Moradores de região que registrou ataques de onça-pintada recebem instruções

Prefeitura e entidades promovem o "Entre Pegadas" em comunidade que sofreu com ataques do maior felino da América Latina, no Pantanal

Laura Brasil

26/11/2025 - 16h33
Após o registro da aparição de uma onça-pintada, que chegou a atacar cachorros da comunidade, a ação “Entre Pegadas” irá instruir a convivência com o maior felino da América Latina, em Corumbá, município localizado a 426 quilômetros de Campo Grande.

A atividade será realizada na véspera do Dia Internacional da Onça-Pintada, nesta sexta-feira (28), promovida pela Prefeitura de Corumbá por meio da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal.

A instrução será direcionada a residentes do bairro Cervejaria, que habitam a região conhecida como Cacimba da Saúde, onde, nos dias 24 e 27 de março deste ano, cães foram feridos pelo felino.

Embora esteja dentro do perímetro urbano, essa área é próxima da zona rural e mais selvagem do Pantanal sul-mato-grossense.

No local em que a ação será promovida, o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), junto a outros parceiros, realizou monitoramento com armadilhas fotográficas para identificar o animal.

A partir disso, foi possível elaborar um planejamento de educação ambiental, promovido em conjunto com a Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Ibama/Prevfogo, Polícia Militar Ambiental e Defesa Civil Municipal.

 

 

 

Ataque fatal no Pantanal

Neste ano, foram registrados episódios envolvendo onças em cidades como Aquidauana (MS), Corumbá (MS) e Campinaçu (GO), que pautaram o noticiário e tiveram ampla repercussão pública.

Como o caseiro Jorge Avalo, de 60 anos, que foi encontrado morto no dia 21 de abril deste ano, após ter sido atacado por uma onça-pintada. O caso ganhou destaque na imprensa nacional.

“Seu Jorge”, como era popularmente conhecido na região, trabalhava em um pesqueiro, em uma área de difícil acesso, no rio Miranda, conhecido como Touro Morto, em Aquidauana, município localizado a 140 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Militar Ambiental (PMA) esteve no local após receber denúncias de que a causa da morte teria sido um ataque do maior felino da América Latina.

Essa suspeita de ataque de onça-pintada surgiu porque turistas e caseiros que passaram pelo local viram várias pegadas que sugeriam a presença do animal. Essa região tem ocorrência comum de onças; inclusive, já houve averiguação de autoridades sobre o crime de "ceva", que é o oferecimento de alimento para animais selvagens.

Partes do corpo de “Seu Jorge” foram encontradas em área de mata fechada, após os familiares do caseiro indicarem o possível local para onde o corpo teria sido arrastado.

Conhecedores da região, o irmão e o cunhado de Jorge auxiliaram os agentes da Polícia Civil (PC) e da Militar Ambiental (PMA). O grupo de busca, composto por moradores e pescadores, chegou a ser atacado pela onça ao alcançar o ponto em que o corpo estava.

Como o corpo de Jorge foi encontrado em mata fechada e, diante do ataque do animal ao grupo de resgate, os envolvidos precisaram retirar os restos mortais da área antes mesmo de acionarem os agentes da perícia.

Captura 

Em resposta rápida, as autoridades de Mato Grosso do Sul capturaram a onça-pintada, dias depois do ataque que tirou a vida do caseiro em uma fazenda no Pantanal.

O felino, um macho que pesava 94 kg, foi levado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande, onde passou por exames, recebeu suporte nutricional e hidratação.

A Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, por meio de exames de DNA, confirmou que se tratava do animal que atacou o caseiro. Após passar pelo processo de reabilitação, o animal, que recebeu o nome de Irapuã, seguiu para um instituto em São Paulo.

Segundo ataque

Cerca de quatro meses depois, um segundo ataque ocorreu em Corumbá, conhecida como Capital do Pantanal, município localizado a 296 quilômetros do local onde ocorreu o ataque que tirou a vida de Seu Jorge.

A vítima, de 57 anos, tentou defender o cachorro que estava sendo atacado e acabou se tornando alvo da onça-pintada em uma área conhecida como Mirante da Capivara.

O homem conseguiu escapar do ataque com vários ferimentos, mas o cachorro não resistiu. Depois desses episódios, vários debates foram conduzidos pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e por órgãos responsáveis, além de a PMA ter redobrado as rondas em regiões onde a população reside próxima a áreas de mata.

Com isso, o Estado promoveu o I Workshop Internacional Conflitos com Grandes Felinos, que reuniu especialistas com experiência em diferentes países e cenários para debater o tema, fundamental para estabelecer políticas públicas eficientes, capazes de mitigar situações como essas.

Atividade

Durante a programação do “Entre Pegadas”, alunos da Tilma Fernandes e do CAIC, além de moradores do entorno, participarão de uma feira educativa com atividades interativas e orientações técnicas.

O evento também contará com uma intervenção artística realizada por mulheres da COMAP, que pintarão uma parede preparada especialmente para que crianças e comunidade participem da construção coletiva da obra.

Haverá ainda uma intervenção teatral temática da Fundação de Cultura, trazendo uma abordagem lúdica para reforçar a mensagem de proteção e respeito aos animais silvestres.

A PMA realizará ação de educação ambiental e exposição de animais taxidermizados.

“Ao promover conhecimento, participação comunitária e integração entre instituições, a ação ‘Entre Pegadas’ reafirma o compromisso da Fundação de Meio Ambiente do Pantanal e parceiros com a preservação da fauna, a valorização do Pantanal e a construção de uma cidade preparada para conviver de forma harmoniosa com sua rica biodiversidade”, destacou a Prefeitura de Corumbá, em nota.

Participam do “Entre Pegadas”, que ocorrerá no Ecoparque Cacimba da Saúde, o Instituto Homem Pantaneiro (IHP), o Ibama/Prevfogo, a Polícia Militar Ambiental (PMA), o Comando do 6º Distrito Naval e a COMAP, além da EMEI Tilma Fernandes e da Escola Municipal CAIC.

8 de janeiro

Casal é condenado a prisão e multa de R$ 30 milhões por "quebra-quebra" em Brasília

Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli foram condenados a 14 anos de pena

26/11/2025 14h30

Residentes em Naviraí, Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli foram condenados

Residentes em Naviraí, Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli foram condenados Foto: Reprodução/ Redes Sociais

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou, por unanimidade, o casal de servidores públicos Cláudio José Jacomeli e Clarice Custódio Jacomeli, de Naviraí, interior do Estado a 14 anos de pena e ao pagamento de R$ 30 milhões em indenização por danos morais coletivos, por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, na Praça dos Três Poderes, em Brasília.

A decisão foi tomada em sessão virtual realizada entre 14 e 25 de novembro deste ano, onde ambos receberam pena de 14 anos, sendo 12 anos e 6 meses de reclusão e 1 ano e 6 meses de detenção.

Os dois foram identificados em vídeos gravados durante a depredação, nos quais aparecem incentivando os atos contra o patromônio público.

Na ocasião, Clarice afirma: “Estamos fazendo inveja pra esse pessoal que não tem coragem”. Ao lado dela, Cláudio diz “temos que buscar o que é nosso, a liberdade”. Cláudio é aposentado e ex-analista judiciário do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), enquanto sua esposa, à época dos fatos, era professora da rede municipal naviraiense. 

A condenação inclui crimes como abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa armada. O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado. Na decisão, o ministro Cristiano Zanin acompanhou o relator, Alexandre de Moraes, com ressalvas.

Ida à Brasília

Conforme apurou o Correio do Estado há época dos fatos, ambos viajaram em um ônibus da Viação Netto, empresa responsável por alugar um ônibus que levou 20 sul-mato-grossenses até Brasília para as manifestações que culminaram com a invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

Na ocasião, Valdemar Benedetti Hermenegildo, sócio majoritário da empresa, destacou ao Correio do Estado que 19 pessoas participaram e vivenciaram o quebra-quebra. 

Sem fornecer o nome do locatário, o dono da empresa com documentação registrada em Vicentina, interior de Mato Grosso do Sul, disse que o custo da locação do ônibus custou cerca de R$ 27 mil

“É complicado dizer o que se passou, enquanto locatário eu imaginava que o pessoal fosse somente até o QG de Brasília, não pensei que a coisa fosse se desdobrar desta forma”, disse. 

Questionado sobre possíveis desdobramentos e investigações posteriores, Valdemar Benedetti alegou que, caso solicitado pela Polícia Federal (PF) não terá qualquer resistência em divulgar o contratante do veículo, assim como o nome de todos os passageiros do ônibus. 

“Se a Polícia Federal (PF) pedir, eu dou o nome do contratante e de todos os passageiros do ônibus”, destacou. 

Jogo do Bicho

Chefe da família Razuk e outros 19 foram presos em operação da Gaeco; veja a lista dos nomes

A quarta fase da Operação Successione foi deflagrada na manhã de ontem (25) e o ex-deputado cumpre prisão domiciliar

26/11/2025 14h00

Operação da GAECO prendeu 20 investigados

Operação da GAECO prendeu 20 investigados FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A lista de mandados de prisão cumpridos pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO) na 4ª fase da Operação Successione teve como alvo, familiares e empresários próximos ao deputado Neno Razuk (PL). 

A investigação aponta que o grupo estaria envolvido em uma lista de crimes variados, como  roubos, corrupção, lavagem de dinheiro e, principalmente, uma tentativa de monopolizar a exploração ilegal de jogos de azar, o dito “jogo do bicho”, em Mato Grosso do Sul. 

Ao todo, foram cumpridos, nesta terça-feira (25), 20 mandados de prisão preventiva e 27 mandados de busca e apreensão nas cidades de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Maracaju e Ponta Porã, além de endereços nos estados do Paraná, Goiás e Rio Grande do Sul. 

Segundo apurações do Gaeco, a organização criminosa, liderada pelo deputado estadual Roberto Razuk Filho (Neno), o plano da quadrilha era expandir a jogatina para Goiáse a reorganização do clã após a Operação Successione, que teve início em 2023. 

Mesmo com o desdobramento da Operação, o grupo não cessou as atividades, intensificando a sua atuação de forma “violenta e estruturada”. 

Confira abaixo a lista dos investigados e presos na quarta fase da Successione: 

  • ROBERTO RAZUK,
  • RAFAEL GODOY RAZUK,
  • JORGE RAZUK NETO,
  • SÉRGIO DONIZETE BALTAZAR,
  • FLAVIO HENRIQUE ESPÍNDOLA
  • FIGUEIREDO,
  • JONATHAN GIMENEZ GRANCE (“CABEÇA”),
  • SAMUEL OZÓRIO JÚNIOR,
  • ODAIR DA SILVA MACHADO (“GAÚCHO”),
  • GERSON CHAHUAN TOBJI,
  • MARCO AURÉLIO HORTA,
  • ANDERSON LIMA GONÇALVES,
  • PAULO ROBERTO FRANCO FERREIRA,
  • ANDERSON ALBERTO GAUNA,
  • WILLIAN RIBEIRO DE OLIVEIRA,
  • MARCELO TADEU CABRAL,
  • FRANKLIN GANDRA BELGA,
  • JEAN CARDOSO CAVALINI,
  • PAULO DO CARMO SGRINHOLI,
  • WILLIAN AUGUSTO LOPES SGRINHOLI
  • RHIAD ABDULAHA

Defesa de Razuk pede domiciliar

A Justiça de Mato Grosso do Sul atendeu o pedido da defesa do ex-deputado Roberto Razuk, de 84 anos, pela prisão domiciliar do investigado. Ele foi detido juntamente com os outros alvos por suspeita de envolvimento em organização criminosa, corrupção, violação de sigilo profissional e exploração de jogo do bicho.

A decisão proferida pela juíza responsável pelo caso, May Melke Amaral Penteado Siravegna, levou em conta o estado de saúde “extremamente debilitado” do idoso que, além da idade, passou por uma cirurgia para retirada de um tumor de câncer recentemente. 

No pedido pela prisão domiciliar, a defesa alegou que ele é portador de diversas comorbidades graves, necessita de uso constante de aparelho de oxigênio e está em “risco iminente de óbito” após a cirurgia, e que o ambiente carcerário não seria compatível com os cuidados médicos indispensáveis à sua sobrevivência. 

Assim, a juíza determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar pelo prazo de 180 dias, com o uso de tornozeleira eletrônica. 

A decisão adverte que o descumprimento de qualquer uma das medidas poderá resultar em um "novo encarceramento".

Além de conceder a prisão domiciliar, a juíza deferiu o pedido da defesa para a realização de uma perícia médica oficial para atestar o estado de saúde de Razuk. Também foi determinado que se oficie a AGEPEN (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) para que informe se existe algum estabelecimento penal adequado em Mato Grosso do Sul capaz de fornecer o tratamento médico necessário ao réu, com base no laudo a ser apresentado.

FASES

Em outubro de 2023, antes das fases da Successione, a Polícia Civil fez uma apreensão de 700 máquinas da contravenção, semelhantes a máquinas de cartão utilizadas diariamente em qualquer comércio, sendo facilmente confundidas.

As prisões foram desencadeadas a partir da deflagração das fases da Operação Successione, que começou no dia 5 de dezembro de 2023. Na ocasião, foram cumpridos 10 mandados de prisão e 13 mandados de busca e apreensão. Foi nesta fase que os ex-assessores parlamentares de Neno Razuk foram pegos.

Duas semanas depois, no dia 20 de dezembro, foi deflagrada a segunda fase da operação, com o cumprimento de 12 mandados de prisão e 4 de busca e apreensão. Ela foi realizada após investigações do Gaeco apontarem que a organização criminosa continuou na prática do jogo do bicho, além de concluírem que policiais militares também atuavam nesta atividade.

No dia 3 de janeiro do ano passado, chegou a vez da terceira fase da operação, com mais dois envolvidos presos pela contravenção na Capital.

A disputa pelo controle do jogo ilegal em Campo Grande se intensificou após a prisão de Jamil Name e Jamilzinho, durante a Operação Omertá, em 2019, que eram apontados pelas autoridades como os donos do jogo do bicho em Mato Grosso do Sul. 

Quatro anos depois, Jamil Name Filho foi condenado a 23 anos de reclusão, após um julgamento de três dias.

O termo italiano “Successione” – que dá nome a operação, é uma referência a disputa pela sucessão do jogo bicho em Campo Grande após a operação Omertá.

 

*Colaborou Alicia Miyashiro


 

