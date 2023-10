Nova Era

Aena Brasil arrematou bloco com pistas em quatro estados, incluindo as cidades de Corumbá e Ponta Porã

Responsável por adquirir um lote com aeroportos em quatro estados brasileiros, incluindo Mato Grosso do Sul, o grupo espanhol Aena Brasil inicia a gestão permanente do aeroporto internacional de Campo Grande a partir desta sexta-feira (13). Em uma transação bilionária de R$2,45 bilhões, a empresa adquiriu também a gestão das pistas de Corumbá e Ponta Porã no Estado.



Definição da negociação foi realizada há mais de um ano, em agosto de 2022. A programação para o início das operações foi especificado no plano de tarifas aeroportuárias divulgado pela empresa.

Corumbá e Ponta Porã, que também serão geridas pela concessionária, tem previsão de iniciar oficialmente o trabalho no início do próximo mês (novembro).



A Aena já havia assinado, em março deste ano, o contrato de concessão dos aeroportos, mas aguardava pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), responsável por atestar a eficácia do documento - o que dependia da aceitação da forma de pagamento.



A administração do aeroporto internacional de Campo Grande era até então realizada de forma integral pela Infraero Operador de Aviões. O terminal foi criado em 21 de julho de 1953. Em 20 de janeiro de 1964 foi inaugurado o primeiro Terminal de Passageiros e em 1967 foram construídos os pátios de estacionamento de aeronaves civil e militar.



A ordem de serviço que dá eficácia ao contrato foi publicada no Diário Oficial da União de seis de junho. Essa era a etapa pendente para que a operadora começasse o processo de transição para assumir os aeroportos de: Campinas (Congonhas), Uberlândia, Uberaba, Montes Claros, Campo Grande, Ponta Porã, Corumbá, Carajás, Santarém, Altamira e Marabá. O prazo previsto de concessão é de 30 anos.



Os espanhóis já operam seis aeroportos no Nordeste do País, sendo Recife, Maceió, João Pessoa, Aracaju, Juazeiro do Norte e Campina Grande.





MELHORIAS



Com o início das atividades a ocorrerem a partir de amanhã, na Capital, o conglomerado deve iniciar a fase de reformas estruturais no local. Uma série de melhorias será feita no prazo de 36 meses (3 anos), incluindo aumento da capacidade de passageiros, pátio com 11 posições para aeronaves comerciais código C, como o Airbus 320 e Boeing 737-800.



O sistema de luzes é outra parte a ser renovada, incluindo toda a cabeceira das pistas de pouso e decolagem, além de diversos detalhes técnicos e práticos na rotina do aeroporto, que recentemente realizou novas contratações, realizando renovação na parte de pessoal.



No Estado, os terminais de Ponta Porã e Corumbá que serão assumidos respectivamente nos dias 7 e 10 de novembro pela espanhola passarão por mudanças semelhantes.