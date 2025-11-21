Motorista reage a assalto na Zahran e mata ladrão atropelado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Motorista, que não teve a identidade divulgada, reagiu a um assalto enquanto dirigia, em pleno trânsito, na noite desta quinta-feira (20), na avenida Eduardo Elias Zahran, Jardim São Bento, em Campo Grande. Em seguida, ele atropelou os assaltantes, sendo que um morreu e o outro ficou ferido.

Conforme apurado pela reportagem, o motorista seguia em um Fiat Punto e os assaltantes em uma motocicleta Honda CG Fan, quando os ladrões abordaram o condutor e anunciaram o assalto.

O motorista reagiu e atropelou os criminosos. Um morreu, já o outro ficou ferido e foi encaminhado para uma unidade de saúde.

O condutor do Punto saiu ileso, sem ferimentos e está bem.

A parte frontal esquerda do Punto ficou destruída, com amassos e avarias. A moto também teve avarias e ficou arruinada.

Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) foi acionado, mas o rapaz morreu antes mesmo da chegada do socorro.

Cinco viaturas da Polícia Militar, duas da Polícia Civil, uma da Polícia Científica e funerária estiveram no local para isolar o quarteirão, recolher os vestígios do acidente, realizar a perícia e retirar o corpo, respectivamente.

O trânsito ficou fechado por aproximadamente duas horas no local. Os indícios do acidente amanheceram no canteiro da avenida, na manhã desta sexta-feira (21), na Zahran.