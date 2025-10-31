Mortos em operação no Rio são de cinco estados, nenhum de MS; veja a lista - Operação foi desencadeada na manhã desta terça-feira nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro - ÉRICA MARTIN/AGÊNCIA O DIA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A Polícia Civil do Rio de Janeiro divulgou nesta sexta-feira (31) a lista parcial com 99 suspeitos mortos na megaoperação realizada na última terça-feira (29) nos complexos da Penha e do Alemão, na Zona Norte da capital. Conforme levantamento do jornal O Globo, todos já foram identificados por familiares no Instituto Médico-Legal (IML). Nenhum deles é de Mato Grosso do Sul, segundo a corporação.

De acordo com o secretário estadual de Polícia Civil, Felipe Curi, 40 dos mortos eram oriundos de outros estados, incluindo Ceará, Bahia, Pará, Amazonas, Espírito Santo e Goiás. Entre eles, estavam chefes do crime organizado que atuavam em diferentes regiões do país.

"Há exemplos muito sensíveis que eu trago para vocês. Do Espírito Santo, Russo, chefe do tráfico em Vitória; do Amazonas, Chico Rato e Gringo, chefes do tráfico em Manaus; da Bahia, Mazola, chefe do tráfico de Feira de Santana; e de Goiás, Fernando Henrique dos Santos, chefe do tráfico naquele estado", afirmou Curi.

Apesar de os 99 mortos terem sido identificados, nenhum deles foi denunciado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) na investigação que embasou a ação policial.

Nenhum tinha mandado de prisão relacionado a esse processo específico, mas 42 possuíam mandados em aberto por outros crimes e 78 apresentavam "relevante histórico criminal", segundo a Polícia Civil.

Além dos mortos, 113 pessoas foram presas, entre elas 33 de outros estados e 10 adolescentes. Deste total, 54 tinham anotações criminais. Todos tiveram a prisão preventiva decretada durante a audiência de custódia.

A operação, uma das mais letais da história recente do Rio, mobilizou centenas de agentes das polícias Civil e Militar e teve como alvo uma facção responsável por comandar o tráfico de drogas e ataques em diferentes comunidades da Zona Norte. Dezoito corpos ainda aguardam reconhecimento oficial.

Veja a lista completa dos mortos identificados:

* Adailton Bruno Schmitz da Silva

* Adan Pablo Alves de Oliveira

* Aleilson da Cunha Luz Junior

* Alessandro Alves de Souza

* Alessandro Alves Silva

* Alexsandro Bessa dos Santos

* Alisom Lemos Rocha

* Anderson da Silva Severo

* André Luiz Ferreira Mendes Junior

* Arlen João de Almeida

* Brendon César da Silva Souza

* Bruno Correa da Costa

* Carlos Eduardo Santos Felício

* Carlos Henrique Castro Soares da Silva

* Cauãn Fernandes do Carmo Soares

* Célio Guimarães Júnior

* Claudinei Santos Fernandes

* Cleideson Silva da Cunha

* Cleiton Cesar Dias Mello

* Cleiton da Silva

* Cleiton Souza da Silva

* Cleys Bandeira da Silva

* Danilo Ferreira do Amor Divino

* Diego dos Santos Muniz

* Diogo Garcez Santos Silva

* Douglas Conceição de Souza

* Eder Alves de Souza

* Edione dos Santos Dias

* Edson de Magalhães Pinto

* Emerson Pereira Solidade

* Evandro da Silva Machado

* Fabian Alves Martins

* Fabiano Martins Amancio

* Fabio Francisco Santana Sales

* Fabricio dos Santos da Silva

* Felipe da Silva

* Fernando Henrique dos Santos

* Francisco Myller Moreira da Cunha

* Francisco Nataniel Alves Gonçalves

* Francisco Teixeira Parente

* Gabriel Lemos Vasconcelos

* Gustavo Souza de Oliveira

* Hercules Salles de Lima

* Hito José Pereira Bastos

* Jean Alex Santos Campos

* Jeanderson Bismarque Soares de Almeida

* Jonas de Azeredo Vieira

* Jônatas Ferreira Santos

* Jonatha Daniel Barros da Silva

* José Paulo Nascimento Fernandes

* Josigledson de Freitas Silva

* Juan Marciel Pinho de Souza

* Kauã de Souza Rodrigues da Silva

* Kauã Teixeira dos Santos

* Kleber Izaias dos Santos

* Leonardo Fernandes da Rocha

* Luan Carlos Dias Pastana

* Luan Carlos Marcolino de Alcântara

* Lucas da Silva Lima

* Lucas Guedes Marques

* Luciano Ramos Silva

* Luiz Carlos de Jesus Andrade

* Luiz Claudio da Silva Santos

* Luiz Eduardo da Silva Mattos

* Maicon Pyterson da Silva

* Maicon Thomaz Vilela da Silva

* Marcio da Silva de Jesus

* Marcos Adriano Azevedo de Almeida

* Marcos Antonio Silva Junior

* Marcos Vinicius da Silva Lima

* Marllon de Melo Felisberto

* Maxwel Araújo Zacarias

* Michael Douglas Rodrigues Fernandes

* Michel Mendes Peçanha

* Nailson Miranda da Silva

* Nelson Soares dos Reis Campos

* Rafael Correa da Costa

* Rafael de Moraes Silva

* Ricardo Aquino dos Santos

* Richard Souza dos Santos

* Rodolfo Pantoja da Silva

* Ronald Oliveira Ricardo

* Ronaldo Julião da Silva

* Tiago Neves Reis

* Vanderley Silva Borges

* Victor Hugo Rangel de Oliveira

* Vitor Ednilson Martins Maia

* Wagner Nunes Santana

* Waldemar Ribeiro Saraiva

* Wallace Barata Pimentel

* Wellington Brito dos Santos

* Wellinson de Sena dos Santos

* Wendel Francisco dos Santos

* Wesley Martins e Silva

* Willian Botelho de Freitas Borges

* Yago Ravel Rodrigues Rosário

* Yan dos Santos Fernandes

* Yure Carlos Mothé Sobral Palomo

* Yuri dos Santos Barreto

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), anunciou nesta quinta-feira (30), ao lado de outros chefes de Executivo estaduais, entre eles o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), a criação de um consórcio de segurança pública para que Estados se apoiem no enfrentamento ao crime organizado. A iniciativa, que recebeu o nome de "Consórcio da Paz" foi discutida em uma reunião com outros chefes do Executivo estadual.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou remotamente, enquanto Romeu Zema (Novo-MG), Jorginho Mello (PL-SC), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Eduardo Riedel (PP-MS) e Celina Leão (PP), vice-governadora do Distrito Federal, foram até o Rio de Janeiro demonstrar apoio a Castro após a megaoperação policial realizada nos complexos do Alemão e da Penha na última terça-feira, 28.

O último balanço do governo fluminense confirmou 121 mortos na Operação Contenção contra integrantes do Comando Vermelho. A Defensoria Pública contabiliza 132 vítimas.

"Faremos um consórcio para que nós possamos dividir experiências, soluções e ações no combate ao crime organizado e na libertação do nosso povo", disse Cláudio Castro em entrevista coletiva após o encontro.

A iniciativa é semelhante a um pacto assinado em 2023 no âmbito do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud). Na ocasião, os sete Estados dessas regiões se comprometeram a criar um gabinete integrado de segurança pública para compartilhar informações de inteligência no combate ao crime organizado.

Também estava previsto a capacitação conjunta dos agentes de segurança, a compra compartilhada de equipamentos e o apoio ao endurecimento da legislação penal.

*Com informações do O Globo

