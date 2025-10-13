Motorista embriagado e sem CNH é preso após colidir com motociclista - Imagem Dilvulgação

O condutor de um veículo Volkswagen Gol foi flagrado dirigindo embriagado após bater contra uma motocicleta no distrito de Nova Itamarati, em Ponta Porã, município localizado a 313 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações da Polícia Militar, tanto o condutor do veículo quanto o motociclista, de 19 anos, não possuíam Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Com a batida, o jovem que conduzia uma Honda NXR 150 Bros teve suspeita de fratura em um dos pés e foi transferido para o Hospital Regional de Ponta Porã.

A colisão ocorreu em uma esquina que não possui sinalização. Conforme informações do site Dourados News, o carro seguia no sentido norte–sul quando atingiu a motocicleta.

Em conversa com o motorista do veículo, os policiais identificaram sinais claros de embriaguez, como cheiro de álcool e fala incoerente. O homem passou pelo teste do bafômetro, que indicou 0,41 mg/l de álcool no sangue.

Além de não possuir CNH, o licenciamento do veículo estava vencido; por isso, ele foi encaminhado ao Grupamento da Polícia Militar de Itamarati.

O carro ficou com a parte frontal amassada, e a motocicleta apresentava avarias na carenagem. Ela foi liberada para ser retirada por um familiar do rapaz ferido.

O condutor do Volkswagen Gol foi detido e levado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.

