Morte de pássaros em rede de energia intriga comerciantes

O que começou com uma oscilação de energia terminou com a explosão de um transformador e um forte clarão, que assustou comerciantes e pedestres que passavam pela Rua 26 de Agosto, na quadra entre as ruas 13 de Julho e 14 de Julho.

Em conversa com o Correio do Estado, o comerciante Anderson Cistraldo, de 58 anos, que possui um brechó em frente ao local onde o incidente ocorreu, disse que trabalha no ponto há quatro anos. Ele contou que, na semana anterior, pela manhã, um bem-te-vi morreu da mesma maneira e deixou toda a quadra sem luz.

“No vizinho ao lado, um bem-te-vi pousou na fiação e aconteceu a mesma coisa. Agora, esse casal de urubus... Um filhote, ontem de manhã, causou um curto. Acho que a mãe, à tarde, viu o filhote, pousou e aconteceu novamente”, explicou o comerciante.

Conforme relatou, o casal de urubus estava com um filhote que acabou morrendo eletrocutado e ficou pendurado na rede no dia anterior. No momento em que o urubu veio planando e pousou na tentativa de retirá-lo, recebeu a descarga elétrica, causando a sequência de explosões.

O proprietário de uma banca de lanches que fica na esquina com a Rua 14 de Julho, Robert Willian Dutra de Oliveira, de 38 anos, confirmou a situação do bem-te-vi que havia causado o estouro e, consequentemente, a falta de energia na quadra, o que, desta vez, não ocorreu na tarde desta sexta-feira (17).

“Hoje foi só barulho, não teve queda de energia, foi só a explosão mesmo”, explicou Robert, que cobrou uma solução para tentar evitar acidentes como esse.

No ponto de ônibus, onde dois estudantes aguardavam, o susto foi grande. Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento do ocorrido e a reação dos jovens, que saíram correndo. Inicialmente, chegaram a ensaiar um retorno, mas desistiram de ficar no local e foram embora para pegar o ônibus em outro ponto.

Por meio de nota, a Energisa esclareceu que episódios envolvendo aves e a rede elétrica não ocorrem com frequência. Leia na íntegra:

A distribuidora esclarece que os registros de envolvendo aves na rede elétrica são pontuais e não representam uma ocorrência frequente. Em condições normais, por exemplo, é comum observar pássaros pousados sobre os fios. As redes de distribuição contam com sistemas de isolamento e proteção que contribuem para a segurança do fornecimento de energia e reduzem significativamente os riscos de acidentes.



