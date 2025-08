Motociclista que atropelou jaguatirica tentou sair por cima em vídeo: "Fui atacado"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Um homem, identificado como Guilherme, de 46 anos, movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (4) após publicar um vídeo contando que teria sido atacado por uma onça pintada no último domingo (3).

No vídeo, ele conta que estava trafegando pela BR-419, saindo de Rio Negro com destino à Rio Verde, quando foi surpreendido pelo animal. Segundo ele, a onça pulou em seu peito e ele se desequilibrou, caindo no asfalto.

“Ela pulou no meu peito e quebrou tudo, meu braço. Caí no asfalto, estragou bastante a moto. A menina do bar me levou em Rio Negro, consegui chegar no hospital e fui medicado. Estou bem, consciente e orientado”, disse.

Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Rio Verde por familiares, onde realizou exames e raio-x.

No entanto, sua versão contada em vídeo foi desmentida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em nota, a PRF afirmou que foi chamada para atender um acidente no km 63 da BR 419, em Rio Negro por volta das 22 horas da noite de sábado (2), onde um homem teria tombado a moto Honda/Biz EX que conduzia na rodovia.

Conforme a análise do local, o condutor teria perdido o controle da direção e caiu. Segundo informações da Polícia Militar Ambiental, uma jaguatirica foi encontrada atropelada nas proximidades do local do acidente, que pode ter contribuído com o acidente.

As suspeitas são de que Guilherme teria atropelado o animal que atravessava a via e caiu no asfalto.

Na unidade de saúde, os policiais foram informados que os ferimentos do paciente eram compatíveis com os de um acidente de trânsito, não havendo nenhum indício característico de ataque por animal silvestre, como arranhões na região do peito, como Guilherme afirmou em vídeo ter sido atingido, ou mordidas.

Nas redes sociais, internautas se dividiram entre defender o motociclisa e ironizar a situação.

"Meu medo quando fui para MS", escreveu um.

"A melhor desculpa que já ouvi, tadinha da onça. O cara cai da moto e a culpa é da onça", dizia outro.