Motiva anuncia lucro diário de R$ 2 milhões na BR-163 em MS

Dados divulgados nesta quarta-feira (29) revelam que a cobrança de pedágio e de outros serviços ao longo dos 845 quilômetros da BR-163 em Mato Grosso do Sul garantiu lucro líquido de R$ 2 milhões por dia, ou R$ 545,5 milhões, nos nove primeiros meses do ano aos controladores da Motiva Pantanal (antiga CCR MSVia).

Em igual período do ano passado, a concessionária contabilizou prejuízo de R$ 289,2 milhões. Porém, os números relativos aos nove primeiros meses do ano passado não refletem a realidade.

Naquele período, somente 47,3% daquilo que era arrecadado nas nove praças de pedágio era contabilizado. O restante do valor, equivalente a 52,7%, era depositado em uma espécie de poupança desde junho de 2021.

Em dezembro do ano passado, porém, foi assinado novo acordo entre a ANTT e a CCR e a partir de então o valor integral passou a ser contabilizado pela concessionária, que também sacou todos os recursos depositados nesta "poupança" durante três anos e meio. Por conta disso, os tradicionais prejuízos da concessionária desapareceram.

Mas, parte deste lucro diário de R$ 2 milhões também pode ser explicado pelo aumento de 1,6% no tráfego de veículos, que passou de 14,58 milhões para 14,82 milhões de eixos na comparação entre os nove primeiros meses de 2024 e igual período ao ano seguinte.

A mudança na contabilidade da concessionária faz parte de uma série de ajustes entre os controladores da Motiva e o Governo Federal. Em 22 de maio deste ano foi realizado novo leilão e a concessionária ganhou o direito de controlar a rodovia por mais 29 anos. O novo contrato foi assinado no dia primeiro de agosto.

De acordo dom este novo contrato, a empresa se comprometeu a duplicar pelo menos 203 quilômetros, implantar terceira faixa em 150 quilômetros e 23 quilômetros de vias adicionais.

Além disso, está prevista a construção de contornos urbanos em cidades como Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí e em dois povoados próximo a Dourados. No total, os investimentos devem ultrapassar os R$ 9,3 bilhões.

Na região sul já começaram as obras de instalação de terceira faixa em três pontos diferentes e próximo de Campo Grande começaram trabalhos de duplicação, nas imediações do posto da PRF na saída para Dourados. Além disso, existem trabalhos de duplicação próximo a Jaraguari e em Coxim.

Desde o começo do ano, segundo o balanço trimestral divulgado nesta quarta-feira, foram investidos R$ 100,5 milhões na rodovia. Deste montante, R$ 63,5 milhões foram na execução de obras e melhoria e outros R$ 27 milhões na recuperação do pavimento. A promessa é de que estes investimentos somariam em torno de meio bilhão de reais neste ano.