Moradores aprovam reforma em Unidade de Saúde da Família no Aero Rancho

Moradores do bairro Aero Rancho, em Campo Grande, avaliaram positivamente as melhorias realizadas na Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Sebastião Eloy Pereira, que passou por uma reforma completa e será entregue oficialmente nesta sexta-feira (15).

Usuária do posto há 33 anos, a aposentada Maria Fátima Ignácio de Souza, 74, disse que ficou satisfeita com as mudanças.

“Eu fiquei maravilhada com a reforma. A gente fica orgulhosa de como a unidade está hoje”, relatou. Ela também elogiou o atendimento da equipe médica.

O pintor João Batista, 63, destacou que a unidade já precisava de nova pintura e se surpreendeu com o resultado. “A reforma ficou muito melhor do que eu esperava”, afirmou.

Sala reformada (Foto: Sesau)

Para a telefonista Suely Ribas Mendes, 21, grávida de sete meses, o espaço mais amplo e arejado influencia na qualidade do atendimento. “Parece até que está mais rápido, está funcionando melhor”, avaliou.

A jovem mãe Rafaela Gama, 26, que fez o pré-natal durante o período de obras, disse que a nova estrutura transmite mais segurança para o cuidado com o filho recém-nascido.

Paciente da unidade há mais de duas décadas, Maria Ilma Rosa, 56, afirmou que o ambiente está mais organizado e confortável.

Histórico

A USF Dr. Sebastião Eloy Pereira integra o Complexo de Saúde do Aero Rancho, que inclui ainda o Centro Regional de Saúde, a base do Samu e o Centro de Atenção Psicossocial. A reforma da unidade, concluída em junho deste ano, foi a primeira intervenção completa no prédio. A obra anterior, realizada há cerca de dez anos, não chegou a ser finalizada.