Cidades

Revolta

Morador improvisa sinalização e Agetran corrige no mesmo dia

Trecho próximo ao Terminal Julio de Castilho é caracterizado por inúmeras conversões proibidas

Alison Silva

Alison Silva

04/09/2025 - 10h12
Revoltado com o que classificou como descaso da Prefeitura de Campo Grande, Ezio Ferreira Martins refez com as próprias mãos a sinalização entre o Terminal Julio de Castilho e a Rua Sagarana, no Jardim Panamá, trecho de inúmeras conversões proibidas.

Há dez anos na região, o trabalhador de 45 anos pintou uma nova faixa horizontal no cruzamento entre as ruas na manhã desta quarta-feira (3), gravou o ocorrido e enviou o vídeo à prefeitura, que horas depois, apagou a sinalização e recolocou uma nova placa no cruzamento, trabalho da Agência Municipal de Trânsito (Agetran). A rua foi encontrada com um “borrão de tinta” nesta quinta-feira.

Recorrentes, as infrações de trânsito ocorrem em virtude da precária sinalização da área situada quase em anexo ao terminal de ônibus: quem está na Rua Sagarana, necessariamente precisa fazer a conversão à esquerda para a Rua Gilbues, já que seguir sentido a Avenida Júlio de Castilho é proibido, ação ignorada pelos motoristas, que avançam o sinal e fazem a conversão direta na avenida.

“Isso aqui está um descaso total, eu estou na região há dez anos e decidi fazer isso como forma de protesto, também para evitar acidentes”, disse Ezio ao Correio do Estado.

De acordo com o campo-grandense que gastou cerca de R$ 450 para fazer o reparo, a administração municipal correu para a região pouco após a denúncia, refez a pintura e se comprometeu a reordenar a via com a colocação de um semáforo.

“Acredito que um novo semáforo não vai adiantar de nada, além de frear o fluxo dos ônibus que passam ali a cada cinco minutos”, destacou Ezio.

Em março deste ano, o trabalhador já havia formalizado um pedido à administração municipal para que o trecho recebesse nova sinalização.

Além disso, solicitou uma regularização de seu ponto de trabalho, situado exatamente no cruzamento entre a área mal sinalizada e a avenida. Após o ocorrido, o freteiro disse que corre o risco de perder o local de trabalho em virtude das mudanças propostas pela prefeitura.

Descaminho

Polícia Federal apreende R$ 600 mil em perfumes e cosméticos

Segundo a polícia, produtos são de origem estrangeira

04/09/2025 11h15

Foto: Divulgação / PF

A Polícia Federal apreendeu cerca de R$ 600 mil em eletrônicos, perfumes, cosméticos, além de três veículos durante ação realizada com apoio da Receita Federal na tarde desta quarta-feira (3), combate ao descaminho em Dourados, interior do Estado.

Todos os produtos são de origem estrangeira e segundo a polícia foram introduzidos no país sem documentação fiscal, em clara tentativa de burlar o controle aduaneiro e a tributação devida.

A operação ocorreu em um imóvel usado como entreposto para depósito e movimentação dos produtos ilícitos. No local, seis pessoas foram encontradas, além de três veículos que seriam empregados na logística de transporte. Pouco antes da abordagem, um carro que deixava o endereço foi interceptado, carregado com celulares e perfumes importados.

Os suspeitos foram presos em flagrante e levados à Delegacia da Polícia Federal em Dourados, autuados pelos crimes de descaminho e associação criminosa. Toda a mercadoria e os veículos foram apreendidos, ficando à disposição da Justiça para as medidas legais cabíveis.

INTERIOR

Conselho defende médicos 'ameaçados' por vereadora "dona de zona" em MS

Presidente do CRM-MS o desagravo faz questão de ressaltar o entendimento de que médicos em questão "agiram com correção e responsabilidade"

04/09/2025 10h59

Autointitulada

Autointitulada "dona de zona", Isa Marcondes foi eleita pelo partido Republicanos, como a vereadora mais votada de Dourados Reprodução

Nesta quinta-feira (04) o Conselho Regional de Medicina de Mato Grosso do Sul (CRM-MS) publicou a chamada "nota de desagravo", saindo em defesa dos profissionais da saúde de Dourados que teriam sido "ameaçados" pela vereadora Isa Jane Marcondes. 

Autointitulada "dona de zona", Isa Marcondes foi eleita pelo partido Republicanos, como a vereadora mais votada de Dourados

Conforme o texto publicado hoje (04), uma sessão plenária do CRM-MS realizada em 18 de julho decidiu de forma unânime pela ação de apoio aos médicos do Hospital da Vida em Dourados, através de um "desagravo público". 

"Em razão destes terem sido ameaçados e intimidados durante exercício legítimo da Medica, pela vereadora Isa Jane Marcondes", expõe trecho do desagravo. 

Assinado pela presidente Luciene Lovatti Almeida Hemerly Elias, o desagravo faz questão de ressaltar que fica entendido que que os médicos em questão "agiram com correção e responsabilidade, de acordo com os ditames que regem a profissão médica", complementa. 

"Fiscalizações em Dourados" 

Autointitulada "dona de zona", Isa Marcondes foi eleita pelo partido Republicanos, como a vereadora mais votada de Dourados, somando quase três mil votos que garantiram seu lugar na Câmara Municipal. 

Antes mesmo do fim de 2024, a vereadora popularmente conhecida como "Cavala", já acumulava uma série de "incômodos" entre os servidores públicos douradenses, que passaram a expressar suas preocupações com a ação de "vigilância" da vereadora. 

A campanha eleitoral de Isa Marcondes foi marcada pelo slogan: "Dourados está uma zona e de zona eu entendo", e os vídeos contra o suposto caos na saúde passaram a viralizar regionalmente. 

Logo no começo de julho deste ano, o Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul (Sindmed/MS) chamou as ações de "tragédia anunciada", afirmando que as fiscalizações nas unidades de saúde estariam se tornando "insustentáveis". 

Segundo o presidente do Sindmed/MS, Marcelo Santana Silveira, a exposição dos profissionais desde o período eleitoral é classificada como “sensacionalismo barato” e não chegaria ao cerne da questão. 

Inclusive um embate entre a vereadora e um médico chegou a terminar na delegacia, como abordou o Correio do Estado

Presidente da Comissão de Higiene e Saúde, Isa segue com as fiscalizações que realiza na figura de vereadora, material esse com o qual a vereadora alimenta as redes sociais. 
 

