Movimento no aeroporto de Campo Grande volta aos tempos áureos

Aumento no movimento de passageiros coindice com o início das obras de instalação de três pontes de embarque, iniciadas em maio

Exatas 134.811 pessoas chegaram ou partiram do aeroporto de Campo Grande em maio deste ano, o que é 12% acima dos 120.133 de igual mês do ano passado. Foi o segundo melhor maio da história do aeroporto de Campo Grande, ficando atrás somente de 2014, quando foram quase quatro mil pessoas a mais.

E o mês de maio está longe de ser uma exceção. Os dados relativos aos cinco primeiros meses do ano mostram que o movimento voltou aos tempo áureos, que ocorreu entre 2012 e 2015. Ao longo dos doze meses de 2012, o melhor ano da história, foram 1,64 milhão de passageiros.

Em 2014, o segundo melhor ano e época em surgiram reclamações de que os aeroportos pareciam rodoviárias, o total chegou a 1,59 milhão. Agora, a tendência é de que estes números sejam superados.

Nos primeiros cinco meses de 2014, segundo dados da Agência Nacional de Aviação (ANAC), os embarques e desembarques somaram 654.691 pessoas. Agora em 2025, esse total alcançou 652.727, uma diferença de apenas duas mil pessoas.

Depois de 2015, em decorrência da crise política e econômica que acompanhou o processo da cassação da presidente Dilma Roussef, os números começaram a piorar e chegaram ao fundo do poço em 2020, em meio à pandemia, quando o ano fechou com apenas 678,8 mil embarques e desembarques.

Depois disso, a recuperação tem sido gradual, mas na comparação dos cinco primeiros meses do ano passado com igual período de 2025 ocorreu uma espécie de disparada no movimento, com 78,5 mil pessoas a mais em 2025 do que no ano anterior. O número passou de 574 mil para 652 mil passageiros, o que representa aumento de 13,6%.

Acima da média

E este fenômeno do crescimento não é exclusivo de Campo Grande, mas aqui a alta é maior que a média brasileira. De janeiro a maio de 2025, foram registrados 51,5 milhões de passageiros nos aeroportos do país.

O número representa um crescimento de 10% na comparação com os mesmos meses de 2024, de acordo com o Relatório de Demanda e Oferta da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Entre os 51,5 milhões registrados até maio deste ano, 39,9 milhões de passageiros embarcaram ou desembarcaram em voos domésticos. Em comparação com o mesmo período do ano passado, houve alta de 8,3%. Em Campo Grande, esta alta foi quase cinco pontos percentuais maior.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que em 17 de junho acompanhou o lançamento oficial das obras de ampliação do aeroporto de Campo Grande, afirmou que o resultado superou o recorde de 2015.

Para ele, o cenário demonstra a ascensão da aviação brasileira. “Superamos o recorde anterior, de 2015, que havia sido a maior movimentação da história para o período. Isso mostra um fortalecimento da aviação brasileira e mais oportunidades para as pessoas, tanto no turismo de lazer quanto no de negócios”, disse.

Uma das explicações para o aumento no movimento em Campo Grande são algumas grandes obras no interior do Estado, como a construção da fábrica de celulose da Arauco, em Inocência. Quase que diariamente desembarcam operários rumo ao canteiro de obras de R$ 26 bilhões.

Recorde mensal

O desempenho positivo também foi notado no recorte mensal – repetindo a melhor performance na série histórica, desde o ano 2000. Apenas no mês de maio, 8,2 milhões de passageiros voaram no mercado doméstico – crescimento de 14% em relação ao mesmo mês de 2024.

O secretário Nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, aponta que o resultado demonstra que a aviação civil no país segue em evolução e estimula o apoio e a inovação no setor.

“Mês a mês, comemoramos o aumento no número de passageiros processados no Brasil. Essa evolução positiva mostra que a aviação civil brasileira segue em crescimento dentro e fora do país, o que nos anima a trabalhar por mais infraestrutura e apoio ao setor”, pontuou Tomé Franca.