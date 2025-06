Moradores de Dourados sentem tremor, mas USP descarta abalo sísmico

way-112

Empresa que administra 412 quilômetros de rodovias na região nordeste de MS dará a receita do pedágio como garantia por empréstimo de R$ 1,1 bilhão

Com a promessa de investir R$ 1,86 bilhão em melhorias nos 412 quilômetros de rodovias sob sua concessão na região nordeste de Mato Grosso do Sul ao longo de 30 anos, a concessionária Way-112 recebeu autorização do Governo do Estado para empenhar seu faturamento futuro para conseguir empréstimo bancário de R$ 1,1 bilhão.

A autorização da agência de regulação para que a empresa busque o empréstimo foi publicada no diário oficial do Estado desta quinta-feira (26) e está baseada no contrato de concessão das rodovias MS-112 e trechos da BR-158 e da BR-436 firmado com o Governo do Estado.

O contrato prevê que, em caso de a concessionária não pagar pelo empréstimo, o banco concedente passará a ter o direito de assumir a administração das rodovias.

O grupo empresarial assinou em março de 2023 o contrato para assumir as rodovias e desde fevereiro do ano passado cobra pedágio em seis pontos diferentes. Entre os principais investimentos está a construção de 53 quilômetros de terceira faixa e de acostamento ao longo dos cerca de 200 quilômetros da MS-112, que liga Cassilândia a Três Lagoas, passando por Inocência.

Além disso, existe a previsão para construção de contorno rodoviário para retirar o tráfego da área urbana de Cassilândia e para desviar o fluxo do distrito de São Pedro, no município de Inocência.

Por enquanto, porém, as obras de melhorias se resumem à construção de 14 quilômetros de acostamentos, principalmente na BR-158. Os trabalhos destas melhorias ainda estão na fase inicial.

Apesar da cobrança de R$ 13,50 em cinco pontos de cobrança e de R$ 4,40 no outro (BR-436), o contrato não prevê exigência para duplicação de nenhum dos trechos privatizados pelo Governo do Estado.

Os 412,8 quilômetros de estradas que passam pelos municípios de Cassilândia, Paranaíba, Aparecida do Taboado, Inocência, Selvíria e Três Lagoas, região com forte presença de florestas e eucaliptos e grandes fábricas de celulose.

As praças de pedágio ficam localizadas entre Cassilândia e Paranaíba, entre Paranaíba e Aparecida do Taboado, entre Selvíria e Aparecida do Taboado, entre Três Lagoas e Inocência, entre Inocência e Cassilândia e perto da ponte da divisa com o estado de São Paulo.

O mesmo grupo empresarial também explora, desde abril de 2020, o pedágio ao longo dos 220 quilômetros MS-306, que é a principal via de acesso ao estado de Mato Grosso.

A cobrança ocorre entre Chapadão do Sul e Cassilândia. Ela é uma espécie de continuação da BR-158 e da MS-112, a partir de Cassilândia.