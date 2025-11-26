Motorista perde o freio, bate em veículos e tem braço amputado na BR-163

Rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou
Menino, identificado como “W.S.”, de 18 anos, se afogou e está desaparecido nas águas do Rio Paraguai, desde a noite desta terça-feira (25), nas proximidades do Porto Raul, localizado no bairro Borrowski, em Corumbá, a 416 quilômetros de Campo Grande.
O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) iniciou as buscas na noite desta terça-feira (25), mas, sem nenhum vestígio, retornou na manhã desta quarta-feira (26). Sem sucesso, o garoto ainda não foi localizado até às 11 horas de hoje (26).
Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou.
De acordo com o CBMMS, momentos antes do afogamento, a vítima foi alertada por populares sobre a profundidade no ponto em que estava, mas, mesmo assim, permaneceu no local.
A equipe de mergulho realizou buscas das 19h às 21h, a cinco metros de profundidade e a 50 metros da margem direita do Rio Paraguai.
Mas, apesar dos esforços, o rapaz segue desaparecido. As buscas permanecem e a expectativa é que o garoto seja encontrado nas próximas horas.
CUIDADOS
De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:
- Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
- Não ultrapasse faixas e placas de avisos
- Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
- Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
- Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
- Evite nadar sozinho
- Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
- Não se afaste da margem
- Nade longe de pedras e estacas
- Não salte de locais elevados para dentro da água
- Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
- Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
- Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
- Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
- Não abuse se aventurando perigosamente
- Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
- Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
- Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
- Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
- Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
- Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
- Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
- Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
- Evite navegar com carga em excesso
- Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
- Somente conduza embarcações se for habilitado para tal
PRIMEIROS SOCORROS
Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:
- Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
- Remova a vítima da água com segurnaça
- posicione a vítima de costas
- Limpe a boca e nariz
- Faça respiração boca a boca (RCP)
- Massageie o coração (se necessário)