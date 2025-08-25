Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

ACIDENTE DE TRÂNSITO

Motorista embriagado que matou criança de 7 anos vai continuar preso

Prisão temporária foi convertida em preventiva após audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (25)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

25/08/2025 - 12h00
Marcos Vinícius Francelino, de 39 anos, que se envolveu um acidente de trânsito com morte no sábado (23), continuará preso em Campo Grande.

A prisão temporária foi convertida em preventiva após audiência de custódia realizada na manhã desta segunda-feira (25).

Ele é acusado de matar Miguel Nunes Alves Bezerra, de 7 anos, na tarde de sábado (23), em um acidente de trânsito, no cruzamento das avenidas Conde de Boa Vista x Rio da Prata, Jardim Tijuca, na Capital.

Ele conduzia um Renault Logan, quando furou a preferencial e atingiu o carro em que Miguel estava. Ele estava extramente bêbado. O teste do bafômetro apontou teor alcoólico acima do permitido.

O impacto foi tão forte que arremessou o veículo para o muro de uma residência. Miguel morreu na hora.

Os outros ocupantes do carro (pai, mãe e avó) ficaram feridos e foram encaminhados ao hospital, com suspeita de traumatismo craniano.

Miguel e sua família, que estavam em um Fiat Uno, voltavam da igreja no momento do acidente e iam para uma lanchonete.

Marcos Vinícius foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada (DEPAC-CEPOL).

Ele deve responder por homicídio doloso na direção de veículo automotor qualificado pela embriaguez. Com isso, pode pegar de cinco a oito anos de prisão, no mínimo.

Miguel está sendo velado desde 20h30min de domingo (24) e será sepultado às 16h30min nesta segunda-feira (25), no Cemitério Memorial Park, localizado na rua Francisco dos Anjos, número 442, bairro Universitário, em Campo Grande.

Momento da colisão. Foto: câmeras de videomonitoramento

Grandes Felinos

Especialistas debatem ataques de onça-pintada em Campo Grande

O I Workshop Internacional Conflitos com Grandes Felinos será nesta terça (26) e quarta (27), e reunirá pesquisadores internacionais para discutir estratégias e soluções que garantam a segurança das pessoas e a preservação da espécie

25/08/2025 13h00

Neste ano, foram registrados episódios envolvendo o maior felino da América Latina em cidades como Aquidauana (MS), Corumbá (MS) e Campinaçu (GO)

Foto: Gustavo Figueroa / Imagem Divulgação

O I Workshop Internacional Conflitos com Grandes Felinos, evento inédito no Brasil, ocorre entre os dias 26 e 27 de agosto. Durante o encontro, renomados especialistas debaterão os ataques de onças-pintadas registrados no primeiro semestre de 2025.

Neste ano, foram registrados episódios envolvendo o maior felino da América Latina em cidades como Aquidauana (MS), Corumbá (MS) e Campinaçu (GO), que pautaram o noticiário e tiveram ampla repercussão pública.

Os incidentes reforçaram a necessidade do debate, ainda pouco aprofundado em nossa sociedade, sobre estratégias de coexistência segura entre seres humanos e grandes predadores da fauna.

Apesar de ocorrências como essa serem raras no Brasil, os episódios recentes deixaram claro que, embora o país registre menos casos do que na Índia e na África do Sul, a proximidade da presença humana em áreas de mata pode resultar em encontros indesejados, o que exige:

  • ações preventivas;
  • políticas públicas;
  • campanhas de educação ambiental.

O workshop discutirá esses e outros temas na sede da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul), em Campo Grande. A abertura contará com a presença do governador Eduardo Riedel (PP) e do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, que mediará um dos painéis.

Pesquisadores

O evento reunirá nomes de destaque no cenário internacional:

  • Dr. Craig Packer (EUA), apontado como o maior especialista em leões do mundo, fundador do Lion Research Center da Universidade de Minnesota, onde é professor, e do projeto Serengeti Lion Project, na Tanzânia;
  • Dra. Krithi Karanth (Índia), diretora-executiva da CWS (Índia) e uma das maiores especialistas em tigres do mundo, com foco em conflitos entre humanos e grandes carnívoros;
  • Agustín Iriarte (Chile), biólogo especializado em ecologia e conservação de mamíferos sul-americanos, com mais de 40 anos de experiência com pumas e conflitos.

A troca de experiências internacionais proporcionará melhor entendimento sobre como lidar com a situação em Mato Grosso do Sul.

Serão abordados temas como manejo de conflitos, protocolos emergenciais aplicados em vilarejos da Índia e estratégias usadas em reservas ambientais dos Estados Unidos.

Neste ano, foram registrados episódios envolvendo o maior felino da América Latina em cidades como Aquidauana (MS), Corumbá (MS) e Campinaçu (GO)Foto: Gustavo Figueroa / Imagem Divulgação

Além disso, o workshop fomentará debates sobre soluções adaptadas ao contexto brasileiro, como:

  • prevenção de ataques sem o recurso do abate dos animais;
  • inclusão de saberes indígenas, de produtores rurais e de comunidades tradicionais;
  • utilização de dados de ataques para sistematizar e transformar ocorrências em ações preventivas;
  • o papel da imprensa na percepção de riscos, sem gerar alarmismo na sociedade.

Com base em eventos e fóruns internacionais, o workshop traçará iniciativas de prevenção fundamentadas na ciência e voltadas aos desafios da convivência entre seres humanos e grandes predadores.

“Os últimos incidentes no Brasil trouxeram à tona a falta de um protocolo de resposta em casos envolvendo humanos e predadores, assim como a ausência de uma política pública que integre instituições governamentais, sociedade civil e academia na mitigação e prevenção desses conflitos. A coexistência entre seres humanos e grandes predadores não é novidade, e a possibilidade de trazer exemplos de fora, onde esse convívio é mais intenso, pode nos ajudar a encurtar o caminho para o sucesso”, avalia Gustavo Figueirôa, diretor de Comunicação do Instituto SOS Pantanal e um dos organizadores.

O evento é promovido pelo Instituto SOS Pantanal, Associação Onçafari, Instituto Onça Pintada e Instituto Homem Pantaneiro.

O encontro reunirá especialistas do Brasil, Índia, África, Bangladesh, Chile, África do Sul e Estados Unidos, com experiências diversas, para discutir estratégias e protocolos que garantam tanto a segurança das pessoas quanto a conservação das espécies, diante do crescimento de conflitos envolvendo grandes felinos no Brasil.

Neste ano, foram registrados episódios envolvendo o maior felino da América Latina em cidades como Aquidauana (MS), Corumbá (MS) e Campinaçu (GO)Foto: Gustavo Figueroa / Imagem Divulgação

Público-alvo 

O workshop é destinado a gestores públicos, pesquisadores, ONGs, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e forças de segurança como a Polícia Militar Ambiental, Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, além de profissionais da saúde, comunidades locais e jornalistas.

A programação inclui painéis técnicos, debates e oficinas. O objetivo é reunir ciência, gestão territorial, cultura e comunicação, sempre apoiados em dados científicos e no respeito ao saber das populações locais.

Entre as metas do evento estão:

  • elaboração de um documento técnico com recomendações em âmbito nacional, com propostas viáveis e baseadas em dados para prevenir ataques, melhorar a convivência e embasar políticas públicas;
  • produção de artigos técnicos e científicos a partir dos debates e apresentações, com foco em dados comparativos e soluções baseadas em evidências;
  • criação e promoção de campanhas de educação ambiental, elaboradas pelas equipes de comunicação das organizações promotoras, para ações formativas em escolas públicas e privadas, comunidades locais e redes sociais;
  • fortalecimento de políticas públicas e protocolos de emergência, com subsídios técnicos e articulações para criação de protocolos interinstitucionais de resposta, elaborados por um comitê integrado por órgãos como Imasul, ICMBio e Defesa Civil;
  • redação da Carta de Diretrizes para a Convivência com Grandes Felinos, documento colaborativo construído ao longo do evento, que será assinado por participantes e instituições presentes, estabelecendo compromissos de conservação e segurança.

“A realização desse primeiro workshop internacional é uma grande oportunidade de reunir diferentes expertises e realidades para a construção de propostas que auxiliem uma relação mais segura e respeitosa com grandes felinos. O desenvolvimento de um documento técnico, com um olhar coletivo para mitigação, prevenção e diretrizes de convivência com onças-pardas e onças-pintadas, é fundamental no Brasil, país que desempenha papel-chave para a conservação dessas espécies”, conclui Mario Haberfeld, CEO e fundador da Associação Onçafari.

INTERIOR

Motoristas 'desafiam' fogo em carreta carregada com 50 mil litros de alcool

Vídeos mostram carros desviando da situação registrada em trecho da BR-267, no interior de Mato Grosso do Sul, por possível aquecimento de freio em veículo

25/08/2025 12h54

Superaquecimento que pode ter gerado a combustão foi suficiente para queimar os pneus traseiros, porém não teve tempo de alcançar a carga. 

Reprodução

Imagens gravadas na manhã desta segunda-feira (25) mostram uma cena curiosa, com motoristas "desafiando" o fogo que tomava conta de uma carreta que estava carregada com 50 mil litros de álcool, em trecho da BR-267 no interior de Mato Grosso do Sul. 

Conforme repassado pelo Capitão Wellinton, do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, o incidente registrado hoje (25) teve seu incêndio controlado antes mesmo do horário de almoço. 

Porém, antes da chegada dos devidos agentes de socorro, quem passou pelo trecho se espantou com a cena e a fumaça preta que começava na região dos pneus e tomava conta do ar ao redor. 

Fogo em carreta

Conforme o capitão dos bombeiros, a ocorrência envolvendo uma carreta que pegou fogo na BR-267 não levou muito para ser controlada e até por volta de meio dia a situação já havia sido normalizada. 

Das apurações iniciais sobre o que pode ter causado o incêndio, o capitão Wellinton explica que, a princípio, o caso é tratado como um aquecimento de freio. 

Esse superaquecimento que gerou a combustão, como é possível notar nas imagens, foi suficiente para fazer com que os pneus traseiros pegassem fogo, porém não teve tempo de alcançar a carga. 

Sendo um semirreboque responsável pelo transporte de álcool, esse tipo de veículo, que costuma trafegar apenas carregado, têm capacidade para armazenar até 50 mil litros de etanol. 

Além do prejuízo material ao veículo, as chamas não resultaram na explosão da carga e também não deixaram nenhum ferido no incidente. 

 

