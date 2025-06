Motociclista morre na madrugada em rua com novo quebra-molas

BR-158

Antônio Francisco de Souza conduzia uma moto pela BR-158 e faleceu ainda no local do acidente; escola decretou luto oficial e suspendeu as aulas desta segunda-feira (2)

Um professor da rede pública, identificado como Antônio Francisco de Souza, morreu em acidente grave na BR-158, em Paranaíba, município a 407 km de Campo Grande.

Segundo informações do jornal Interativo MS, Antônio conduzia uma moto, quando colidiu de frente com um caminhão, no quilômetro 87, neste domingo (1º). Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Way 112, que administra a rodovia, prestaram os primeiros socorros.

Porém, o impacto foi tão forte que o professor morreu ainda no local. Ainda não há informações da causa do acidente, mas a Polícia Científica continua a perícia buscando esclarecimentos.

Ambos os sentidos da rodovia foram totalmente interrompidos e formaram longas filas pela estrada. Até por isso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) orientou que os motoristas buscassem rotas alternativas até que o trânsito fosse normalizado.

Antônio era professor da Escola Estadual Maria Luíza, em Paranaíba, que, em nota, lamentou profundamente a morte do profissional e prestou solidariedade à família e comunidade escolar. Ademais, foi decretado luto oficial e suspensão das aulas desta segunda-feira (2).

Outra na BR-158

Um idoso de 70 anos, identificado como Ivan Dantas, morreu após ser atropelado por uma motorista embriagada, na última sexta-feira (30).

De acordo com informações do jornal Costa Leste News, o acidente aconteceu no final da tarde, na altura do km 142, região de Aparecida do Taboado. Mesmo com atendimento da Polícia Militar, o rapaz já estava sem vida e morreu ainda no local.

A motorista de 49 anos, responsável pela batida, permaneceu no local e foi submetida ao teste do bafômetro, onde foi constatado 0,08 miligrama de álcool por litro de ar expelido, ou seja, configura embriaguez ao volante, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Então, ela foi levada à Delegacia de Polícia Civil de Aparecida do Taboado, ao lado de seu advogado, foi ouvida e liberada. Porém, foi determinado que ela volte à unidade nesta segunda-feira (2), a fim de um novo depoimento.

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. As circunstâncias do acidente seguem sendo apuradas pela polícia.

Ontem em rodovia federal

Hemerçon Bruno Pazini de Oliveira, de 26 anos, morreu ao ser atingido por uma peça que se desprendeu de um caminhão, atravessou o para-brisa e o acertou, no sábado (31), na BR-262, em Três Lagoas.

O jovem, natural do município de Água Clara, conduzia um VW Gol preto e estava acompanhado da esposa e da mãe, quando a campana do freio se soltou da carreta e o atingiu na cabeça.

No momento do acidente, o veículo estava na altura do km 23 da rodovia, a cerca de 10 quilômetros da base da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas os socorristas constataram que Hemerçon não resistiu e morreu no local.

O trecho tem sido alvo de discussão, pelo pedido de duplicação da pista.

Já a esposa e a mãe foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Apesar de não apresentarem lesões aparentes, foram levadas ao hospital devido ao estado de choque.

O motorista que conduzia a carreta seguiu viagem sem perceber o ocorrido e, até o momento, não havia sido identificado.

Após o acidente, agentes da PRF isolaram a área e precisaram desviar o trânsito para não atrapalhar o trabalho da perícia. O trabalho da investigação será de identificar o caminhão e verificar o que levou a peça a se soltar.

Hemerçon Bruno, que fez 26 anos no dia 3 de fevereiro deste ano deixa esposa e filha. Em suas redes sociais declarou a família como "fonte abundante de felicidade".

Por meio das redes sociais, a prefeita de Água Clara, Gerolina Alves (PSDB) lamentou o ocorrido.

*Colaborou Laura Brasil

