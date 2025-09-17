Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Crise

MP classifica como "gravíssima" a falta de medicamentos em Campo Grande e cobra soluções

Servidores da SESAU admitiram as falhas e alegaram que já foram abertas licitações para compra dos insumos faltantes

Karina Varjão

Karina Varjão

17/09/2025 - 17h30
Continue lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio da 32° Promotoria de Justiça de Saúde Pública, realizou na última terça-feira (16) uma reunião a respeito do desabastecimento de medicamentos na rede pública de Campo Grande. O encontro faz parte de inquérito civil que apura falhas na gestão da Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). 

A reunião foi conduzida pela Promotora de Justiça Daniella Costa da Silva e contou com a presença da Promotora Daniela Cristina Guiotti, Coordenadora do Núcleo de Apoio Especial à Saúde (Naes) e do Promotor Marcos Roberto Dietz, da 76ª Promotoria de Justiça de Saúde Pública. 

Também estiveram presentes servidores da Sesau, da Secretaria Municipal da Fazenda e da Secretaria de Licitações e Contratos. 

Daniella destacou que a investigação tem como foco o recorrente desabastecimento de medicamentos que fazem parte da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remune).

Segundo a Promotora, foram constatados a falta sistêmica de medicamentos bem como a ausência de integração entre os sistemas de controle de estoque e de gestão em inspeções já realizadas em unidades de saúde, unidades de pronto atendimento (UPA) e em almoxarifados. 

Os representantes da SESAU informaram que o município está implantando o novo sistema eletrônico e-SUS AF, com uma previsão de conclusão em até 60 dias.

Eles reconheceram as falhas e relataram que já foram realizadas licitações e compras emergenciais, além de negociações com fornecedores para a quitação de débitos e regularização do fornecimento dos insumos.

A Promotora Daniela Guiotti classificou a situação como “gravíssima”, especialmente por causa da falta de medicamentos psicotrópicos e alertou que caso não haja respostas efetivas, o MP poderá adotar medidas judiciais. 

Para o Promotor Marcos Dietz, o desabastecimento leva a um aumento da judicialização, gerando custos ainda maiores para a gestão pública. 

Em conclusão, foi estabelecido o prazo de 15 dias úteis para que a Secretaria Municipal da Fazenda apresente informações detalhadas a respeito dos débitos de fornecedores.

Também foi acordado que o Comitê de Gestão de Saúde Pública deve entregar um relatório com a lista atualizada de fornecedores, o andamento dos processos licitatórios e o cronograma de implantação do novo sistema. 

O Ministério Público reforçou ao município a necessidade de adotar medidas imediatas e concretas para normalização dos estoques e garantir a continuidade do atendimento à população que usa e depende do SUS. 

Falta de remédios

A falta de medicamentos em Campo Grande é um problema recorrente no município. A situação de forma específica, como a de mães de crianças com deficiência terminou sendo judicializada e, no dia 9 de janeiro, a então secretária  municipal de saúde, Rosana Leite, admitiu o problema. 

Em agosto deste ano, no dia 20, a Sesau abriu licitação para a compra de dezessete categorias de medicamentos no valor de R$6,2 milhões. 

Ao Correio do Estado, a Secretaria informou que serão distribuídos ítens entre as seguintes classes terapêuticas: 

  • Antibióticos;
  • Anti-inflamatórios e analgésicos;
  • Analgésico/antitérmico – adjuvante (hemostático);
  • Antiarrítmico/Cardiovascular;
  • Anti-hipertensivo de emergência/Ocitócico;
  • Anti-eméticos/Antialérgicos;
  • Soluções de suporte/Reposição hidroeletrolítica;
  • Corticosteroides.

No dia seguinte, mais uma licitação foi aberta, prevendo um valor de R$1.285.851,63 para aquisição de mais medicamentos para atender à rede municipal de saúde (Remus). 

Às vésperas do aniversário da cidade, no dia 25, uma terceira licitação foi aberta, prevendo o empenho de mais R$13.576.113,02 com a mesma finalidade, com o intuito de atender todas as unidades do Remus pelo próximo ano. Neste último caso, há um total de 25 itens previstos, como: 

  • Amoxicilina + Clavulanato 
  • Captopril 
  • Carvedilol 
  • Complexo B 
  • Ginkgo bilob
  • Ibuprofeno 
  • Losartana potássica
  • Sulfato ferroso 
  • Prednisona, entre outros

Das quantidades, medicamentos como Amoxicilina + Clavulanato, usado em tratamentos de infecções bacterianas, tem um total mínimo de 241.890 unidades a serem adquiridas, sendo necessária a compra de no mínimo 2,2 milhões de unidades de Ibuprofeno e pelo menos 5,6 milhões de "losartanas", a abertura deste pregão deve ser a última entre os três processos, prevista para acontecer em 08 de setembro. 

*Colaborou Leo Ribeiro
 

Cidades

Adolescente reincidente em roubo de bicicletas é pego de novo em MS

Policial flagrou jovem com bicileta roubada próximo a delegacia

17/09/2025 16h30

Divulgação

Um adolescente de apenas 14 anos foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Bataguassu, nesta quarta-feira (17), por ter furtado uma bicicleta. O roubo ocorreu ontem (16) em frente ao ginásio de esportes da cidade.

Após ser registrado um boletim de ocorrência que informou as características do suspeito e da bicicleta roubada, um investigador do Setor de Investigações Gerais (SIG) se deparou com o adolescente andando com a bicicleta furtada nas proximidades da Delegacia.

O jovem foi abordado e identificado, já sendo conhecido no meio policial pela prática de furtos de bicicletas e motocicletas no município.

A bicicleta foi confirmada como sendo a mesma furtada e, em seguida, devolvida ao proprietário.

O adolescente foi conduzido até a unidade policial, e o Conselho Tutelar foi acionado, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Campo Grande

Desembargador suspende liminar e libera edifícios perto do Parque do Prosa

Decisão de Geraldo Almeida Santiago atende recurso da Prefeitura de Campo Grande e contraria liminar que havia barrado empreendimentos imobiliários na região

17/09/2025 16h19

Obra de edifício no entorno do Parque Estadual do Prosa se mantém

Obra de edifício no entorno do Parque Estadual do Prosa se mantém Paulo Ribas

O desembargador Geraldo Almeida Santiago, da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), suspendeu a decisão do juiz da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, Flavio Renato Almeida Reyes, que havia invalidado as Guias de Diretrizes Urbanísticas (GDUs), alvarás de construção e licenças prévias de instalação de empreendimentos imobiliários no entorno do Parque Estadual do Prosa.

O desembargador argumentou que o magistrado de 1ª instância não ouviu todas as partes envolvidas no processo antes de atender ao pedido do Ministério Público — autor da ação — para suspender as GDUs e os alvarás de construção.

Assim como a liminar do juiz de 1ª instância, a decisão de Geraldo Almeida Santiago, que atende à apelação da Prefeitura de Campo Grande, é monocrática e também não ouviu todos os envolvidos no processo.

A liminar do juiz da 2ª Vara foi proferida no dia 11 deste mês. Desde então, o Correio do Estado flagrou atividades de construção em dois empreendimentos que tiveram as licenças suspensas: um deles para fins comerciais, próximo à BR-163, e outro, uma torre da Construtora Vanguard — do grupo Plaenge — ao lado do Parque dos Poderes.

Foi justamente o andamento das obras em dois empreendimentos de uma lista de 15 que já haviam obtido suas GDUs expedidas pela Agência de Planejamento Urbano de Campo Grande (Planurb), que levou o Ministério Público de Mato Grosso do Sul a ingressar com o pedido de suspensão imediata.

A Promotoria de Justiça sustenta que as construtoras descumpriram a moratória de 240 dias firmada em audiência de conciliação, da qual participaram a Planurb, o governo de Mato Grosso do Sul — gestor do Parque Estadual do Prosa — e o Ministério Público. Como as construtoras não estavam representadas nas audiências e não assinaram acordo, consideraram-se no direito de manter as obras. A situação motivou a decisão do juiz de 1ª instância de suspendê-las.

Em segunda instância, porém, o desembargador Geraldo Almeida Santiago entendeu de forma diferente. Ele considerou que, embora tenha havido um acordo entre Ministério Público, governo e prefeitura para suspender o processo por 240 dias, a decisão do juiz Flávio Renato Almeida Reyes acabou violando a segurança jurídica.

“Ao conceder a tutela ora impugnada, depois de pouco mais de 30 dias contados da referida avença, e sem ouvir previamente as partes, violou a segurança jurídica que dela esperavam, em manifesta surpresa e contrariedade à boa-fé objetiva processual”, afirmou o desembargador.

 De volta

A decisão de Santiago é um dos primeiros casos de repercussão desde seu retorno da suspensão de 60 dias imposta pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O magistrado foi punido por parcialidade em um processo que quase gerou prejuízo bilionário ao Banco do Brasil.Obra de edifício no entorno do Parque Estadual do Prosa se mantémDesembargador Geraldo Almeida Santiago

Na época, ele autorizou bloqueios que resultaram em uma penhora de R$ 1,3 bilhão em execução provisória contra o banco. O caso teve origem em 1992, quando a instituição acionou a empresa Giordani Costa Hotéis e Turismo Ltda., ligada ao filho do ex-governador Harry Amorim Costa, para cobrar um empréstimo de R$ 900 mil.

A situação inusitada ocorreu quando a cobrança se voltou contra o próprio banco, e o valor a ser cobrado da instituição financeira foi arbitrado em R$ 326 bilhões — valor superior ao PIB de Mato Grosso do Sul, então de R$ 142 bilhões.

