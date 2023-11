Pela segunda vez em Mato Grosso do Sul, a Ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, virá participar da Assembleia do Povo Terena, entre os dias 15 e 18 de novembro, na aldeia Cabeceira, em Nioaque.

A ministra irá compor a mesa com o tema “Território (Conjuntura Política Nacional)”, na próxima quinta-feira (16). Também estarão presentes o Secretário Executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena; a Deputada Federal Célia Xakriabá; o Coordenador Executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), Kleber Karipuna; a Deputada Federal Juliana Cardoso; e o Coordenador Jurídico da APIB, Maurício Terena..

Essa edição da Assembleia, que está sendo organizada pelo Conselho do Povo Terena (CONS), juntamente com a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, tem como objetivo congregar caciques e lideranças indígenas (anciãos, jovens, mulheres, crianças), do estado com relação à luta pelo direito originário dos povos indígenas.

Uma das pautas que serão debatidas na Assembleia gira em torno da política adotada pelo estado com relação aos povos originários, assim como "formas de resistir para existir".

Kinikinau

Kadiweu

Kaiowa

Guarani Ñandeva

Guató,

"[Povos] que reafirmam seus compromissos com a luta pelo território tradicional e a permanente busca do bem viver, e o respeito aos modos de vida de cada povo e à Mãe Terra. Uma pauta que também tem o apoio do movimento indígena nacional, todos lutando juntos contra os retrocessos dos direitos dos povos indígenas", diz a nota do evento.

Primeira visita a MS

Divulgação governo do Estado

No dia 18 de março deste ano, a ministra cumpriu agenda em Mato Grosso do Sul pela primeira vez, acompanhada por uma comitiva de parlamentares sul-mato-grossenses. Na ocasião ela esteve na comunidade Laranjeira Nhanderu, em Rio Brilhante, onde ocorria um conflito entre indígenas e fazendeiros.

Depois a comitiva foi recebida pelo governador Eduardo Riedel em que foram abordados temas como segurança e as demandas do povo Guarani e Kaiowá.



Sonia Guajajara

Sônia Guajajara é nascida na aldeia indígena Araribóia, no estado do Maranhão, e integra o povo Guajajara/Tentehar. Ela é ativista em causas indígenas com reconhecimento internacional.

Formou-se em Letras e Enfermagem pela Universidade Estadual do Maranhão e pós-graduada em Educação Especial. Disputou eleições em 2018 como candidata a vice-presidente do Brasil, pelo PSOL, ao lado do deputado federal Guilherme Boulos.

Ano passado, Sônia elegeu-se deputada federal por São Paulo. Licenciou-se para assumir o mais novo ministério brasileiro, o dos Povos Indígenas.

