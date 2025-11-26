Motorista perde o freio, bate em veículos e tem braço amputado na BR-163

Duas pessoas tiveram ferimentos leves e outros oito não se machucaram - Divulgação / Dourados Agora

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Uma carreta carregada com cana-de-açúcar perdeu os freios e provocou um grave engavetamento na noite de terça-feira (25), no km 65 da BR-163, entre Mundo Novo e Itaquiraí. O motorista do veículo ficou gravemente ferido e teve o braço amputado após o impacto.

De acordo com informações do Dourados Agora, o acidente ocorreu enquanto o trecho estava no sistema pare-e-siga devido a obras. Motoristas relataram que havia uma fila de carros aguardando liberação quando a carreta, em um trecho de descida, não conseguiu parar. Sem controle, ela atingiu a traseira de outras carretas paradas e acabou tombando.

Uma caminhonete que estava na fila também foi atingida, mas o motorista conseguiu sair segundos antes da colisão e escapou ileso. Outras duas pessoas tiveram ferimentos moderados. Oito ocupantes de veículos envolvidos não se machucaram.

A vítima grave foi socorrida pela equipe da Motiva Pantanal, concessionária responsável pela rodovia, e levada ao hospital de Itaquiraí. A PRF (Polícia Rodoviária Federal) atendeu a ocorrência e organizou o trânsito até a liberação total da pista na manhã desta quarta-feira (26).

Assine o Correio do Estado