Motorista enfrenta Via-Sacra para recuperar carro no Detran

Com o carro apreendido há quase uma semana, o publicitário Denis Felipe Ajala enfrenta uma verdadeira Via-Sacra para recuperar o veículo, guinchado em uma área de carga e descarga na Rua 14 de Julho na última terça-feira (9). O cabo de guerra junto ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) começou logo após a apreensão do veículo, encaminhado ao pátio da PMax Guincho e Armazenamento, que, sem notificar o publicitário, rebocou o VW Gol em virtude do carro não possuir placa refletiva, item exigido pelo departamento de trânsito.

“Fui para o trabalho pela manhã e quando voltei para buscar o veículo por volta das 10h, não estava mais lá, só descobri onde o carro estava porque consegui falar com o pessoal do Corpo de Bombeiros, que viu o momento do guincho”, disse. Transtornado pela situação, Denis foi até o pátio da empresa, que o informou que o veículo só poderia ser retirado mediante o pagamento da vistoria veicular, além disso, o publicitário teria de trocar os quatro pneus do carro.

Ciente da situação, foi informado de que além das atualizações exigidas, teria de resolver uma pendência de R$ 140 referente ao Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023, dívida anteriormente quitada por ele.

“Eu já havia quitado a dívida, acontece que o sistema do Detran não reconhecia o pagamento, que constava como parcelado, porém não quitado”, declarou o publicitário. Após resolver o problema sobre a dívida e crente que poderia retirar o veículo, Denis foi informado de que o carro não poderia ser retirado do pátio porque possuía pendências em relação ao IPVA deste ano, também já quitado por ele.

“Paguei cerca de R$ 890 reais neste ano, todos os valores, após isso fui entender o motivo pelo qual não poderia retirar o veículo”.

Após todo o imbróglio, o publicitário dirigiu-se até a Procuradoria-Geral do Estado, que o informou que apesar de tudo estar quitado, uma falha interna no sistema junto à Secretaria de Fazenda (Sefaz) não reconhece que o IPVA deste ano foi quitado, fator que mantém o veículo apreendido.”Por esse motivo eu não consigo atualizar o emplacamento do carro, que deve custar cerca de R$ 250. Além disso, a taxa diária que mantém o meu carro no pátio da empresa é de R$ 31, ou seja, aproximadamente R$ 200. Fui informado por eles de que essa situação ocorreu em pelo menos 800 casos”, declarou.

Contato pela PGE nesta segunda-feira (15), Denis informou que terá de pagar uma guia de complementação para retirar o carro do pátio. “Me informaram que se eu pagar via pix, conseguirei resolver essa situação ainda hoje, espero que possa retirar o carro do pátio o quanto antes”, finalizou.

A reportagem entrou em contato com o Detran-MS, contudo não obteve retono até o fechamento. O espaço segue aberto.

