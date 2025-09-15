Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Campo Grande

Motorista enfrenta Via-Sacra para recuperar carro no Detran

Com o carro guinchado na última terça-feira, publicitário encara odisseia para retirar veículo do pátio de fiscalização

Alison Silva

Alison Silva

15/09/2025 - 15h27
Continue lendo...

Com o carro apreendido há quase uma semana, o publicitário Denis Felipe Ajala enfrenta uma verdadeira Via-Sacra para recuperar o veículo, guinchado em uma área de carga e descarga na Rua 14 de Julho na última terça-feira (9). O cabo de guerra junto ao Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) começou logo após a apreensão do veículo, encaminhado ao pátio da PMax Guincho e Armazenamento, que, sem notificar o publicitário, rebocou o VW Gol em virtude do carro não possuir placa refletiva, item exigido pelo departamento de trânsito.

“Fui para o trabalho pela manhã e quando voltei para buscar o veículo por volta das 10h, não estava mais lá, só descobri onde o carro estava porque consegui falar com o pessoal do Corpo de Bombeiros, que viu o momento do guincho”, disse. Transtornado pela situação, Denis foi até o pátio da empresa, que o informou que o veículo só poderia ser retirado mediante o pagamento da vistoria veicular, além disso, o publicitário teria de trocar os quatro pneus do carro.

Ciente da situação, foi informado de que além das atualizações exigidas, teria de resolver uma pendência de R$ 140 referente ao Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2023, dívida anteriormente quitada por ele.

“Eu já havia quitado a dívida, acontece que o sistema do Detran não reconhecia o pagamento, que constava como parcelado, porém não quitado”, declarou o publicitário. Após resolver o problema sobre a dívida e crente que poderia retirar o veículo, Denis foi informado de que o carro não poderia ser retirado do pátio porque possuía pendências em relação ao IPVA deste ano, também já quitado por ele.

“Paguei cerca de R$ 890 reais neste ano, todos os valores, após isso fui entender o motivo pelo qual não poderia retirar o veículo”.

Após todo o imbróglio, o publicitário dirigiu-se até a Procuradoria-Geral do Estado, que o informou que apesar de tudo estar quitado, uma falha interna no sistema junto à Secretaria de Fazenda (Sefaz) não reconhece que o IPVA deste ano foi quitado, fator que mantém o veículo apreendido.”Por esse motivo eu não consigo atualizar o emplacamento do carro, que deve custar cerca de R$ 250. Além disso, a taxa diária que mantém o meu carro no pátio da empresa é de R$ 31, ou seja, aproximadamente R$ 200. Fui informado por eles de que essa situação ocorreu em pelo menos 800 casos”, declarou.

Contato pela PGE nesta segunda-feira (15), Denis informou que terá de pagar uma guia de complementação para retirar o carro do pátio. “Me informaram que se eu pagar via pix, conseguirei resolver essa situação ainda hoje, espero que possa retirar o carro do pátio o quanto antes”, finalizou.

A reportagem entrou em contato com o Detran-MS, contudo não obteve retono até o fechamento. O espaço segue aberto. 

Cidades

Leilão da Receita Federal tem iPhone por R$ 800 e pneus a R$ 30

Os lances podem ser feitos a partir de quinta-feira (18), em lotes variados de eletrônicos a peças de veículos; confira

15/09/2025 13h13

Crédito: Marcelo Camargo / Agência Brasil

Continue Lendo...

Itens apreendidos e abandonados serão leiloados pela Receita Federal, com lotes que vão de um celular iPhone 11 por R$ 800 a pneus Pirelli a partir de R$ 30. O início para dar os lances será nesta quinta-feira (18), e podem participar pessoas físicas e jurídicas.

São 259 lotes variados, entre eletrônicos, peças de carros, reboques e veículos, como um Palio ano 1996/1997 a partir de R$ 4 mil e até um caminhão-baú Volkswagen 2005 por R$ 110 mil.

Caminhão Baú

Videogames


Os amantes de videogames vão apreciar os lotes 101 a 104. O primeiro é um Sony/Y - CFI-1215A, 825GB, com lance inicial de R$ 1 mil. Confira os outros:

  • Lote 102 - Videogame Sony PS5 - R$ 1.300,00
  • Lote 103 - Videogame Sony PS5 1TB - R$ 1.200,00
  • Lote 104 - Videogame Xbox Série X - R$ 1.400,00

Colecionáveis


Os amantes de discos – ou o chamado “bolachão” – vão querer ficar de olho no lote 124, que oferece um pacote de discos de vinil, CDs e DVDs, com lance inicial de R$ 7.300,00, composto por:

  • Stream Deck - Biblioteca de Jogos D24
  • Conjunto de 7 discos de vinil D24
  • CD - A-ha / True North
  • Disco de Colecionador: Hemolia Records
  • DVD e disco de vinil 143, versão prateada da cantora Katy Perry
Lote 124

Fotografia


O lote 122 deve atrair a atenção de amantes de vídeo e fotografia. O valor inicial é de R$ 30 mil, e nele constam:

  • Filmadora Panasonic AC
  • Atem Mini Extreme Iso (01 vol.)
  • Projetor de vídeo Infocus
  • Microfone Rode Procaster
  • Placa Turing PI2 D24
  • Câmera fotográfica Canon EOS Rebel T7i
  • Câmera fotográfica Nikon D500 AF-S, S/N
  • Câmera fotográfica Nikon D810
  • Câmera fotográfica Sony ZV-1

Atenção


Os lotes 74 a 93, 98 a 104 e 174 a 192 não poderão ser comercializados, ainda que sejam arrematados por pessoa jurídica.

"O pagamento deverá ser efetuado de forma integral (100% do valor da proposta/lance) até o
primeiro dia útil subsequente à data de adjudicação, ou, ainda, no prazo de 07 (sete) dias corridoscontados a partir do vencimento, implicando em acréscimo a título de multa moratória, conformeprevisto no art. 162 da Lei nº 14.133/2021", diz o regulamento do leilão.

Sobre os veículos

O edital especifica que todos os veículos que estão disponíveis no leilão estão estacionados há algum tempo e, por isso, esclarece que os interessados estejam cientes de que as baterias podem estar descarregadas, assim como:

Os pneus murchos. Alguns, inclusive, não possuem bateria e/ou não possuem chaves ou pneus/rodas. Para a retirada, talvez haja a necessidade de que os arrematantes providenciem serviços de mecânica, borracharia, chaveiro e/ou guincho. Além disso, pelo tempo de armazenamento, a maioria dos veículos não está com o licenciamento em dia, o que impede a circulação, conforme a legislação de trânsito. A entrega de veículos e mercadorias ficará condicionada à capacidade de atendimento diária, com prévio agendamento pelos telefones indicados no edital”. 
 

  • Lote 65: Chevrolet Classic LS 2012/ Usado / Prata - A partir de R$ 12.000,00
  • Lote 66: Volksvagen Bora / Usado / Preto - A parttir de R$ 12.000,00
  • Lote 67: Fiat Pálio EXD, 1996/1997 / Cinza - A partir de R$ 4.000,00
  • Lote 72: Caminhão Iveco Stralis 2012/2013 / Usado / Branco - A partir e R$ 110.000,00
  • Lote 258: SUV Bricciance-MOD V7-Motor 1.8L Deluxe / 0KM - A partir de R$ 40.000,00
  • Lote 259: SUV Bricciance-MOD V7-Motor 1.8L FlagShip / 0KM - A partir de R$ 45.000,00
     
Lote: 259

Cronograma do leilão

  • Início: 18 de novembro, às 8h
  • Fim da apresentação de propostas: 24 de novembro, às 18h

Para acessar o sistema, o usuário deve entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) pelo link: https://cav.receita.fazenda.gov.br/autenticacao/login

A sessão pública e os lances poderão ser acompanhados, em tempo real, pelo site: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br

Quem pode participar?

Pessoas físicas

  • Ter idade acima de 18 anos
  • Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF)
  • Ter selo de confiabilidade nível Prata ou Ouro na plataforma gov.br

Pessoas jurídicas

  • Ter Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) regularizado
  • Possuir selo de confiabilidade nível Prata ou Ouro na plataforma gov.br

Confira a relação dos lotes
 

Casa própria

Feirão MS Moradia vai subsidiar imóveis para famílias com renda de até R$ 7 mil

Evento permite a soma de subsídios estaduais e federais para compra de primeiro imóvel

15/09/2025 13h00

Divulgação

Continue Lendo...

A 3ª edição do Feirão MS Moradia já está marcada para acontecer entre os dias 16 a 19 de outubro, no Shopping Norte Sul Plaza.

Realizado em parceria do Governo do Estado com várias construtoras da Capital, o feirão reúne empreendimentos imobiliários credenciados ao programa, oferecendo imóveis que fazem parte do Bônus Moradia, com valor de até R$ 250 mil.

Famílias com renda de até R$ 7.050 poderão financiar seus imóveis no evento com subsídio de até R$ 32 mil do Governo do Estado e até R$ 55 mil por meio do Programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal.

O FEIRÃO

Durante o evento, os visitantes terão acesso a estandes de construtoras parceiras, poderão conhecer os imóveis disponíveis, realizar simulações de financiamento e esclarecer dúvidas diretamente com as equipes da Agehab e das instituições financeiras.

Lá, todo o processo será facilitado, desde a atualização do cadastro até a análise de crédito, permitindo que os interessados saiam do evento já com encaminhamentos concretos para a aquisição da casa própria.

O Bônus Moradia foi criado justamente para apoiar famílias que esbarram na dificuldade de juntar o valor da entrada de um imóvel.

Com o subsídio estadual somado aos benefícios federais e à possibilidade de uso do FGTS, em muitos casos a entrada é reduzida de forma significativa, abrindo as portas para que cada vez mais famílias saiam do aluguel e conquistem seu lar definitivo.

COMO PARTICIPAR

Para participar, é importante que os interessados já estejam inscritos no cadastro da Agehab e levem documentos pessoais, comprovantes de renda e de residência, além de certidões que comprovem não possuir imóvel em seu nome nem ter sido beneficiado por outro programa habitacional.

