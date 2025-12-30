Motociclista reage a abordagem e acaba morto pelo Choque

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Homem, apelidado como “Tavinho”, de 23 anos, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na tarde desta segunda-feira (29), na avenida Duque de Caxias, prolongamento da BR-262, próximo ao Indubrasil, em Campo Grande.

Conforme apurado pela reportagem, policiais realizavam patrulhamento na avenida, quando visualizaram um rapaz pilotando uma motocicleta em atitude suspeita. Eles checaram a placa do veículo e constataram divergências entre os dados do sistema e as características da moto.

Local foi isolado. Foto: divulgação/BPMChoque

Com isso, deram voz de parada e abordagem. Mas, de acordo com o BPMChoque, o rapaz desobedeceu, desceu da moto e sacou uma arma.

Para se defenderem, os policiais revidaram, balearam e desarmaram Tavinho. Ele foi socorrido e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida, onde recebeu atendimento médico. Mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

A PM apreendeu um revólver calibre .38 e uma mochila contendo 754g de maconha, além de documentos pessoais. A motocicleta Honda CG 125 Titan azul também foi recolhida. O prejuízo ao crime organizado foi de R$ 14,5 mil.

O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência e homicídio decorrente de intervenção legal de agente de Estado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

ESTATÍSTICA

Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 68 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 30 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 5 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.

Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.

O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.