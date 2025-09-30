Ministro da Educação visita obras na Cidade Universitária e inaugura complexo multiuso

Ministro da Educação, Camilo Santana inaugurou, de forma remota, o Edifício Complexo Multiuso, de Três Lagoas - Gerson Oliveira

O ministro da Educação, Camilo Santana esteve em Campo Grande, nesta terça-feira (30), para visitar as obras do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo Pac) na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Houve a inauguração, de forma remota, do Prédio Multiuso do campus da instituição em Três Lagoas.

O edifício contará com salas de aula, laboratório e auditório, auxiliando mais de 3 mil alunos. Ao todo, foram investidos mais de R$7,5 milhões em uma área de 3,2 mil metros quadrados.

Na Cidade Universitária, o ministro também visitou as obras do edifício multiuso da faculdade de direito, com estrutura de 3,2 mil metros quadrados. O complexo com investimento de R$8,8 milhões beneficiará alunos de graduação e pós graduação. A previsão de finalização do bloco está marcada para junho de 2026, segundo Camilo.

O ministro destacou as parcerias com o Governo do Estado em diversas áreas da educação.

"São vários investimentos, além das parceiras importantes que a gente tem tido aqui no estado, sendo o Programa de Alfabetização, Escola Tecnográfica Integral, do Pé-de-Meia, das obras de crédito".

Camilo também abordou o desafio de garantir a educação básica no país.

"Nós temos um grande desafio que é garantir que todo brasileiro e toda brasileira concluam a educação básica nesse país. Hoje a gente ainda tem 62 milhões de brasileiros que não concluíram a educação básica nesse país".

O governador Eduardo Riedel esteve presente e reforçou o compromisso com a educação sul-mato-grossense.

"A gente tem o respaldo integral da ciência e tecnologia pro processo de desenvolvimento socioeconômico do Estado. E isso é fundamental pra quem quer ver esse processo acontecer. E fico muito feliz de ouvir que aqui é onde tem o maior avanço em percentual do índice de alfabetização na idade certa, oito pontos percentuais".

Outros investimentos

O novo PAC inclui ainda o investimento de cerca de R$ 17 milhões para as obras do Edifício Multiuso da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, no setor 4 da Cidade Universitária. Além também de reformas no bloco de Psicologia; da construção do Parque Tecnológico; empreendimentos de inovação; e do novo Autocine, desenvolvido como um centro de convivência e empreendedorismo estudantil da UFMS.

Outros R$ 10 milhões serão investidos nos municípios do interior do estado. Com obras de acessibilidade no Câmpus Pantanal, em Corumbá; construção de quadras poliesportivas cobertas em Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

Em Dourados

Em agenda em Mato Grosso do Sul, o ministro da Educação, Camilo Santana, inaugurou, nesta terça-feira (30), o prédio da reitoria do campus Unidade II da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Na solenidade de inauguração da reitoria, foram assinadas as ordens de serviço para reformar as clínicas médica, pediátrica, psiquiátrica e cirúrgica do hospital universitário da UFGD, além de implantar o serviço de hemodiálise na unidade de saúde.

O novo prédio da Reitoria da UFGD abrigará a reitoria da universidade, bem como as Pró-reitorias de Administração (Prad); de Avaliação Institucional e Planejamento (Proap); de Gestão de Pessoas (Progesp); de Ensino de Graduação (Prograd); de Ensino de Pós-Graduação e Pesquisa (Propp), de Assuntos Comunitários e Estudantis (Proae) e de Extensão e Cultura (Proex). Iniciada há pouco mais de uma década, a obra foi retomada em 2024, após investimento de mais de R$ 11,8 milhões.

Na ocasião, o ministro Camilo Santana ainda assinou como testemunha o contrato de doação do terreno pela Secretaria de Patrimônio da União, onde será construído um espaço para desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFGD.