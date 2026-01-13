Morre o ex-deputado estadual Antônio Braga, aos 87 anos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Faleceu na manhã desta terça-feira (13) o advogado, ex-vereador e ex-deputado estadual Antônio Braga, um dos principais nomes da história política e comunitária de Campo Grande. Ele tinha 87 anos.

O velório será realizado no Cemitério Jardim das Palmeiras. Ele enfrentava um câncer pulmonar há cerca de um ano

Braga construiu sua trajetória pública com forte atuação junto às comunidades periféricas da Capital, tornando-se uma das principais referências na luta por moradia, regularização fundiária e fortalecimento do movimento comunitário.

Natural de Campo Grande, mas registrado em Três Lagoas, Antônio Braga nasceu em 17 de maio de 1938. Começou a trabalhar ainda adolescente como mensageiro da Noroeste do Brasil e se formou em Direito em São Paulo. Mesmo com carreira consolidada fora do Estado, decidiu retornar à Capital, onde montou escritório de advocacia e passou a atuar em causas comunitárias.

Ingressou na política em 1983, quando assumiu o primeiro de seus quatro mandatos como vereador de Campo Grande. Presidiu a Câmara Municipal entre 1995 e 1998 e se destacou pela criação e fortalecimento de associações de moradores em bairros periféricos, sendo autor de diversos projetos de lei que declararam entidades comunitárias como de utilidade pública.

Sua atuação foi decisiva em processos de regularização de áreas ocupadas, desfavelamento e implantação de programas habitacionais em diferentes regiões da Capital, deixando um legado reconhecido por lideranças comunitárias e parlamentares.

Em 1999, Braga foi eleito deputado estadual, sendo reeleito em 2003. Na Assembleia Legislativa, presidiu a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) e exerceu a vice-presidência da Casa. Posteriormente, foi nomeado secretário estadual de Justiça e Segurança Pública, período em que atuou especialmente em ações de enfrentamento aos crimes na faixa de fronteira.

Mesmo após deixar a vida pública, manteve-se como conselheiro político e referência para lideranças comunitárias que buscavam orientação.

