Morre bebê espancado pela mãe e padrasto em Campo Grande

Diego de Souza Mendonça é procurado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul suspeito de matar com três tiros a ex, Mayara Almodin Aran Florenciano

Funcionária pública municipal em Nioaque, o nome de Mayara Almodin Aran Florenciano entra para a lista de vítimas de feminicídio de 2024, após ser baleada aos 29 anos pelo ex-companheiro, Diego de Souza Mendonça, que agora é procurado pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.

Ainda na madrugada de domingo (11) a vítima voltava de carona para sua casa, acompanhada de um casal de amigos, após sair de uma festa carnavalesca no município. Já em casa, antes que descesse do veículo, segundo a própria polícia civil, o carro de Diego teria encostado próximo, com o suspeito abrindo a porta do passageiro onde estava Mayara e disparando três tiros contra ela.

Conforme testemunhas, após disparar contra Mayara, ele teria fugido do local. Ela foi então levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, porém não resistiu às três perfurações pelos disparos e faleceu, deixando um filho pequeno, fruto de um relacionamento anterior.

No domingo, através das redes sociais, a Prefeitura Municipal de Nioaque lamentou a morte de sua funcionária pública, Mayara Almodin Aran Florenciano. Em nota, o Executivo expressou os sentimentos de solidariedade e consolo para os familiares e amigos próximo.

Na manhã desta segunda-feira (12) a Polícia Civil confirmou a identidade de Diego de Souza Mendonça, de 26 anos, como o autor do feminicídio. Com isso, as autoridades pedem que qualquer informação a respeito do paradeiro dele deve ser repassada pelos telefones (67) 99273-3375; (67) 3236-1274, ou mesmo pelo 190.

Feminicídios

Neste 2024, Mato Grosso do Sul já registra dois feminicídio por mês com a morte recente de Mayara Almodin Aran Florenciano, sendo as três primeiras mulheres mortas só em janeiro. A jovem de 29 anos entra para a relação que lista ainda as mortes de Luciene Braga, de 50 anos; Marta Leila, de 36, e de Maria Rodrigues, de 66.

Abrindo essa triste contagem em 2024, Luciene foi morta à pauladas pelo marido, Airton Barbosa, crime registrado logo no terceiro dia do ano. Depois dela, o segundo feminicídio aconteceu nove dias depois, como Maria morta a facadas pelo ex-marido.

Já no dia 21 de janeiro era a morte de Maria Leila que entrava para a lista de feminicídios do ano. Também vítima do ex-companheiro, de 56 anos. Só em 2023, 31 mulheres foram vítimas do mesmo crime.

Também, a Polícia Civil investiga ainda um crime que aconteceu em Ponta Porã, depois que o corpo de Vicência dos Santos, 46 anos, foi encontrado em uma área do Bairro Jardim Planalto. Ela teria conhecido um homem na noite de sexta-feira (09), com quem foi flagrada caminhando junto por câmeras de segurança.

A polícia procura esse homem, tido como suspeito do crime, apurando a qualificação e motivação do crime contra Vicência. Ao todo seis testemunhas foram ouvidas, e a polícia não descarta nenhuma linha de investigação, com esse podendo futuramente entrar para a lista dos feminicídios de Mato Grosso do Sul em 2024.

