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), edição pioneira para revisar os processos criminais e de execução penal em todo o país de forma coordenada. 

Com os tribunais regionais federais e de justiça de todo o País submetendo os resultados na última terça-feira (12), essa primeira edição do mutirão tratou de alguns temas específicos, como: 

  • Porte de maconha para uso pessoal,
  • Prisão provisória de mães responsáveis por crianças de até 12 anos ou outros dependentes
  • Prisões preventivas em curso há mais de um ano e 
  • Processos com penas vencidas ou prescritas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado (Seeu).  

Processos revistos

Dos temas tratados, a revisão sobre o porte de maconha para uso pessoal atende a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que fixa o volume de 40 gramas da substância, como acompanhou o Correio do Estado, para diferenciar usuário de traficante.

Vale lembrar que essa descriminalização - e não legalização - julgou a constitucionalidade dos artigos da dita "Lei de Drogas" (n° 11.343/2006). 

A análise dos dados compilados mostram que, entre os casos analisados, os processos de condenações criminais com base nos artigos 28 e 33 ultrapassam 66% dos casos.

Conforme o TJMS, em nota de balanço divulgada hoje (19), o mutirão rendeu resultados expressivos, além de garantir maior rapidez e efetividade no tratamento das demandas penais. 

Em números, abrangendo as varas criminais e de execução penal em todas as comarcas no Mato Grosso do Sul, esse mutirão analisou um total de 5.347 processos, que renderam: 

  •  1.412 prisões preventivas revisadas, com prioridade para casos de longa duração e situações envolvendo gestantes, mães e responsáveis por crianças;  
     
  • 287 progressões de regime concedidas, em atenção às diretrizes do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Resolução CNJ nº 369/2021;  
     
  • 196 incidentes de execução saneados no SEEU, contribuindo para a atualização do sistema e maior transparência na gestão processual;  

Entre os que conseguiram se livrar da cadeia, o total daqueles que conseguiram alcançar algum benefício de livramento condicional ou tiveram suas penas prescritas representa menos de seis por cento dos processos analisados. 

Equivalente a 5,89% dos processos analisados durante o mutirão, um total de 81 benefícios de condicional foram deferidos, o que possibilitou a reintegração social dos privados de liberdade, somados a 54 casos de prescrição de pena. 

É importante esclarecer que, essa última situação de ter uma punibilidade extinta corrige distorções que mantém processos ativos de forma indevida. 

TJMS no mutirão nacional

Coordenado localmente pela Corregedoria-Geral de Justiça e pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização (GMF/MS) do sistema carcerário, o mutirão em MS envolveu magistrados, servidores e instituições de apoio à pessoa egressa, além do Ministério e

Defensoria públicos e Ordem dos Advogados do Brasil em Mato Grosso do Sul. 

Segundo o supervisor do GMF/TJMS, desembargador Fernando Paes de Campos, a participação de MS no 1° Mutirão Processual foi ativa, sendo essa uma iniciativa fundamental para garantia de aplicação uniforme das decisões do STF e diretrizes do CNJ em todo o território nacional. 

Concluída essa etapa estadual com o encaminhamento dos dados para o CNJ, essas informações devem compôr um relatório final sobre a ação de enfrentamento do estado de coisas inconstitucional notoriamente reconhecimento no sistema prisional do País. 

 

