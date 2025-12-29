Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAOS

Ministério Público não descarta uma intervenção na Saúde de Campo Grande

Falta de medicamentos, crise em relação à Santa Casa e outros problemas levam o órgão a avaliar medidas para o setor

Daiany Albuquerque e Eduardo Miranda

Daiany Albuquerque e Eduardo Miranda

29/12/2025 - 08h00
A falta de medicamentos em Unidades de Saúde de Campo Grande, a briga com a Santa Casa e outros fatores levam o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) a considerar a possibilidade de pedir uma intervenção na Saúde da Capital.

As informações foram passadas pelo procurador-geral de Justiça de MS, Romão Avila Milhan Júnior, durante encontro com a imprensa.

Segundo Milhan Júnior, a princípio, a esperança é de que esses problemas sejam resolvidos em consenso entre o MPMS, a Prefeitura de Campo Grande e o governo do Estado. No entanto, caso isso não seja possível, o órgão pode entrar com pedido na Justiça para ações mais drásticas.

“Nós recebemos e já vinha uma linha de representações para eventual intervenção do Estado na Saúde do Município de Campo Grande. Isso está sendo colocada à mesa, o próprio Município busca fazer um trabalho para que não chegue a essa medida, que compete ao procurador-geral, lógico, depois de uma decisão do Tribunal de Justiça. Mas a busca é por soluções consensuais, porque não adianta nada jogar os problemas no colo do Poder Judiciário”, declarou procurador-geral de Justiça.

“Mas o problema está na mesa, é de conhecimento do Ministério Público, é de cobrança diária e permanente dos colegas que atuam na Saúde, com um trabalho muito próximo com o secretário de Saúde do Estado. Tem no âmbito do Município o comitê gestor, que esteve hoje presente aqui e também por uma necessidade de ter um gestor único”, completou Milhan Júnior, lembrando que atualmente a Saúde de Campo Grande é regida não pela figura de um secretário, mas de um comitê.

O grupo assumiu a Saúde da Capital em setembro deste ano, após a demissão de Rosana Leite do cargo de secretária municipal de Saúde. Segundo o decreto que instituiu o comitê, ele deve atuar até março de 2026.

Segundo o procurador, em um dos procedimentos abertos pelo MPMS para apurar a situação da Saúde de Campo Grande foi identificado, inclusive, a falta de dipirona em Unidades de Saúde, inclusive em Unidades de Pronto Atendimentos (UPAs), que funcionam com atendimento de urgência e emergência.

A falta de medicamentos é um problema que já assola a saúde pública da Capital há vários anos e se intensificou principalmente após a pandemia de Covid-19.

“Um dos problemas identificados, e que tem procedimentos identificados na Promotoria e foi encaminhado, é a falta de medicamentos, inclusive nas UPAs e nas Unidades Básicas de Saúde [UBSs]. Chegou a nós que falta dipirona, é um cenário que nos assusta. Nesta reunião com a prefeita, ela ficou de nos apresentar um cronograma, me parece que já teve uma aquisição recente, e uma busca de abastecimento dos medicamentos em um prazo curto, e eles estão aí para nos apresentar este cronograma de abastecimento dos medicamentos e insumos em geral. Isso está no radar e está sendo cobrado”, disse o procurador-geral de Justiça, que não detalhou o prazo para a entrega deste cronograma por parte da prefeitura.

SANTA CASA

Na semana passada, os funcionários da Santa Casa de Campo Grande paralisaram parcialmente suas atividades pela falta de pagamento do 13° salário. Haviam sido afetadas pessoas dos setores de enfermagem, copa, limpeza, entre outros. O trabalho, no entanto, foi retomado na véspera de Natal, após o hospital pagar metade do valor devido aos funcionários.

Os outros 50% referentes ao 13º salário serão pagos no dia 10 de janeiro de 2026. As lideranças do hospital vão receber o pagamento integral em parcela única no dia 10 de janeiro.

Conforme matéria do Correio do Estado, os funcionários aceitaram a proposta, encerraram a paralisação na noite de terça-feira e trabalham normalmente desde então.

A paralisação afetou 30% dos funcionários do maior hospital de Mato Grosso do Sul. Ao todo, 1.200 funcionários de enfermagem, limpeza e copa, contratos sob o regime da CLT, cruzaram os braços e ficaram sem trabalhar.

A situação, porém, não foi o único problema da entidade, que alega deficit financeiro e havia paralisado 15 especialidades ligadas a procedimentos eletivos no hospital.

O centro médico também foi acusado na semana passada, pelos médicos que atuam na instituição, de ter pressionado para que eles entrassem em greve.

Conforme nota do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sinmed-MS), a entidade se disse surpresa e preocupada com a suposta atitude da Santa Casa. Isso porque a própria instituição teria sugerido, por meio de dois ofícios, para os médicos celetistas entrarem em greve pelo não pagamento do 13º.

No comunicado, o Sinmed-MS disse que os ofícios do hospital chegaram após o sindicato convocar uma assembleia com a categoria para debater uma proposta feita pela instituição de como seria feito o pagamento do 13º salário.

Calor extremo

Saiba como proteger cães e gatos durante a onda de calor no Brasil

O bloqueio atmosférico que mantém o ar quente sobre o País não afeta apenas a saúde humana, animais como cães e gatos também sofrem com as altas temperaturas

28/12/2025 20h00

Os últimos dias de 2025 estão sendo marcados pelo forte calor em diversas regiões do Brasil

Os últimos dias de 2025 estão sendo marcados pelo forte calor em diversas regiões do Brasil Foto: Arquivo

Os últimos dias de 2025 estão sendo marcados pelo forte calor em diversas regiões do Brasil. Com temperaturas ultrapassando os 40°C, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho de onda de calor para estados do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O bloqueio atmosférico que mantém o ar quente sobre o País não afeta apenas a saúde humana, animais como cães e gatos também sofrem com as altas temperaturas.

No Rio de Janeiro, clínicas veterinárias registram aumento expressivo de atendimentos relacionados ao clima. O cenário preocupante exige atenção redobrada dos tutores para evitar complicações e até a morte de animais.

Por que os pets sofrem mais com o calor

Diferentemente dos humanos, que transpiram por toda a superfície do corpo, cães e gatos possuem mecanismos diferentes para regular a temperatura.

"Os cães fazem a troca de calor do corpo com o ambiente principalmente pela respiração. Como eles têm essa dificuldade por conta do calor, acabam adquirindo hipertermia", diz Luiza Mahin, médica veterinária que atua há 13 anos no Instituto Veterinário Municipal Jorge Vaitsman, no bairro da Mangueira, no Rio.

Essa limitação fisiológica torna os animais muito mais vulneráveis em dias de temperaturas elevadas.

Raças mais vulneráveis ao calor

"Nesta época do ano, de dezembro a fevereiro, pegamos muitos casos de animais com hipertermia. Os mais comuns são os animais de pequeno porte e os braquicefálicos (com focinho achatado)", conta Luiza.

Entre as raças mais acometidas estão yorkshire, pinscher, shih-tzu, bulldog, american pit bull e bulldog francês. Entre os gatos, os persas são os mais vulneráveis.

Alexandre Antônio, veterinário formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), acrescenta outros grupos de risco: "Cães grandes, com muitos pelos, que aquecem mais rápido, como golden retriever, samoieda e são-bernardo, também precisam de atenção redobrada e nunca devem sair para passear nos horários em que o sol está mais intenso."

Sinais de alerta que todo tutor precisa conhecer

Antônio enumera sintomas que merecem atenção: "Aquela respiração muito intensa, o animal deitado por muito tempo, com aquela respiração bem ofegante, tentando buscar um lugar fresco. Geralmente eles deitam a barriguinha no chão gelado do piso. Esses são sinais claros de que o animal está passando por um processo de hipertermia."

Segundo Luiza, os animais chegam ao consultório arfando muito e com dificuldade para respirar. "As línguas já estão um pouco arroxeadas, por conta da dificuldade da troca gasosa, do oxigênio."

Sinais importantes incluem:

- Língua arroxeada;

- Abdômen avermelhado;

- Muita remela nos olhos;

- Dificuldade para andar ou caminhar;

- Animal muito cansado, deitando no chão;

- Patinhas queimadas.

Alguns casos podem ser fatais

"Jamais devem ser ignorados esses sinais, porque é uma condição que pode levar o animal a óbito", alerta Antônio. "Às vezes, o tutor acha que isso é algo normal, confunde com apenas um calorzinho do verão, e deixa passar batido. Se ignorar isso, o animal pode vir a óbito em poucos minutos."

Luiza reforça a urgência: "Observou que o seu animal não está bem, está com dificuldade respiratória, a língua está arroxeada, está caminhando com dificuldade, está deitando no chão, está cansado? Isso pode ser um sintoma de hipertermia. O ideal é procurar uma clínica veterinária para atendimento médico adequado, de pronto atendimento."

Cuidados práticos para proteger seu pet

Horário dos passeios

"A partir de 9h, 10h, já está muito quente. O passeio tem que ser de manhã muito cedinho, 6h, 7h, 8h no máximo", orienta Luiza

Antônio é ainda mais específico: "Das 9h da manhã até 17h, 18h da tarde, é expressamente proibido nesse calor de verão que está acontecendo. O ideal é sempre escolher horários mais cedo, das 6h até as 7h, 8h no máximo, ou a partir das 19h."

Ambiente e alimentação

É importante manter o animal em um ambiente fresco e oferecer alimentos mais gelados. "Uma fruta congelada, fazer um gelinho para eles de melancia, de banana, tudo bem picado. Até mesmo com o próprio sachê ou com uma alimentação natural, com franguinho congelado, fazendo um gelinho de frango", diz Luiza.

Tapetes e toalhas

Antônio recomenda congelar tapetinhos higiênicos e toalhas e espalhá-los pela casa ou colocá-los embaixo da caminha para que os animais possam deitar e se refrescar. Luiza menciona também os tapetinhos gelados vendidos em pet shops e o uso de pano umedecido com água fria nas axilas e região inguinal do animal.

O que nunca fazer

Alexandre é enfático sobre um erro comum: "Nunca deixar o pet dentro do carro. ‘Vou ali no mercado rapidinho e deixo o pet dentro do carro.’ Eu já vi muitas tragédias, muitos óbitos acontecendo por causa desse descuido. Em cinco ou dez minutos dentro do carro, o animal pode desenvolver hipertermia, desidratação severa e vir a óbito."

REVITALIZAÇÃO

Reforma na Praça dos Imigrantes contempla 27 lojas e lanchonete

Empresa responsável pelo serviço terá 180 dias para entregar espaço totalmente revitalizado e pronto para voltar a ser ponto cultural da Capital

28/12/2025 18h30

Lanchonete da Praça dos Imigrantes se encontra abandonada desde agosto de 2023

Lanchonete da Praça dos Imigrantes se encontra abandonada desde agosto de 2023 Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A Praça dos Imigrantes, localizada na região central de Campo Grande, teve sua revitalização retomada depois de dois anos e será contemplada com lojas, lanchonete e outros espaços, segundo a Prefeitura

Em nota enviada à reportagem, a administração municipal confirmou que as obras começaram, como já havia sido publicado pelo Correio do Estado há dois dias, e também disse o que será feito na durante os 180 dias de serviço.

"A intervenção contempla a reforma de 27 lojas, a implantação de 02 banheiros acessíveis (PCD), além da construção de lanchonete e copa, esta última com 02 banheiros acessíveis (PCD), visando à melhoria da infraestrutura, acessibilidade e atendimento ao público", disse.

Sob responsabilidade da empresa H.G.W. Muhlen Ltda, as obras da Praça dos Imigrantes, localizada na região central de Campo Grande, foram retomadas depois de dois anos paradas, sob valor de R$ 600 mil. De acordo com o contrato, a empresa terá 180 dias (6 meses) para realizar o serviço, que tem como objeto “execução da revitalização e construção”.

No comunicado, o Executivo municipal diz que o montante "conta com recursos do Ministério do Turismo, da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura Municipal".

A licitação foi aberta no dia 24 de julho deste ano, por intermédio da Secretaria Especial de Licitações e Contratos (Selc). Diante das propostas enviadas pelas empresas até o dia 8 de agosto, a H.G.W. Muhlen Ltda saiu vencedora do processo licitatório, com celebração do contrato na primeira semana de outubro.

Mesmo que a empresa terá até 180 dias para concluir o serviço, o contrato tem vigência até 4 de julho de 2026, de acordo com o portal da transparência da Prefeitura de Campo Grande. No acordo assinado há cerca de dois meses, o Executivo municipal deixa explícito que pode haver prorrogação do prazo estabelecido inicialmente.

"O prazo de execução total dos serviços será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento pela Contratada da Ordem de Execução dos Serviços, podendo ser prorrogado conforme necessidade", esclarece.

Novela

Localizada no quadrilátero entre a 26 de agosto, Joaquim Murtinho, Barão de Melgaço e rua Imigrantes, essa praça, no "coração" da Cidade Morena", recebeu sua última reforma há cerca de 25 anos, sendo que ainda em junho de 2022 um investimento de R$ 268 mil foi anunciado para revitalização do ponto

Já em 1º de agosto de 2023, em agenda na praça, a prefeita Adriane Lopes assinou nova ordem para execução das obras por parte da empresa Tascon Engenharia, que deveria ter entregue o espaço revitalizado em dezembro do ano passado.

Nesse evento, às vésperas do ano eleitoral, a chefe do Executivo chamou a secretária Municipal de Cultura e Turismo de Campo Grande, Mara Bethânia Gurgel, e o então responsável pela pasta de Infraestrutura e Serviços Públicos, Domingos Sahib Neto, para posarem na assinatura da ordem.

Com pompa e circunstância, uma orquestra foi colocada debaixo do sol para "celebrar" a assinatura e, em menos de um ano o espaço já estava esquecido, acumulando lixo e vandalismos.

Abandono

Longe de possuir uma piscina ou fonte em seu interior, como na Ary Coelho, a Praça dos Imigrantes têm se tornado um espaço de "banhistas", como flagrado pelo Correio do Estado em maio deste ano, já que as torneiras constantemente quebradas servem para que alguns moradores de rua realizarem sua higiene no local. 

Em visita in loco, a reportagem conversou com populares, que confirmaram que as raras visitas de agentes da Prefeitura acontecem de forma isolada, trazendo manutenções que não costumam durar.

Até meados de abril, segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), a Praça dos Imigrantes havia recebido duas limpezas em 2025, a primeira em 30 de janeiro e a segunda no dia 15 do quarto mês deste ano.

Exatamente um mês após a dita limpeza da praça, no último dia 15 de maio o cenário do local já mostrava a destruição nos quiosques e um mesmo ponto de água desperdiçada - denunciada pelo Correio do Estado em fevereiro, que foi encontrado mais uma vez aberto e jorrando litros sem parar, como visualizado em uma gravação do local feita uma semana depois. 

Entre pedaços de forro; potes de xampu; garrafas pet; pacotes de sabonete; roupas, o espaço que já abrigou até mesmo um sarau, também servia como ponto de acúmulo de lixo e banheiro ao ar livre para usuários de substâncias entorpecentes que trafegam pelo centro da cidade.

Agora, com a retomada das obra, é esperado que a praça volte a ser um ponto de referência cultural na cidade.

História da Praça

A Praça dos Imigrantes é palco da história de Campo Grande desde 1888, quando um povoado sediava casamentos e desfiles. O local servia também de estacionamento para carros de boi.

Em 1912, o espaço público recebeu a denominação de Costa Marques, em homenagem ao governador do Estado que, pela primeira vez, visitava o povoado.

Com o passar dos anos, passou a ser conhecida como Praça dos Imigrantes, em homenagem à dedicação e à contribuição de pessoas de todas as partes do mundo que escolheram Campo Grande para viver.

Em 2000, a praça foi totalmente revitalizada para funcionar como a Feira dos Artesãos. No local, podem ser encontrados diversos tipos de artesanato e trabalhos manuais, tais como: cerâmica, couro, arte indígena, arte em mosaico, trabalhos em biscuit, madeira, tecelagem, bordados, pinturas diversas, bijuterias, licor de pequi, entre outros.

O espaço funcionava de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados até o meio-dia, onde continha lanchonete e estacionamento para ônibus de turismo. Todas as quintas-feiras, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promovia apresentações musicais e culturais no espaço.

Saiba

Além da Praça dos Imigrantes, a H.G.W. Muhlen também está responsável pela revitalização da Praça Cidade Jardim, na Rua Petúnias com a Rua Centáurea, Rua dos Álamos e Rua Taioba, no Bairro Cidade Jardim, contrato que também foi assinado em outubro deste ano, sob valor de R$ 529 mil.

*Colaborou Leo Ribeiro e Laura Brasil

