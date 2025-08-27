Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ARBOVIROSES

Mortes por Chikungunya em 2025 somam o dobro dos óbitos da última década

Série histórica entre 2015 e 2024 registra oito pessoas mortas pela doença em Mato Grosso do Sul, enquanto 16 já foram vitimadas nos oito primeiros meses deste ano

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

27/08/2025 - 12h34
Nesse início de semana a Gerência de Doenças Endêmicas da Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou o boletim da 34ª semana epidemiológica, evidenciando que a Chikungunya já matou em 2025 o dobro dos óbitos registrados na última década pela doença em Mato Grosso do Sul. 

Na série histórica, a doença vitimou uma pessoa em 2015, três em 2018, até um hiato no número de mortes até outros três óbitos em 2023 e apenas um no ano passado, somando oito sul-mato-grossenses vitimados pela chikungunya nos últimos 10 anos. 

Porém, conforme o boletim da 34ª semana epidemiológica, até a última segunda-feira, 25 de agosto, Mato Grosso do Sul já havia registrado 16 óbitos confirmados para chikungunya. 

Esses óbitos fazem parte de um universo de 13.716 casos prováveis, sendo pouco mais de sete mil confirmados no período que estão concentrados principalmente nos seguintes municípios: 

  • Maracaju (1.975 casos confirmados); 
  • Glória de Dourados (644); 
  • Sonora (616) 
  • Anastácio (431) e 
  • Aquidauana (391)

Chikungunya em MS

Nesse mesmo universo de casos prováveis, os números registrados em 2025 até então estão muito acima da média histórica, onde os dois maiores até então foram os anos de 2024 e 2023, que respectivamente tiveram 2.766 e 2.711 registros desse modelo no período. 

Desde 2015 em Mato Grosso do Sul, 7.143 casos foram considerados como prováveis para Chikungunya até 2024, sendo 13.716 registrados em 2025 até antes do fim de agosto. 

Essa "explosão" dos casos de Chikungunya em 2025 passou a ser observada ainda no início do ano, quando até o começo de março Mato Grosso do Sul anotava 2.122 casos prováveis

Das mortes registradas neste ano, os óbitos por chikungunya em MS se concentram nos seguintes municípios: 

  • Maracaju (5) 
  • Fátima do Sul (2) 
  • Vicentina (2) 
  • Terenos (1)
  • Dois Irmãos do Buriti (1) 
  • Sidrolândia (1) 
  • Dourados (1) 
  • Glória de Dourados (1) 
  • Naviraí (1) 
  • Iguatemi (1)

Com sintomas que costumam ser avassaladores, a semelhança entre os casos aparece no fato do tempo que levaram até o primeiro relato do que sentiam até a data do óbito, que em boa parte das vezes costuma vitimar a pessoa no intervalo de até três semanas. 

O último caso do boletim epidemiológico é justamente de uma idosa de 86 anos, moradora de Maracaju que sofria com hipertensão arterial e relatou o início dos sintomas ainda em 07 de julho, com o falecimento registrado 16 dias depois. 

Cenário da dengue

Sendo uma arbovirose também transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, como no caso da Chikungunya, a dengue segue sendo combatida e deixando rastros por Mato Grosso do Sul. 

Porém, não houve aumento do número de mortes por dengue nas últimas quatro semanas epidemiológicas, com MS mantendo os mesmos 17 óbitos confirmados até o começo de agosto, como acompanhou o Correio do Estado.

Entre as estratégias de combate, Mato Grosso do Sul anunciou até mesmo a parceria com a a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para usar larvicida biológico e o próprio mosquito como uma das ações de enfrentamento ao vetor dessas doenças. 

Vale lembrar que essas doenças provocam sintomas parecidos no corpo, que variam de febre e dores articulares e musculares que podem variar de acordo com a gravidade, portanto é necessário buscar atendimento médico ao menor sinal de qualquer arbovirose. 

 

SAÚDE

MS receberá 34 novos médicos através do Programa Mais Médicos

Os novos profissionais devem começar a atuar já nesta quarta-feira (27)

27/08/2025 12h00

MS receberá 34 novos médicos através do Programa Mais Médicos

MS receberá 34 novos médicos através do Programa Mais Médicos Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A partir desta quarta-feira (27), 34 novos médicos começarão a atuar em Mato Grosso do Sul através do Programa Mais Médicos. A informação do Ministério da Saúde afirma que, no total, 100 novos profissionais virão para o Centro-Oeste para reforçar o acesso à atenção primária e à saúde da família.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com a Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso do Sul, solicitando informações sobre os municípios para os quais esses profissionais serão encaminhados, mas até o fechamento dessa matéria não obteve resposta.

A seleção nacional faz parte da segunda chamada do 41° ciclo do programa, e no total, foram 1.446 médicos selecionados para atuarem nas equipes de Saúde da Família, e outros 53 médicos para os Distritos Sanitários Especiais Indígenas - (DSEIs).

Entre esses profissionais, 443 médicos vão para a região Nordeste; 235, para o Norte; 100, para o Centro-Oeste; 461, para o Sudeste; e 259, para o Sul. Atualmente, cerca de 26,4 mil profissionais já atuam em 4,5 mil municípios por meio do programa. A meta é alcançar 28 mil profissionais até 2027.  

Intercambistas 

A maioria dos profissionais 1.139  tem registro em Conselho Regional de Medicina (CRM) e poderá iniciar a jornada de trabalho entre esta quarta (27) e 5 de setembro.

Já os 359 profissionais intercambistas, grupo formado por brasileiros graduados no exterior ou estrangeiros com licença para atuar em outros países, deverão participar do Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), a partir de novembro.

O MAAv é um treinamento específico para que possam trabalhar em situações de urgência, emergência e no enfrentamento de doenças prevalentes nas regiões de atuação no contexto do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Mais Médicos

O Programa Mais Médicos tem objetivo de levar profissionais médicos a regiões onde há escassez ou ausência deles no Sistema Único de Saúde (SUS).

O programa também prevê mais investimentos para construção, reforma e ampliação de Unidades Básicas de Saúde (UBS), além de novas vagas de graduação e residência médica, com o propósito de qualificar a formação desses profissionais.

Nesta última etapa, a oferta das vagas do programa considerou o cenário atual de distribuição de profissionais no país, segundo o Demografia Médica 2025.

O estudo, realizado pelo Ministério da Saúde, Universidade de São Paulo (USP) e Associação Médica Brasileira (AMB), aponta a proporção de médicos por habitante nas diferentes regiões do país. 

A prioridade do Mais Médicos é atender aquelas regiões de maior vulnerabilidade social e com menor número de profissionais.

As vagas do edital contemplaram, em sua maioria, regiões vulneráveis de municípios de pequeno porte (75,1%), médio porte (11,1%) e grande porte (13,8%). 

Atualmente, o Programa Mais Médicos conta com cerca de 24,7 mil médicos atuando em 4,2 mil municípios, o que representa 94% do território nacional coberto pelo programa.

Com informações de Agência Brasil

disputa bilionária

Estado rejeita recurso e dá ganho de causa à 2ª colocada da Rota da Celulose

A não ser que a Justiça reverta a decisão, os R$ 870 quilômetros de rodovias serão administrados pela XP Investimentos e cinco empreiteiras

27/08/2025 11h15

BR-262, que passa em frente à megafábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo, é uma das que estão prestes a serem privatizadas

BR-262, que passa em frente à megafábrica de celulose da Suzano em Ribas do Rio Pardo, é uma das que estão prestes a serem privatizadas

Publicação do diário oficial do Estado desta quarta-feira (27) rejeitou recurso administrativo e desclassificou em definitivo a primeira colocada na disputa pela concessão dos 870 quilômetros da Rota da Celulose e declarou vencedora a segunda colocada, o consórcio Caminhos da Celulose, comandado pela XP Investimentos e uma séria de construtoras. 

“O Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística no uso de suas atribuições, ratifica o PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo Consórcio Caminhos da Celulose, declarando a inabilitação do Consórcio K&G Rota da Celulose, formado pelas empresas K INFRA CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e GALAPAGOS PARTICIPAÇÕES LTDA”, diz texto assinado pelo secretário Guilherme Alcântara de Carvalho. 

Esta publicação, porém, não significa que o segundo colocado já possa assinar o contrato, pois o consórcio desclassificado ainda estuda a possibilidade de recorrer judicialmente para conseguir a concessão das rodovias BR-262 (entre Campo Grande e Três Lagoas), a BR-267 (entre Bataguassu e Nova Alvorada do Sul) e a MS-040 (entre Campo Grande e Bataguassu).

Além disso, a comissão de licitação que está à frente do processo também ainda precisa de manifestar sobre o imbrógli. Até esta manhã, porém, a comissão não havia se pronunciado sobre um recurso apresentado pela K&G em 11 de agosto. 

A segunda colocada recorreu administrativamente depois que o Dnit e a ANTT expulsaram a K-Infra da BR-393, conhecida como Rodovia do Aço, no Rio de Janeiro, por conta de dívidas da ordem de R$ 1,6 bilhão e por conta da falta de manutenção da rodovia. 

Foi com base na experiência na administração desta rodovia carioca que o consórcio K&G foi habilitado para participar da licitação. Porém, com a perda desta certificação, a segunda colocada exigiu sua inabilitação e o Governo do Estado atendeu ao pedido. 

O leilão aconteceu no dia 8 de maio na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Quatro grupos participaram da disputa. A primeira colocada ofereceu deságio de 9% sobre o valor máximo dos pedágios estipulado pelo edital. 

A segunda colocada, declarada vencedora agora, havia oferecido desconto um pouco menor, de 8%. O consórcio que tende a assumir as rodovias  é formado pela XP Fundo de Investimentos e uma série de construtoras, como CLD, Caiapó, Ética, Conter e a Disbral (Distribuidora Brasileira de Asfalto). 

Em Mato Grosso do Sul, a construtora goiana Caiapó já atua em grandes obras. Está à frente pavimentação da BR-419, na região de Aquidauana, e da construção do acesso à ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho. Juntas, as obras garantirão mais de R$ 1 bilhão em faturamento à empreiteira. 

Outra integrante do consórcio é a construtora Ética, que também atua em Mato Grosso do Sul há pelo menos cinco anos, fazendo a manutenção de 474 quilômetros de rodovias da regional de Costa Rica. A empreiteira, também com sede em Goiás, está prestes a ser declarada vencedora em uma licitação de R$ 90,5 milhões para pavimentar 31 quilômetros da MS-245, no município de Bandeirantes. 

Conforme o edital, a empresa vencedora tetá de fazer 115 km em duplicações, 245 km em terceiras faixas, 12 km de marginais, implantação de 38 km em contornos em três cidades. A malha passará ainda a ter 100% de acostamento, o que representa mais de 450 quilômetros.

A previsão é de que o tráfego seja retirado de cidades como cidades de Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Bataguassu. 

O pedágio será cobrado em doze pontos diferentes, mas em nenhum deles haverá a construção de praças de pedágio, já que toda a cobrança terá de ser feita por meio de tags de cobrança automatizada. 


 

