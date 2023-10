CAMPO GRANDE

Objetivo é garantir meio de locomoção para estudantes que não têm condições de se deslocarem até o exame

Estudantes que irão fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibular de universidades públicas terão transporte público gratuito nos dias de prova, em Campo Grande.

O decreto nº 15.718 , que sanciona a gratuidade, foi publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta sexta-feira (20).

O objetivo é garantir meio de locomoção para estudantes que não têm condições de se deslocarem até o exame.

De acordo com o Diogrande, a isenção da tarifa aos candidatos ocorre somento nos dias de realização das provas. O benefício é exclusivo para os estudantes residentes no município de Campo Grande, com direito a dois passes: ida e volta. A utilização do benefício concedido terá caráter pessoal e intransferível.

Para utilização do benefício o estudante deverá utilizar seu cartão estudante ou cidadão no validador dos ônibus, terminais e/ou estações de pré-embarque (Peg Fácil).

O passe livre estará disponível automaticamente para estudantes devidamente cadastrados e deferidos.

COMO OBTER O PASSE GRATUITO?

Para obter a isenção da tarifa de transporte público coletivo nos dias de prova, o estudante deverá realizar um cadastro prévio de forma digital, por meio de plataforma online disponibilizada pela concessionária de serviço do transporte público coletivo, com no mínimo cinco dias úteis de antecedência em relação à data da realização das provas.

Para realizar o cadastro, o candidato deve preencher formulários com dados exigidos e enviar cópia dos seguintes documentos:

comprovante de inscrição no exame

cópia frente e verso do cartão de transporte (cartão estudante vigente no ano de inscrição no exame ou cartão cidadão) vinculado ao CPF do candidato

cópia frente e verso do documento de identidade

número de telefone que aceite comunicação via WhatsApp ou e-mail par

ENEM

Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) apontam que 47.457 inscritos farão o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2023), nos dias 5 e 12 de novembro, em Mato Grosso do Sul. No Brasil, são mais de 3,9 milhões estudantes inscritos.

O Exame possui 180 questões de múltipla escolha e uma redação. O período de inscrições foi de 5 a 16 de junho de 2023 e a taxa cobrada foi de R$ 85,00, com pagamento até 21 de junho. O resultado será divulgado em 16 de janeiro de 2024.

A primeira prova é de Redação; Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, com duração de 5 horas e meia.

A segunda prova é de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e Matemática e suas Tecnologias. A duração é de 5 horas.

As matérias cobradas na prova são português, literatura, matemática, química, física, biologia, história, geografia, sociologia, filosofia, artes e inglês ou espanhol.

No Estado, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) aceitam a nota do ENEM como porta de entrada.

Com a nota do ENEM, é possível cadastrar-se no Sistema de Seleção Unificado (Sisu), Programa Universidade para Todos (Prouni) e Financiamento Estudantil (Fies).

A oportunidade serve como porta de entrada para várias universidades públicas e particulares do Brasil e até de Portugal.

VESTIBULAR UFMS

Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) serão realizados em 3 e 10 de dezembro, respectivamente, das 8h às 13h.

O edital com mais informações [número de vagas, período de inscrição, valor da taxa de inscrição e data do resultado] será publicado nos próximos meses. Confira o conteúdo da prova aqui. No ano passado, vestibular e PASSE, somados, bateram o recorde de 40.539 inscritos.

A prova geralmente é aplicada na Capital e em municípios do interior.

VESTIBULAR UFGD

O vestibular da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) será realizado em 22 de outubro de 2023, das 13h às 18h30min, em Campo Grande, Dourados, Nova Andradina, Três Lagoas e Naviraí.

São 786 vagas em 36 cursos no município de Dourados, cidade localizada a 229,8 quilômetros de Campo Grande.

As inscrições devem ser feitas até 1º de setembro de 2023. A taxa de inscrição é de R$ 120 e deve ser paga até 4 de setembro.

VESTIBULAR UEMS

O vestibular da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) será aplicado em 26 de novembro, das 14h às 19h (horário de MS), nos municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

São 811 vagas, em 38 cursos, para ingresso no primeiro semestre de 2024. As inscrições estão abertas e devem ser feitas até 9 de novembro. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 e deve ser paga até 10 de novembro.