Ministério Público Federal quer explicações sobre falta de policiamento em aldeias de Dourados

O objetivo principal do sequestro era fazer com que as crianças ficassem com o pai e não com a mãe

Nesta quinta-feira (22), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu um homem que sequestrou a ex-mulher e os filhos em Campo Grande.

As informações foram divulgadas pelas delegadas Rafaela Lobato e Maira Machado, em coletiva de imprensa realizada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam).

A investigação começou na noite desta quarta-feira (21), por volta das 20h, após a Polícia Civil receber uma ocorrência de um possível sequestro e cárcere privado de uma vítima em situação de violência doméstica.

“Ao longo de toda a noite e madrugada ocorreram diligências, não só aqui pela equipe da Deam, como também pelo GOE [Grupo de Operações Especiais] e outras forças de segurança pública, na tentativa de localizar essa vítima”, disse a delegada Maira.

A partir da apuração do caso, constatou-se que os dois filhos, de 5 e 8 anos, e a mãe teriam realmente sido sequestrados pelo ex-marido. Até esta manhã eles permaneceram desaparecidos.

Posteriormente, nesta manhã, a polícia encontrou as vítimas, descobrindo o envolvimento de seis autores no crime, sendo quatro adultos e dois menores de idade.

Entre os adultos, um deles é o pai das crianças, de 36 anos, e outros três adultos sem envolvimento familiar com as vítimas, pessoas de 18, 22 e 27 anos. Entre os menores, um deles é filho do suspeito e de sua ex-mulher, de 14 anos; o outro menor tem 11 anos e não é familiar.

A prisão dos envolvidos foi realizada em flagrante e será relatado no prazo de 10 dias.

Motivação do crime

Conforme apurado pela polícia, havia um plano elaborado para realizar o crime e os detalhes ainda estão sendo investigados.

“Algumas pessoas estão envolvidas em algumas facções criminosas, então já se conhecem através também desse mundo do crime. Eles organizaram para sequestrar as crianças e a genitora, mas felizmente uma das crianças conseguiu se desvencilhar”, explicou a delegada Rafaela.

Ela explica que o objetivo principal do sequestro era fazer com que as crianças ficassem com o pai e não com a mãe.

O pai das crianças já tem passagem na polícia por homicídio contra uma ex-sogra. Em depoimento, ele permaneceu em silêncio.

As vítimas

Segundo a delegada Rafaela, as crianças foram encontradas extremamente saudáveis e foram encaminhadas para a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA).

Por outro lado, a mãe foi encontrada com ferimentos causados por agressão e a polícia relata que não se pode afirmar se ela seria morta em algum momento.

“Ela teve ferimentos na região do tórax, cabeça e também na parte das pernas, e foram agressões que deixaram marcas. Ela já realizou exame de corpo de delito que agora nós vamos investigar”, disse Rafaela.

Como aconteceu o sequestro

Segundo as delegadas, os criminosos abordaram as vítimas em via pública. A mãe tinha buscado as crianças na escola e estavam chegando em casa quando foram abordadas, no final do dia de ontem (21).

“Houve luta corporal e alguns vizinhos tentaram até auxiliar, só que eles estavam em grande número e conseguiram levar a mulher e as crianças, mas uma das crianças, a mais velha, conseguiu se desvencilhar e fugir”, disseram.