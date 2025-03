Motoristas que não cometeram infrações terão desconto na renovação da CNH

TROCA DE PARTIDO

Juliano Ferro acredita que reportagem apontado gasto de R$ 5 milhões com quarteirização de oficinas foi "plantada" por alguém próximo do governador

Juliano Ferro entrou no PSDB a convite de Reinaldo Azambuja e foi reeleito com 81% dos votos. Agora, ameaça deixar o partido

Visivelmente irritado, contrariando a forma descontraída com a qual normalmente se apresenta, o prefeito de Ivinhema, Juliano Ferro, que se diz o “mais louco do Brasil”, publicou dois vídeos no Instagran, onde tem 859 mil seguidores, para dizer que está sendo alvo de fogo amigo e para informar que está prestes a abandonar o grupo político e o partido pelo qual se reelegeu no ano passado.

A descoberta deste suposto fogo amigo, segundo ele, ficou evidente depois da publicação daquilo que classifica como reportagens tendenciosas envolvendo seu nome em sites cujos nomes não chega a especificar.

As publicações dos vídeos, ambas nesta quarta-feira (19), foram feitas um dia depois de o Correio do Estado publicar reportagem informando que a prefeitura de Ivinhema havia assinado contrato de R$ 5 milhões para quarteirização de serviços de conservação de veículos e maquinários.

A quarteirização se caracteriza como sendo a evolução do processo de terceirização, em que o gerenciamento dos terceiros passa para uma quarta empresa. A empresa contratada, com sede em Cuiabá, é especializada em informática.

Ou seja, a prefeitura de Ivinhema está destinando R$ 5 milhões para que uma empresa de informática gerencie durante seis meses as oficinas que prestam serviço à administração municipal.

E este contrato, cujo extrato foi publicado na última terça-feira no diário oficial do Governo do Estado, prevê que pode ser prorrogado por um período maior.

Em empresa contratada, a Centro América Comércio, Serviço, Gestão e Tecnologia LTDA, pertence a Janio Correa da Silva. Em novembro do ano passado ele chegou a ser preso, junto com mais cinco familiares, em uma operação do Ministério Público de Mato Grosso.

Conforme informações divulgadas à época, várias empresas da família tinham contratos com suspeita de superfaturamento com mais de cem prefeituras e câmaras de Mato Grosso. Juntos, estes contratos superam R$ 1,8 bilhão. Janio ficou preso durante cinco dias e acabou sendo liberado.

E, de acordo com os vídeos de Juliano Ferro, a divulgação destas informações teriam sido fruto de fogo amigo de pessoas muito próximas do governador Eduardo Riedel. Em nenhum momento, porém, contesta as informações da reportagem. Ele foi procurado antes da publicação, na terça-feira pela manhã, mas até esta quinta-feira (20), não havia dado retorno.

De acordo com o prefeito, depois da divulgação do primeiro vídeo, no qual reclama do fogo amigo, lideranças de outros partidos entraram em contato para oferecer espaço caso queira trocar o PSDB por outra legenda.

No segundo vídeo, faz questão de inocentar o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente estadual do PSDB, e o governador Eduardo Riedel, atribuindo o suposto fogo amigo a alguma pessoa que seria muito próxima do governador.

O prefeito não sabe, porém, que a origem da reportagem foi baseada unicamente em uma simples leitura do diário oficial e em uma busca de google sobre o nome do empresário que assina o contrato milionário. Se ele ou seus assessores tivessem feito um único google antes de assinar o contrato, possivelmente teria se livrado do constrangimento de agora.

Na primeira publicação, o “mais louco do Brasil” chega a ameaçar o autor do suposto fogo amigo. “Eu digo pra você, safado, sem vergonha, que vem de dentro das nossas próprias alianças políticas me atacar. Se você for vir pra cima de mim, não vem com isquerinho não, porque e vou com lança-chamas”, sem explicar o que seria exatamente esse lança-chamas.

Na sequência exige punição dos responsáveis por este suposto fogo amigo. “Se as providências não forem tomadas e estas pessoas não forem penalizadas, se prepara, porque mexeu com louco, o pau vai comer, e eu não vou olhar quem está pela frente. Agora, me coagir e fogo amigo eu não vou aceitar. Está dado o recado”, encerrou o primeiro vídeo, postado logo cedo na quarta-feira.

Na segunda publicação, já pela noite, já sem uso de paletó e trajando camiseta como normalmente se apresenta nas redes sociais, abrandou o tom e afirmou em diferentes momentos que está tendendo a sair do PSDB para o qual foi levado por Reinaldo Azambuja.