Motociclista reage a abordagem e acaba morto pelo Choque

Homem, apelidado como “Tavinho”, de 23 anos, morreu em confronto com policiais militares do Batalhão de Choque (BPMChoque), na tarde desta segunda-feira (29), na avenida Duque de Caxias, prolongamento da BR-262, próximo ao Indubrasil, em Campo Grande.
Conforme apurado pela reportagem, policiais realizavam patrulhamento na avenida, quando visualizaram um rapaz pilotando uma motocicleta em atitude suspeita. Eles checaram a placa do veículo e constataram divergências entre os dados do sistema e as características da moto.
Com isso, deram voz de parada e abordagem. Mas, de acordo com o BPMChoque, o rapaz desobedeceu, desceu da moto e sacou uma arma.
Para se defenderem, os policiais revidaram, balearam e desarmaram Tavinho. Ele foi socorrido e encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Almeida, onde recebeu atendimento médico. Mas, não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.
A PM apreendeu um revólver calibre .38 e uma mochila contendo 754g de maconha, além de documentos pessoais. A motocicleta Honda CG 125 Titan azul também foi recolhida. O prejuízo ao crime organizado foi de R$ 14,5 mil.
O caso foi registrado como adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tráfico de drogas, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, resistência e homicídio decorrente de intervenção legal de agente de Estado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).
ESTATÍSTICA
Dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que 68 pessoas morreram em confronto com agentes de Estado, de 1º de janeiro a 30 de dezembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.
Desse número, 10 óbitos ocorreram em janeiro, 8 em fevereiro, 2 em março, 10 em abril, 4 em maio, 9 em junho, 4 em julho, 7 em agosto, 4 em setembro, 5 em outubro, 5 em novembro e 1 em dezembro.
Mortes registradas em confronto policial são classificadas como homicídio decorrente de oposição à intervenção policial.
O confronto entre forças de segurança governamentais e grupos armados ocorrem em situações de abordagem policial, roubos, flagrantes de tráfico de drogas, policiamento ostensivo em bairros, entre outras ocorrências.