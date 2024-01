Ministra das Mulheres visita MS para assinar construção das Casas da Mulher em Corumbá e Dourados

Mato Grosso do Sul

Campo Grande lidera a lista com 93 casos de hospitalizações, seguido por Corumbá e Sidrolândia

O número de mortes causadas pela SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) cresceu em 70% nas últimas semanas em Mato Grosso do Sul. De acordo com dados do boletim epidemiológico da SES-MS (Secretaria Estadual de Saúde), de 11 mortes, saltou para 19 vítimas fatais.

Ainda conforme o relatório, o número de internações também teve alta. De 111, subiu para 192 registros nesses últimos sete dias.

As cidades com mais casos são Campo Grande com 93 registros (48,4%) de hospitalizações. Oito das 19 mortes ocorreram na Capital. Logo atrás vem Corumbá com 18 casos (9,4%) e Sidrolândia com 8 registros (4,2%).

Conforme dados disponíveis no boletim epidemiológico, os mais suscetíveis às internações são os idosos a partir de 60 anos. O segundo grupo com mais casos são as crianças de até nove anos. Os homens representam a totalidade com 68,4% das vítimas fatais e as mulheres 31,6%.

