Ministros de Lula trazem caravana e mais R$ 121 milhões

Flávio Dino e outros três colegas do primeiro escalão do governo Lula estarão em Campo Grande no início desta semana - Arquivo

A semana começará com a visita de pelo menos quatro ministros do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Campo Grande. Somente hoje, pela manhã, três deles terão agenda na Capital: o ministro do Turismo, Celso Sabino, o ministro da Justiça, Flávio Dino, e a prata da casa Simone Tebet (Planejamento).

Amanhã será a vez do ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, ter compromisso na Cidade Morena.

Trata-se do maior evento organizado pela gestão Lula em Mato Grosso do Sul desde que o atual presidente tomou posse em janeiro. O mandatário, porém, que não veio durante a campanha, segue sem ter visitado o Estado nesta década.

Há a expectativa de que ele venha ainda neste semestre, conforme afirmam aliados nos bastidores.

Nesses dois eventos que ocorrerão em Campo Grande logo hoje, os números são significativos no que diz respeito a recursos, marcando um aceno do governo federal a setores da sociedade que têm resistência ao governo petista: o empresariado, o agronegócio e também o da segurança pública.

O ministro Flávio Dino, por exemplo, vem com nada menos que R$ 121 milhões em entregas para a segurança pública.

Nesse primeiro evento previsto para o fim da manhã de hoje, no Bioparque Pantanal, o qual contará com a presença da também colega Simone Tebet, Dino concederá ao governador Eduardo Riedel (PSDB) um cheque simbólico de R$ 35,3 milhões proveniente do Fundo Nacional de Segurança Pública deste ano.

Também serão entregues R$ 5,8 milhões ao todo para o programa Escola Segura, que tem o objetivo de fortalecer as patrulhas escolares, sendo R$ 2,9 milhões para o governo estadual, R$ 840 mil para Campo Grande, R$ 1 milhão para Dourados e R$ 975,2 mil para Corumbá.

As polícias Civil e Militar do Estado receberão R$ 10,7 milhões em investimentos: 8 viaturas exclusivas para o combate da violência contra mulher e 69 veículos para o uso geral da secretaria.

Em armamentos serão mais R$ 6,2 milhões: 103 pistolas e 163.050 munições, além de 34,4 mil insumos e equipamentos para perícia e kits para as forças de segurança.

Também há investimentos no sistema penitenciário. Será R$ 1,4 milhão para compra de SUVs e dois caminhões. Ainda, R$ 1,5 milhão para aquisição de armamentos e equipamentos para a Polícia Penal, como aparelhos de raios X para serem instalados nos presídios.

No mesmo evento, Dino também anunciará o maior dos investimentos: a construção de mais quatro penitenciárias de baixa complexidade, que custarão ao todo R$ 60 milhões.

Estava previsto ainda o anúncio de uma Casa da Mulher Brasileira similar a existente na Capital, porém, no município de Dourados. A expectativa é de que o empreendimento tenha foco no atendimento à mulher indígena. Outra residente sul-mato-grossense, a ausência da ministra Cida Gonçalves (Mulheres) nesse evento, contudo, poderá adiar o lançamento.

Amanhã, também no Bioparque Pantanal, está prevista a vinda do ministro Waldez Góes (Desenvolvimento Regional).

Caravana da Sudeco

Também hoje começa a Caravana da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco). A intenção da ex-deputada federal Rose Modesto, superintendente da autarquia federal, é levar o principal produto do órgão que comanda – o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) – para mais perto da população.

Pelo FCO, por exemplo, cada empresário ou produtor rural poderá financiar até R$ 20 milhões para suas atividades, em condições subsidiadas.

O evento da Sudeco começa hoje e termina nesta quarta-feira, a ser realizado em tendas montadas em frente ao Mercadão de Campo Grande.

Além de integrantes do órgão, estarão presentes representantes dos governos estadual e federal – como o ministro do Turismo –, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), do Banco do Brasil, do Banco de Brasília, da Sicredi, da Sicoob, do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Ainda, representantes de diversas organizações locais, como a Associação Comercial

e Industrial de Campo Grande (ACICG), a Federação das Associações Empresariais de Mato Grosso do Sul (Faems), a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas (FCDL-MS),

a Associação dos Comerciantes do Mercado Municipal de Campo Grande (Associmec) e a Associação dos Vendedores Ambulantes de Campo Grande.