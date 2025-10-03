Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INVESTIGAÇÃO

Ministério Público vai investigar 70 mil imóveis vazios em Campo Grande

A iniciativa busca enfrentar os chamados "vazios urbanos", que impactam diretamente a saúde pública

Tamires Santana

03/10/2025 - 10h00
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul - (MPMS), por meio da 34ª Promotoria de Justiça de Campo Grande instaurou um procedimento administrativo para fiscalizar quase 70 mil imóveis urbanos não edificados, subutilizados ou não utilizados, na Capital. A ação pretende cumprir o princípio do  desenvolvimento urbano sustentável previsto no Estatuto da Cidade.

De acordo com a publicação, a iniciativa do MPMS tem o objetivo de combater os chamados “vazios urbanos”, que impactam diretamente a saúde pública, a segurança e a qualidade de vida da população. Isso porque, um dos principais focos de prejuízo para a sociedade são os milhares de terrenos vazios, muitos tomados pelo mato e pela sujeira

Conforme dados da Prefeitura Municipal de Campo Grande, em 2022, havia cerca de 69.883 terrenos particulares desocupados na Capital, número que torna inviável a limpeza de todos os imóveis por parte do poder público.  

Segundo informação prestada ao Ministério Público, a limpeza de 1.450 lotes demandaria duas equipes exclusivas, ao custo anual de R$ 7 milhões. 

Reunião

Durante reunião realizada em 2022 entre o MPMS e representantes da Prefeitura, foi apontado que a legislação municipal está defasada, especialmente a Lei nº 2.909/92, que trata das multas por falta de limpeza. O valor atual da multa é considerado não punitivo e insuficiente para cobrir os custos reais da limpeza.  

A Poder Executivo Municipal estuda revisar essa legislação, bem como o Código de Obras e a Lei de Ordenamento de Uso do Solo, com previsão de envio de projeto à Câmara Municipal entre novembro e dezembro de 2025. 

Diante da insuficiência estrutural da administração municipal e da existência de decisão judicial que determina a limpeza dos imóveis particulares pelo poder público, caso os proprietários, mesmo notificados, omitam-se no cumprimento do dever, com o repasse dos custos a esses proprietários, o MPMS solicitou o encaminhamento de relatórios sobre a aplicação dos instrumentos urbanísticos de edificação e parcelamento compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação para lotes não edificados, não utilizados ou subutilizados ao longo dos últimos anos, a fim de acompanhar como esses instrumentos vêm sendo empregados.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) já informou que não possui estrutura operacional suficiente para realizar a limpeza de todos os terrenos particulares sem comprometer outros serviços essenciais.  

Estatuto da Cidade 

O Estatuto da Cidade, instituído pela Lei Federal nº 10.257/2001, regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes para o desenvolvimento urbano sustentável no Brasil. O principal objetivo é garantir que a propriedade urbana cumpra sua função social, promovendo o uso adequado do solo, o bem-estar coletivo e o equilíbrio ambiental. 

Para isso, a lei oferece uma série de instrumentos urbanísticos e jurídicos, como o parcelamento, a edificação ou a utilização compulsória, o IPTU progressivo no tempo, a desapropriação, a outorga onerosa do direito de construir, as operações urbanas consorciadas, entre outros. 

Esses mecanismos permitem aos municípios planejar e ordenar o crescimento urbano, combater a especulação imobiliária e promover cidades mais justas, inclusivas e sustentáveis. 

dakila pesquisas

"Pai" do ET Bilu ameaça jornais após ser indagado sobre elo com a gestão Tarcísio

Folha e Globo fizeram questionamentos sobre convênio que Urandir Fernandes firmou no ano passado com a secretaria de turismo de SP

03/10/2025 11h55

Urandir Fernandes e o secretário de turismo Roberto Lucena durante tiveram uma série de encontros nos últimos anos

O ufólogo Urandir Fernandes de Oliveira, mais conhecido como "pai" do ET Bilu, levantou de madrugada nesta quinta-feira (2) para gravar um vídeo com ameaças contra os jornais Folha de S. Paulo e O Globo por conta de questionamentos que estavam fazendo, por e-mail, sobre a parceria que ele havia firmado no ano passado com o governo paulista de Tarcísio de Freitas. 

No vídeo pediu para que a Dakila Pesquisas fosse deixada em paz Caso contrário, traria a público o que chama de esgoto dos veículos de impresa. "Se pesquisar a capivara de alguns de vocês, dos donos e de alguns jornalistas, vai só esgoto, só lama. Então, deixam Dákila em paz se não nós é que vamos lançar alguma sujeirada de vocês", afirmou Urandir no vídeo com pouco mais de quatro minutos divulgado em suas redes sociais.

Ele se antecipou à reportagem que acabou sendo publicada nesta sexta-feira na Folha. A autora da matéria (transcrita abaixo) que tentou falar com ele sobre um convênio que havia assinado com o Governo de Tarcísio de Freitas. 

"Busquem conhecimento." Registradas por uma equipe da Record em 2010, essas palavras viraram meme e alçaram seu suposto autor, o ET Bilu, a personagem do imaginário brasileiro. A fama também alcançou o homem que ficou conhecido como "pai" do extraterrestre, Urandir Fernandes de Oliveira. Ele ganhou notoriedade entre defensores de teorias conspiratórias e fechou uma parceria com o Governo de São Paulo.

O objeto do acordo é o Caminho de Peabiru que é, oficialmente, uma rede de trilhas indígenas pré-colombianas que atravessava a América do Sul e ligava o litoral atlântico brasileiro, na região de São Vicente, em São Paulo, até os Andes, no Peru. A rota é atribuída aos povos indígenas e teria sido usada para comércio, trocas culturais e também peregrinação.

Porém, a empresa de Urandir, a Dakila Pesquisas, defende que existe uma ligação do caminho com Ratanabá, uma cidade –cuja existência não é reconhecida por arqueólogos e pesquisadores– no norte do Brasil que teria sido fundada por extraterrestres há cerca de 450 milhões de anos.

Em junho de 2024, a Dakila assinou um protocolo de intenções com a gestão de Tarcísio de Freitas, por meio da Setur (Secretaria de Turismo), que não previa repasses financeiros. Conforme divulgado na época, o objetivo era explorar o milenar caminho.

No material divulgado pelo governo paulista na ocasião do acerto, Ratanabá não é citada. Porém, algumas teorias que são tidas como controversas são descritas, como o fato de que elas atravessariam o oceano, "chegando até o Monte Nemrut, na Turquia".

No anúncio da assinatura do protocolo é divulgado que o protocolo tinha como objetivo revitalizar e mapear no território paulista como forma de fomentar o turismo da região. A parceria foi cancelada seis meses depois, no dia 30 de dezembro, em decorrência de ausência de resultados.

Em seu site e suas redes sociais, Dakila defende que a exploração da região é parte de um "ambicioso projeto com objetivo de mostrar todas as interligações, principalmente do litoral brasileiro até o coração da Amazônia/Ratanabá". "Estabelecendo um mapeamento que será verdadeiramente histórico e trará muitas novidades para a ciência mundial", diz.

Urandir Fernandes e o secretário de turismo Roberto Lucena durante tiveram uma série de encontros nos últimos anosUrandir e o secretário de turismo de SP (os dois à esquerda) firmaram parceria em junho do ano passado

A Dakila fez ao menos duas visitas a prefeituras do estado de São Paulo, em Cananeia e São Vicente. De acordo com a Prefeitura de São Vicente, o grupo esteve na cidade em março deste ano e se apresentou como tendo um convênio com a Secretaria de Turismo —na data , o acordo com o governo de São Paulo já tinha sido cancelado.

A gestão municipal afirma que, antes de receber a entidade, procurou a diretoria técnica do Governo de São Paulo e recebeu a informação de que, sim, a parceria existia. A gestão Tarcísio, por meio da Secretaria de Turismo, diz que, quanto "ao uso indevido da marca, a pasta adotará as medidas administrativas e legais cabíveis".

"Foi durante a visita e após a repercussão que tivemos conhecimento aprofundado sobre as críticas e controvérsias envolvendo a Dakila Pesquisas, incluindo o posicionamento da Sociedade de Arqueologia Brasileira", diz a secretaria de turismo de São Vicente, Juliana Santana.

"Não compactuamos com qualquer forma de pseudociência", completou.

Já a cidade de Cananeia diz que as ações promovidas por Dakila não contaram com apoio ou auxílio financeiro da prefeitura e que a entidade prometeu um relatório técnico gratuito que nunca chegou.

A reportagem solicitou uma entrevista com Urandir. Por meio da assessoria de imprensa, foi informada que deveria encaminhar os questionamentos por email, que seriam respondidos. A empresa confirmou que o acordo com a gestão estadual acabou em dezembro deste ano e disse que a pesquisa sobre Peabiru segue de forma independente, mas não respondeu sobre as relações que faz sobre Ratanabá.

AMEAÇAS

Na madrugada desta quinta, Urandir publicou um vídeo nas redes sociais em que critica a Folha e o jornal O Globo. Ele diz que os questionamentos encaminhados por email pela reportagem são tendenciosos e fruto de uma "reportagem paga". "Deixem Dakila em paz, quieto, se não nós vamos realmente lançar algumas sujeiradas de vocês aí, tá?"

Ao final, citou a conhecida frase do ET Bilu ao pedir que os jornais "busquem conhecimento".
'Irmão e grande amigo'

O secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto Lucena, na assinatura do protocolo, em junho do ano passado, fez elogios a Urandir. "Você que é meu irmão, que é meu amigo, muito obrigado pela sua amizade." O momento foi registrado nas redes sociais da Dakila.

"É uma rota turística pouco conhecida, mas, a partir desta assinatura, o estado, por meio da secretaria de Turismo, mapearão as informações culturais e científicas a fim de criar a oferta turística e uma rota de aventura e contemplação", diz o secretário.

Lucena aparece com Urandir também na entrega de um prêmio, em julho deste ano, da Academia Brasileira de Honrarias ao Mérito, na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo).

Em 2020, o secretário, então deputado federal, também esteve com Urandir no encontro com Mario Frias, quando o empresário teria falado de Ratanabá —as teorias sobre a suposta cidade foram publicadas por Frias nas redes sociais. Na época, Lucena postou no Facebook sobre o encontro e não cita Ratanabá, mas diz que a reunião tratou sobre o Caminho de Peabiru.

A reportagem questionou a Secretaria de Turismo sobre a relação de Lucena com Urandir, mas não obteve retorno. A Folha apurou que a pasta considera que não pode negar ou restringir parcerias em decorrência de viés e que foi procurada pela empresa, que alegou ter ferramentas e tecnologia para o desenvolvimento da rota.

Para especialistas em arqueologia, o protocolo firmado com o governo de São Paulo trata-se uma forma de legitimar uma espécie de ecossistema criado por Urandir, apontado como propagador de pseudociência e teorias conspiratórias.

INVESTIGAÇÃO

O protocolo de intenções foi alvo de investigação por parte da deputada federal Sâmia Bômfim (PSOL-SP), que solicitou esclarecimentos ao Governo do estado de São Paulo e acionou o Ministério Público. A Promotoria arquivou o caso por não encontrar irregularidades, uma vez que a parceria não previu repasse do estado ao parceiro privado.

A atuação de Dakila não é reconhecida pela SAB (Sociedade Arqueologia Brasileira). Em um dossiê produzido pelo historiador e arqueólogo Artur Barcelos, a entidade alerta para as constantes tentativas da empresa de Urandir de obter licenças para pesquisas arqueológicas na amazônia brasileira.

"A ciência arqueológica refuta em absoluto essa tese", diz ele, que descreve que a teoria indica ainda que um povo extraterrestre chamado Muril veio há Terra e, há milhões de anos, criou a cidade de Ratanabá e os caminhos a ela conectados. Para ele, o protocolo de intenções foi uma forma do governo divulgar a empresa.

Dakila também tenta firmar parcerias em universidades. A Universidade Estadual do Amazonas havia firmado um termo de cooperação no início deste ano, mas afirma que o projeto foi cancelado. A instituição não explicou o motivo do cancelamento.

(Reportagem da Folha de S. Paulo)

POLÍCIA

PF cumpre mandado na casa de lobista envolvido em escândalo no TJMS

Andreson de Oliveira Gonçalves fez repasse milionário a advogado de MS e é investigado na Operação Última Ratio

03/10/2025 11h30

Andreson está em prisão domiciliar desde julho

Nesta sexta-feira (3), a Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, localizada em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Ele é suspeito de intermediar um esquema de venda de decisões no STJ (Superior Tribunal de Justiça).

Andreson está em prisão domiciliar desde julho, por ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal - (STF), Cristiano Zanin, por envolvimento em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro, extorsão e venda de sentenças judiciais, no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul - (TJMS). Ele é um dos principais investigados da Operação Ultima Ratio.

Na época, Zanin autorizou a prisão domiciliar após um parecer positivo da Procuradoria-Geral da República -(PGR) pela saída do lobista de uma prisão federal em Brasília, devido ao seu estado de saúde. Ele estava preso desde novembro de 2023

A ação policial desta sexta é parte da Operação Sisamnes, que tem como objetivo "investigar crimes de organização criminosa, corrupção, exploração de prestígio e violação de sigilo funcional".

A PF deflagrou a operação no ano passado, quando identificou suspeitas de que alvos "solicitavam valores para beneficiar partes em processos judiciais, por meio de decisões favoráveis aos seus interesses".

A investigação também apura negociações de vazamento de informações sigilosas, incluindo detalhes de operações policiais. Funcionários do STJ são investigados, mas não há apuração sobre os ministros.

Última Ratio 

A Operação Ultima Ratio foi desencadeada em outubro do ano passado, investigação sobre crimes de corrupção em vendas de decisões judiciais, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de escrituras públicas no Poder Judiciário. 

Segundo a investigação, as quebras de sigilo de comunicações que fundamentaram a operação apontaram que as negociações sob suspeitas aconteciam por meio dos filhos dos desembargadores afastados.

À época, a Polícia Federal enquadrou os desembargadores Alexandre Aguiar Bastos, Marcos José de Brito Rodrigues, Sideni Soncini Pimentel, Vladimir Abreu da Silva e Sergio Fernandes Martins, da mesma forma que os desembargadores aposentados Julio Roberto Siqueira Cardoso e Divoncir Schreiner Maran.

Na ocasião, no domicílio do desembargador aposentado Julio Cardoso, um dos alvos da operação, foram apreendidos aproximadamente R$ 3 milhões em espécie pela Polícia Federal.

R$ 113 milhões

Alvo da operação Ultima Ratio, que em outubro do ano passado resultou no afastamento de cinco  desembargadores do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o lobista Andreson de Oliveira Gonçalves, acumulou um patrimônio de R$ 113 milhões somente em caminhões, carros e aeronaves. 

De acordo com reportagem do jornal O Estado de São Paulo publicada neste sábado (30), o suspeito de operar um esquema de venda de decisões nos tribunais de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e no Superior Tribunal de Justiça é dono de 396 veículos e quatro aeronaves. 

A frota de veículos pertence à empresa Florais Transporte, que é suspeita de ser usada por Andreson para lavagem de dinheiro e pagamentos de propina.

A empresa tem apenas 48 funcionários e, segundo a Polícia Federal, não teria capacidade para operar toda a frota que possui. As informações foram levantadas pela PF na investigação sobre o esquema venda de decisões judiciais.

