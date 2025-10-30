Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

"milagre econômico"

Motiva anuncia lucro diário de R$ 2 milhões na BR-163 em MS

Nos nove primeiros meses do ano o lucro informado é de R$ 545,5 milhões, ante prejuízo de R$ 289,2 milhões em igual período do ano anterior

Neri Kaspary

Neri Kaspary

30/10/2025 - 12h15
Dados divulgados nesta quarta-feira (29) revelam que a cobrança de pedágio e de outros serviços ao longo dos 845 quilômetros da BR-163 em Mato Grosso do Sul garantiu lucro líquido de R$ 2 milhões por dia, ou R$ 545,5 milhões, nos nove primeiros meses do ano  aos controladores da Motiva Pantanal (antiga CCR MSVia). 

Em igual período do ano passado, a concessionária contabilizou prejuízo de R$ 289,2 milhões. Porém, os números relativos aos nove primeiros meses do ano passado não refletem a realidade. 

Naquele período, somente 47,3% daquilo que era arrecadado nas nove praças de pedágio era contabilizado. O restante do valor, equivalente a 52,7%, era depositado em uma espécie de poupança desde junho de 2021. 

Em dezembro do ano passado, porém, foi assinado novo acordo entre a ANTT e a CCR e a partir de então o valor integral passou a ser contabilizado pela concessionária, que também sacou todos os recursos depositados nesta "poupança" durante três anos e meio. Por conta disso, os tradicionais prejuízos da concessionária desapareceram. 

Mas, parte deste lucro diário de R$ 2 milhões também pode ser explicado pelo aumento de 1,6% no tráfego de veículos, que passou de 14,58 milhões para 14,82 milhões de eixos na comparação entre os nove primeiros meses de 2024 e igual período ao ano seguinte. 

A mudança na contabilidade da concessionária faz parte de uma série de ajustes entre os controladores da Motiva e o Governo Federal. Em 22 de maio deste ano foi realizado novo leilão e a concessionária ganhou o direito de controlar a rodovia por mais 29 anos. O novo contrato foi assinado no dia primeiro de agosto. 

De acordo dom este novo contrato, a empresa se comprometeu a duplicar pelo menos 203 quilômetros, implantar terceira faixa em 150 quilômetros e 23 quilômetros de vias adicionais.

Além disso, está prevista a construção de contornos urbanos em cidades como Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí e em dois povoados próximo a Dourados.  No total, os investimentos devem ultrapassar os R$ 9,3 bilhões.

Na região sul já começaram as obras de instalação de terceira faixa em três pontos diferentes e próximo de Campo Grande começaram trabalhos de duplicação, nas imediações do posto da PRF na saída para Dourados. Além disso, existem trabalhos de duplicação próximo a Jaraguari e em Coxim. 

Desde o começo do ano, segundo o balanço trimestral divulgado nesta quarta-feira, foram investidos R$ 100,5 milhões na rodovia. Deste montante, R$ 63,5 milhões foram na execução de obras e melhoria e  outros R$ 27 milhões na recuperação do pavimento. A promessa é de que estes investimentos somariam em torno de meio bilhão de reais neste ano. 

INTERESTELAR

3I/ATLAS passou próximo ao Sol e agora? A jornada de volta para casa de um mensageiro interestelar

O cometa interestelar 3I/ATLAS passou pelo Sol em 29/10. Descubra o que a ciência aprendeu com o mensageiro de outro sistema estelar, sua composição inédita e sua viagem de volta ao abismo cósmico

30/10/2025 13h25

Reprodução IA

A astronomia moderna nos presenteia com eventos que redefinem nossa compreensão do universo. Na última quarta-feira, 29 de outubro de 2025, o cometa 3I/ATLAS atingiu seu ponto de maior aproximação do Sol, o periélio, marcando o clímax de sua breve, mas monumental, visita ao nosso Sistema Solar.

A pergunta "e agora?" não se refere a um drama de desintegração, como ocorreu com seu homônimo, o C/2024 G3 (ATLAS). Pelo contrário, o 3I/ATLAS, o terceiro objeto interestelar já identificado, completou sua passagem solar com segurança, e agora inicia sua jornada de volta ao abismo cósmico, deixando para trás um tesouro de dados científicos.

O Mistério do "3I": uma origem além do Sol

O prefixo "3I" é a chave para a singularidade deste cometa. Ele indica que o 3I/ATLAS é o terceiro objeto conhecido a ter se originado fora do nosso Sistema Solar, vindo de outro sistema estelar. Sua órbita é aberta, o que significa que ele não está ligado gravitacionalmente ao nosso Sol e, após este encontro, jamais retornará.

Sua passagem pelo periélio ocorreu a uma distância segura de aproximadamente 1,4 Unidade Astronômica (cerca de 210 milhões de quilômetros), posicionando-o entre as órbitas da Terra e de Marte. Essa distância, embora suficiente para o Sol aquecer seu núcleo e intensificar a liberação de gás e poeira, foi crucial para garantir sua sobrevivência.


"O 3I/ATLAS é uma cápsula do tempo de um sistema estelar distante. Cada molécula de gás e grão de poeira que ele libera agora é uma informação valiosa sobre a química de outro lugar no universo."

A Cauda de Dados: O Legado Científico

O verdadeiro espetáculo do 3I/ATLAS não é visual, mas sim científico. A intensa observação durante sua aproximação e passagem pelo periélio revelou características que intrigam os astrônomos:

  1. Composição Química Inédita: Análises preliminares sugerem que o 3I/ATLAS possui uma composição química singular, diferente de qualquer cometa nativo do nosso Sistema Solar. Alguns cientistas especulam que ele pode ser o cometa mais antigo já observado, portando material intocado desde a formação de seu sistema estelar de origem.
  2. Comportamento Atípico: O cometa exibiu um comportamento incomum em sua cauda, levando a debates acalorados na comunidade científica. Embora a maioria das explicações seja astrofísica, o mistério em torno de sua natureza tem sido um prato cheio para a mídia, com algumas teorias mais especulativas sobre sua origem.

O próximo capítulo: de volta ao frio

Com o periélio concluído, o 3I/ATLAS agora se afasta do Sol, diminuindo seu brilho e se tornando menos acessível aos telescópios terrestres. Mas sua história de observação está longe de terminar.

O "e agora" para o 3I/ATLAS é um período de intensa coleta de dados:

  • • Observação Espacial: Em fevereiro de 2026, o cometa terá um encontro programado com a sonda JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) da Agência Espacial Europeia (ESA). Essa observação de perto, no espaço profundo, será fundamental para desvendar sua composição e estrutura, aproveitando o momento em que o cometa estará no pico de sua atividade pós-solar.
  • • Análise de Dados: Os dados coletados por observatórios em todo o mundo serão processados e analisados nos próximos meses e anos. A missão agora é traduzir o rastro de gás e poeira em informações concretas sobre como são formados os sistemas planetários além do nosso.

A passagem do 3I/ATLAS pelo Sol foi um lembrete de que nosso bairro cósmico é constantemente visitado por mensageiros de outros mundos. Sua jornada continua, e a ciência está apenas começando a decifrar a mensagem que ele trouxe de sua estrela distante

desejo de consumo

MPMS reabre licitação milionária para aluguel de 760 Iphones

Previsão é de que sejam gastos R$ 15,9 milhões em cinco anos de contrato. Exigência é de que sejam iphones 16 ou 17. A cada dois anos terão de ser trocados

30/10/2025 13h13

Licitação chegou a ser suspensa pelo MPMS há duas semanas, mas foi reaberta hoje e pregão será dia 17 de novembro

Licitação chegou a ser suspensa pelo MPMS há duas semanas, mas foi reaberta hoje e pregão será dia 17 de novembro

Duas semanas depois de cancelar o pregão anterior, o Ministério Públco de Mato Grosso do Sul relançou nesta quinta-feira (30) o pregão eletrônico que prevê o aluguel de 760 iphones para serem distribuídos entre, procuradores, promotores e outros servidores da instituição. 

A previsão é de que o custo mensal seja de R$ 265,19 mil e ao final de cinco anos o gasto com os aparelhos, que terão de ser iphone 16 ou uma versão ainda mais atualizada, chegará a R$ 19.911.820,00. E isso sem conbabilizar os reajustes anuais, que terão como base a inflação oficial do setor. 

Além de exigir aparelhos de última geração, o termo de referência do pregão eletrônico, cujas propostas iniciais devem ser abertas no dia 17 de novembro, prevê que os aparelhos sejam trocados a cada dois anos por equipamentos mais modernos. Os "velhos" serão devolvidos à empresa que vencer a licitação. 

Conforme o edital, todos os aparelhos terão de estar habilitados com internet com com capacidade de 80 gigabites e acesso ilimitado a redes sociais. Dos 760 aparelhos, dez terão acesso a pacote de dados internacional.

E, embora os salários mensais dos cerca de 1,2 mil servidores do MPMS varie entre R$ 15 mil e até R$ 200 mil, não existe previsão de que a cedência dos aparelhos seja descontado dos vencimentos. Em setembro a apple lançou a última versão do iphone, o 17, e seu custo médio está entre oito e nove mil reais nas lojas brasileiras. 

O pregão anterior já estava nas fases finais e até com proposta financeira, apresentada pela TIM, que estava disposta a oferecer as linhas e aparelhos por R$ 13,2 milhões.

Porém, no último dia 14 a instituição informou o "desfazimento da licitação", sem dar detalhes sobre as motivações que levaram a isso.

CONTESTAÇÃO

O Ministério Público tem em torno de 250 promotores e procuradores na ativa e o fato de a instituição estar contratando serviço para 760 aparelhos chamou a atenção do advogado Ricardo Feltrin, de Dourados. Ele denunciou a licitação ao Conselho Nacional do Ministério Público exigiu o cancelamento do certame. 

“A escolha por aparelhos de luxo, sem justificativa objetiva, contraria os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade. É um ato que fere a confiança da população e a própria missão do Ministério Público, que deve primar pelo zelo com o dinheiro do povo”, escreveu o advogado. 

Para ele, não existe “demonstração clara da necessidade técnica de tais aparelhos por afrontar, em tese, princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal”. Este artigo diz que A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

Porém, até agora ele não tem conhecimento sobre o resultado desta reclamação que fez ao Conselho. "A denúncia no CNMP está parada desde 22 de setembro, quando o MPMS respondeu. E eu não tive acesso a esta resposta porque fiz a denúncia anônima. Cheguei a enviar e-mail ao conselho pedindo acesso, por ser de interesse público, mas negaram acesso", informou o advogado nesta quinta-feira (30).

"Inclusive gostaria que, e possível, como imprensa, vocês tentassem obter acesso, pois a íntegra do processo não está pública no sistema", afirmou o denunciante.

O QUE DIZ O MPMS

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) informa que o novo edital prevê a racionalização do serviço de telefonia móvel, considerando a estrutura funcional, composta por 943 servidores e 256 membros. O quantitativo de aparelhos foi definido para garantir a cobertura mínima necessária aos serviços institucionais, observando critérios de segurança da informação, natureza das atribuições, disponibilidade de plantão, atuação em campo, qualidade dos registros nas investigações e outras exigências técnico-operacionais.

O contrato prevê o comodato de aparelhos celulares sob demanda, de forma que o MPMS pagará apenas pelo que efetivamente utilizar.

A escolha dos aparelhos considerou a diversidade das atribuições do MPMS, que exige constante conectividade para acesso a sistemas institucionais, comunicação com outras entidades e realização de diligências. Dispositivos modernos possibilitam agilidade na comunicação, acesso remoto a informações processuais e administrativas, documentação de evidências com fotos e vídeos de alta qualidade, e segurança da informação. Além disso, apoiarão operações de combate a crimes organizados e à corrupção, garantindo eficácia na produção de elementos probatórios.

A medida visa aprimorar a comunicação institucional, permitindo maior celeridade nas intimações e notificações judiciais e extrajudiciais, e apoiar projetos estratégicos, como o “Alô Maria da Penha”, que fortalece a proteção de mulheres vítimas de violência doméstica e articula a rede de órgãos de segurança e justiça para respostas ágeis e efetivas.

 

