Morador se acorrenta a prédio do Ministério Público em protesto por suposta prisão ilegal

Morador de Sidrolândia, Fábio Pereira da Silva, 45 anos, se acorrentou ao prédio do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), em protesto contra uma prisão que ele considera ilegal. Ele, que é aposentado por invalidez, já está há mais de 24 horas no local e não é a primeira vez que se acorrenta em forma de protesto.

Fábio foi preso em abril do ano passado, após confusão na Câmara Municipal, que terminou com uma janela quebrada.

Ele chegou ao local para cobrar vereadores sobre assuntos relacionados ao Centro de Atenção Psicossocial (Caps), local onde faz tratamento psiquiátrico e, segundo a denúncia, teria se exaltado e ameaçado parlamentares, sendo advertido, momento em que iniciou-se uma discussão, que terminou com a janela quebrada.

A Polícia Militar foi chamada e ele foi encaminhado a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado por ameaça e dano ao patrimônio público, pois funcionários afirmaram que Fábio se jogou contra a janela e depois deu uma cotovelada no vidro.

No entanto, Fábio alega que foi agredido por um vereador e empurrado contra o vidro, que acabou quebrando.

Ele afirma que já solicitou, por diversas vezes, as imagens das câmeras de segurança da Casa de Leis, mas não conseguiu acesso e, por este motivo, decidiu se acorrentar ao prédio do Ministério Público, órgão que fez a denúncia à Justiça, em protesto.

“Ano passado eu fui agredido, fui humilhado verbal e fisicamente na Câmara. Na justiça, brigo pelas imagens e eles não disponibilizam e não cedem. Eu fui agredido e fui empurrado para um vidro e quebrou. Fui preso por dano ao patrimonio público, fui preso ilegalmente e os agressores ficaram livres, soltos, e ainda tive que pagar fiança", disse.

"Só estou brigando por justiça e o processo é lento, só quero provar minha inocência. Por que a promotora não pede imagens das câmeras? Só quero entender porque. O meu protesto é pacifico, tudo dentro da lei, como um cidadão honesto foi preso e o agressor fica livre? Comi o pão que o diabo amassou e o Ministério Público não me atende e me proíbe de entrar no prédio", afirmou, em vídeo divulgado nas redes sociais.

Ele afirma ainda que é inocente das acusações e que, além do Ministério Público, também irá cobrar o Judiciário.

Outro lado

Em manifestação no processo que corre na Justiça, o Ministério Público, autor da denúncia, afirma que Fábio confessou ter quebrado o vidro propositalmente quando interrogado pela polícia.

No boletim de ocorrência anexado ao processo, consta que Fábio afirmou que a solicitação de servidores para que se retirasse da Câmara lhe causou indignação, além de ter sido empurrado e, no momento de ira, com o cotovelo direito quebrou a janela.

A versão foi sustentada por funcionários da Câmara e testemunhas, que também relataram que ele sempre vai à Câmara, onde supostamente, ameaça vereadores e desrespeita funcionários. Ele negou as ameaças.

Laudo médico anexado ao processo, assinado pelo médico psquiatra Fábio Coelho Brandão, atesta que Fábio Pereira da Silva é acometido de transtorno depressivo recorrente, com transtornos de personalidade e do comportamento devido a doenças, fazendo tratamento continuo com medicamentos.

Diante disso, a defesa pediu a instauração de incidente de insanidade mental, ante aos fortes indícios de que o acusado possui doença mental grave

Na última segunda-feira (19), o Ministério Público manifestou-se favorável ao pedido da defesa, no sentido de ser instaurado incidente de insanidade mental.

Não há, no entanto, informações sobre as imagens das câmeras de segurança, sendo anexadas ao processo apenas fotos do local.

Protestos

Esta não é a primeira vez que Fábio Pereira da Silva se acorrenta em forma de protesto. Em 2022, ele se acorrentou em um coqueira, em frente ao prédio da Prefeitura de Sidrolândia e disse que só sairia após ser recebido pela prefeita, Vanda Camilo.

Na ocasião, ele reivindicava mais melhorias para a área invadida, conhecida como Acampamento Jatobá, onde reside.