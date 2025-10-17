Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Susto

Morte de pássaros em rede de energia intriga comerciantes

Uma semana após um bem-te-vi ter causado a falta de luz em uma quadra da região central, desta vez a explosão de um transformador, provocada por um urubu, colocou estudantes para correr

Laura Brasil

17/10/2025 - 15h23
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O que começou com uma oscilação de energia terminou com a explosão de um transformador e um forte clarão, que assustou comerciantes e pedestres que passavam pela Rua 26 de Agosto, na quadra entre as ruas 13 de Julho e 14 de Julho.

Em conversa com o Correio do Estado, o comerciante Anderson Cistraldo, de 58 anos, que possui um brechó em frente ao local onde o incidente ocorreu, disse que trabalha no ponto há quatro anos. Ele contou que, na semana anterior, pela manhã, um bem-te-vi morreu da mesma maneira e deixou toda a quadra sem luz.

“No vizinho ao lado, um bem-te-vi pousou na fiação e aconteceu a mesma coisa. Agora, esse casal de urubus... Um filhote, ontem de manhã, causou um curto. Acho que a mãe, à tarde, viu o filhote, pousou e aconteceu novamente”, explicou o comerciante.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado 

Conforme relatou, o casal de urubus estava com um filhote que acabou morrendo eletrocutado e ficou pendurado na rede no dia anterior. No momento em que o urubu veio planando e pousou na tentativa de retirá-lo, recebeu a descarga elétrica, causando a sequência de explosões.

 

 

 

 

O proprietário de uma banca de lanches que fica na esquina com a Rua 14 de Julho, Robert Willian Dutra de Oliveira, de 38 anos, confirmou a situação do bem-te-vi que havia causado o estouro e, consequentemente, a falta de energia na quadra, o que, desta vez, não ocorreu na tarde desta sexta-feira (17).

“Hoje foi só barulho, não teve queda de energia, foi só a explosão mesmo”, explicou Robert, que cobrou uma solução para tentar evitar acidentes como esse.

No ponto de ônibus, onde dois estudantes aguardavam, o susto foi grande. Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento do ocorrido e a reação dos jovens, que saíram correndo. Inicialmente, chegaram a ensaiar um retorno, mas desistiram de ficar no local e foram embora para pegar o ônibus em outro ponto.

Por meio de nota, a Energisa esclareceu que episódios envolvendo aves e a rede elétrica não ocorrem com frequência. Leia na íntegra:

A distribuidora esclarece que os registros de envolvendo aves na rede elétrica são pontuais e não representam uma ocorrência frequente. Em condições normais, por exemplo, é comum observar pássaros pousados sobre os fios. As redes de distribuição contam com sistemas de isolamento e proteção que contribuem para a segurança do fornecimento de energia e reduzem significativamente os riscos de acidentes.
 

Assine o Correio do Estado

Cidades

Caminhão carregado com 28 toneladas de carne tomba no Parque dos Poderes

Trabalhando há seis meses na empresa, o caminhoneiro relatou que errou ao passar pelo pontilhão com a Avenida João Arinos, na BR-163, e acabou nesse percurso

17/10/2025 16h43

Compartilhar

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Continue Lendo...

Um caminhão carregado com aproximadamente 28 toneladas de carne de frango, que vinha de Mogi Mirim (SP), perdeu o controle e acabou tombando na rotatória do Parque dos Poderes, em Campo Grande.

“Errei ali, nunca passei aqui, não é a primeira vez que passei e tombei”, explicou o caminhoneiro.

O motorista seguia pela Avenida do Poeta com a com a rua Dr. Abdall Duallibi quando acessou a rotatória, e o caminhão Scania 380, ano 2007, acabou tombando. O destino da carga seria Corumbá, município localizado a 425 quilômetros de Campo Grande.

A reportagem do Correio do Estado conversou com o motorista João Silas Pereira, de 56 anos, natural de Rondonópolis (MT), que explicou que trabalha como caminhoneiro há 18 anos, mas está nesta empresa há seis meses.

O caminhoneiro, que sofreu apenas escoriações leves na mão, contou que vinha de Três Lagoas, sentido Corumbá, e que, na BR-163, na altura do pontilhão com a Avenida João Arinos, acabou pegando o percurso errado e acessou o Parque dos Poderes.

Crédito: Paulo Ribas / Correio do Estado

Com relação à carga, ele explicou que outro caminhão da empresa está a caminho para retirá-la do local, que está isolado com fita. O acidente ocorreu por volta das 14h, e, até o momento, o caminhão segue no local.

Apesar da proporção da carreta, ela não chegou a fechar a via, e o trânsito segue normalmente - até a chegada do outro caminhão que irá remover a carga.

 

 

 

Segundo o agente estadual de trânsito Felipe Malheiros, que está acompanhando o tráfego no local, a estimativa é que o caminhão seja destombado por volta das 20h.

Carga

Em torno de 16h50, outro caminhão da empresa, um Volvo FH500, encostou para realocar a carga de carne.

 

 

 

Os agentes da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) fizeram um desvio, de modo que o trânsito segue por apenas um sentido da Avenida do Poeta, enquanto os funcionários da empresa descarregam a carga para realocá-la em outro veículo.

 

 

** Matéria atualizada às 17h14 para acréscimo de informações

Assine o Correio do Estado

 

 

Multivacinação

Campanha oferece todas as vacinas para crianças e adolescentes, neste sábado

Serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário de rotina, além das vacinas contra gripe e sarampo

17/10/2025 16h42

Compartilhar
A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Continue Lendo...

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), realiza neste sábado (18) o Dia D da Campanha de Multivacinação, com dois pontos de atendimento abertos à população: Paróquia Santo Expedito, localizada no Jardim Itamaracá, e na Unidade de Saúde da Família (USF) Tiradentes. 

A ação tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos, garantindo a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis. 

Na Paróquia Santo Expedito, os atendimentos ocorrem das 8h às 12h, e na USF Tiradentes, das 7h30 às 16h45. Em ambos os locais, serão oferecidos todos os imunizantes que compõem o calendário de rotina, além das vacinas contra gripe e sarampo.

A superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiente, Veruska Lahdo, reforça que a mobilização é uma oportunidade para que pais e responsáveis coloquem em dia as vacinas das crianças e adolescentes.

“Vacinar é uma das formas mais seguras e eficazes de prevenir doenças graves e evitar o retorno de enfermidades já controladas”, comenta.

Ela lembra ainda que adolescentes de 15 a 19 anos que não receberam ou não completaram o esquema da vacina contra o HPV também podem aproveitar a campanha para se imunizar.

“Além das unidades de saúde, temos desenvolvido ações nas escolas e com o apoio dos agentes comunitários de saúde para identificar e resgatar adolescentes que ainda não iniciaram ou não completaram o esquema vacinal contra o HPV”, destaca.

A Campanha de Multivacinação segue até o dia 31 de outubro, com todas as vacinas de rotina disponíveis nas 74 unidades de saúde da Capital, de segunda a sexta-feira, durante o horário de atendimento de cada unidade. 

CAMPANHA

A ação trata-se de uma mobilização nacional voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos e segue até o final de outubro.

A campanha integra o esforço do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal no país e conta com incentivo financeiro federal, conforme a Portaria GM/MS nº 6.715/2025, que destinou recursos específicos para fortalecer as ações de imunização em estados e municípios.

Durante o período da campanha, todas as unidades básicas de saúde estarão com as salas de vacina abertas para atender a população, e os municípios poderão realizar ações extramuros, em locais de grande circulação, como escolas, ginásios, praças e unidades móveis.

Serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação. Veja algumas:

  • BCG;
  • Poliomielite;
  • Tríplice Viral;
  • DTP; 
  • HPV;
  • Hepatite A e B;
  • Pneumocócica;
  • Meningocócica ACWY.

A recomendação é que os pais levem a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam verificar e atualizar as doses conforme o esquema indicado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose
perda do lazer

/ 2 dias

Fazendeiras apontam suposto conluio público a favor de gigante da celulose

2

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 1 dia

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

3

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS
Cidades

/ 1 dia

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS

4

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro
Supersalário

/ 2 dias

Alvo da PF, desembargador aposentado recebeu R$ 112 mil em setembro

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)
Economia

/ 22 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3514, quinta-feira (16/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 1 semana

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 semanas

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?