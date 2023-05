Motoristas de aplicativos devem paralisar atividades em MS nesta segunda-feira

Em manifestação nacional, motoristas de aplicativo de todos os estados brasileiros, inclusive de Mato Grosso do Sul, irão paralisar atividades nesta segunda-feira (15).

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, o presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativo (Applic-MS), Paulo Pinheiro, afirmou que motoristas de apps estão se organizando para desligar plataformas (Uber e 99pop) na próxima segunda-feira (13), em Campo Grande, Ponta Porã, Dourados, Rio Brilhante, Três Lagoas, Corumbá, Paranaíba, Costa Rica, Nova Andradina e Naviraí.

Os motoristas reivindicam a alta taxa cobrada (25% a 40%) pelas plataformas em cada corrida.

Por exemplo, uma corrida que custa R$ 10 ao passageiro, R$ 2,50 a R$ 4 fica com a plataforma e o restante para despesas com combustível, troca de óleo, plano de internet, pneu, IPVA, seguro do carro, e, por último, lucro do motorista.

Outra reivindicação é o baixo preço das corridas, determinado pela plataforma, que é barato, beneficiando apenas o passageiro e não o motorista.

Com isso, os condutores almejam a diminuição da taxa cobrada pelas plataformas e aumento do preço das corridas, pois, só assim será possível arcar com as despesas do veículo, acompanhar o preço do combustível e lucrar.

O presidente do sindicato, Paulo Pinheiro, convoca todos os motoristas para uma paralisação geral da categoria.

“Desliguem seus aplicativos, principalmente nos horários de pico. Estamos pedindo aos profissionais que não aceitem corridas das plataformas, pois nestes momentos elas sempre jogam sujo ou seja, mandam corridas com valores tentadoras para que o mesmo aceite e ligue seu aplicativo, mas lembrando sempre que isso é momentâneo, pois no outro dia voltará tudo ao normal”, pediu.

Motoristas ficarão em casa e outros se concentrarão nos altos da avenida Afonso Pena em forma de protesto.

Pinheiro ainda pede desculpas para os campo-grandenses e clama que colabore neste momento, pegando carona e retirando os veículos das garagens apenas no dia de paralisação.

“Chegou o momento de união entre todos. Lá na frente todos irão ganhar, pois o nosso motorista sendo melhor remunerado vai atender até melhor seu passageiro(a), com mais eficiência, simpatia, agilidade e o mais importante com excelência”, destacou Pinheiro.

As reivindicações são antigas e, desde 2020, os motoristas pedem melhorias em sua profissão.

O Correio do Estado entrou em contato com a Uber e 99 Pop, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

NÚMEROS

De acordo com o presidente da Aplic-MS, Paulo Pinheiro, existem: