Grupos fazem manifestações em praças de MS para "descomemorar" golpe de 64

APREENSÃO DE ARMAS DE FOGO

A caminho do Rio de Janeiro, ela estava no carro com o filho de quatro anos quando foi interceptada pela PRF próximo a Bataguassu

Nesta sexta-feira (22), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu uma mulher que transportava 10 pistolas, 4 fuzis, uma espingarda, além de diversos carregadores de munição. Segundo confirmação da mesma, o objetivo era levar essas armas até o Rio de Janeiro. A ação foi realizada em Bataguassu, próximo à divisa com São Paulo

Os policiais fiscalizavam na BR-267 quando ordenaram a parada do automóvel. Logo no começo da revista, os agentes notaram a carenagem interna do porta-malas levemente solta e, assim que abriram, se depararam com os carregadores envoltos em uma meia preta e fita crepe. Aprofundando as buscas, encontraram o restante do arsenal, inclusive na lataria das portas.

Além da mulher, uma criança de quatro anos estava no veículo. A ocorrência foi encaminhada para Três Lagoas (MS) e, logo depois, a criança foi identificada, através da documentação, como filho da autora do crime. A crianças está sob a guarda do conselho tutelar.

Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), em 2024, contando já com este delito, 290 ocorrências foram notificadas sobre arma de fogo apreendida.

No total, 401 armas já foram confiscadas, sendo 120 somente no mês de março. Os três modelos com maiores frequências de apreensão são revólveres, pistolas e espingardas. Apenas seis fuzis haviam sido contabilizados até ontem.

Em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, 477 armas haviam sido apreendidas, um pouco mais que este ano no mesmo período. As armas mais encontradas pela Polícia em 2023 também foram revólveres, pistolas e espingardas, respectivamente.



