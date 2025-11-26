Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

MP investiga exonerações 'fakes' promovidas pelo prefeito "Maico Doido"

Justificativa aponta que exonerações fazem parte de uma reorganização administrativa e que cargos comissionados são, por natureza, de livre nomeação e dispensa

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

26/11/2025 - 09h30
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) abriu uma investigação para apurar uma possível manobra da Prefeitura de Paranaíba envolvendo exonerações em massa seguidas de recontratações dos mesmos servidores comissionados. O procedimento tem como alvo atos praticados pelo prefeito Maycol Henrique Queiroz Andrade (PSDB), conhecido como “Maico Doido”.

A suspeita chegou ao MP após representação apresentada pelo vereador Andrew Robalinho (MDB), que afirma ter identificado um padrão repetido pela gestão municipal: servidores comissionados são exonerados, recebem verbas rescisórias e, dias depois, reassumem exatamente os mesmos cargos. Segundo o parlamentar, apenas em 2025 o gasto com essas movimentações já soma R$ 713.991,72.

O vereador Andrew Robalinho relatou ao MP que tentou obter documentos diretamente da prefeitura, por meio de requerimento apresentado na Câmara Municipal, mas a solicitação foi rejeitada pela maioria dos parlamentares.

Após a negativa, ele recorreu aos dados disponíveis no Portal da Transparência e, com base neles, reuniu as informações que embasaram a denúncia.

A prática teria ocorrido diversas vezes ao longo dos últimos anos, conforme apontam documentos anexados aos autos. Os episódios citados incluem exonerações em massa registradas em 30 de dezembro de 2021, 28 de abril de 2023, 3 de maio de 2024 e 16 de maio de 2025, sempre seguidas de nomeações praticamente idênticas às listas anteriores.

O prefeito deve apresentar, em até dez dias úteis, um relatório detalhado contendo todos os gastos gerados pelas exonerações e recontratações, além de justificar a “real necessidade administrativa” das medidas.

Prefeitura nega irregularidades

Em resposta preliminar, anexada ao procedimento, Maycol Queiroz alegou que as exonerações fazem parte de uma reorganização administrativa e que cargos comissionados são, por natureza, de livre nomeação e dispensa. A prefeitura sustentou ainda que, no caso de servidores efetivos que ocupavam funções comissionadas, não houve pagamento de verbas rescisórias, apenas retorno ao cargo de origem.

Sobre os exclusivamente comissionados, o Executivo afirmou ter pagado apenas valores previstos em lei, como férias proporcionais e 13º salário.

A explicação, porém, não encerra o caso. O Ministério Público considerou que ainda há diligências pendentes e que a documentação apresentada não é suficiente para descartar a possibilidade de dano ao erário. Por isso, prorrogou prazos e intensificou a apuração, que agora tem caráter formal e público.

Diante dos indícios, o promotor de Justiça Ronaldo Vieira Francisco determinou a abertura da Notícia de Fato e, posteriormente, elevou o procedimento para Procedimento Preparatório, etapa que antecede eventual instauração de inquérito civil. A investigação segue em curso.

Assine o Correio do Estado

OPORTUNIDADE

Sejuv abre cursos gratuitos de qualificação em beleza e marketing digital

As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas

26/11/2025 11h15

Compartilhar
As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas

As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas Divulgação

Continue Lendo...

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) está com inscrições abertas, a partir desta quarta-feira (26), para duas capacitações gratuitas que serão realizadas na próxima semana, entre os dias 1º e 5 de dezembro. As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas.

No período da manhã, a Sejuv oferta o curso de Manicure e Pedicure, com aulas das 7h30 às 11h, no prédio da pasta, localizado na Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech. A formação tem foco totalmente prático e é indicada tanto para quem está começando quanto para quem deseja melhorar técnicas e ampliar a renda.

Já no período noturno, das 18h30 às 21h, será ministrado o curso de Google Ads Intermediário, que aborda estratégias de anúncios e ferramentas de marketing digital, área que segue aquecida e com grande demanda por profissionais.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Sejuv: sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home.

Serviço

Manicure e Pedicure

  • 1º a 5 de dezembro
  • 7h30 às 11h
  • Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, Ed. Marrakech, 3º andar

Google Ads Intermediário

  • 1º a 5 de dezembro
  • 18h30 às 21h
  • Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, Ed. Marrakech, 3º andar

Assine o Correio do Estado 

CORUMBÁ (MS)

Bombeiros buscam jovem de 18 anos que se afogou no Rio Paraguai

Rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou

26/11/2025 11h10

Compartilhar
Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido

Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido DIVULGAÇÃO/CBMMS

Continue Lendo...

Menino, identificado como “W.S.”, de 18 anos, se afogou e está desaparecido nas águas do Rio Paraguai, desde a noite desta terça-feira (25), nas proximidades do Porto Raul, localizado no bairro Borrowski, em Corumbá, a 416 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) iniciou as buscas na noite desta terça-feira (25), mas, sem nenhum vestígio, retornou na manhã desta quarta-feira (26). Sem sucesso, o garoto ainda não foi localizado até às 11 horas de hoje (26).

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou.

De acordo com o CBMMS, momentos antes do afogamento, a vítima foi alertada por populares sobre a profundidade no ponto em que estava, mas, mesmo assim, permaneceu no local.

A equipe de mergulho realizou buscas das 19h às 21h, a cinco metros de profundidade e a 50 metros da margem direita do Rio Paraguai.

Mas, apesar dos esforços, o rapaz segue desaparecido. As buscas permanecem e a expectativa é que o garoto seja encontrado nas próximas horas.

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

  • Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
  • Não ultrapasse faixas e placas de avisos
  • Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
  • Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
  • Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
  • Evite nadar sozinho
  • Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
  • Não se afaste da margem
  • Nade longe de pedras e estacas
  • Não salte de locais elevados para dentro da água
  • Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
  • Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
  • Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
  • Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
  • Não abuse se aventurando perigosamente
  • Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
  • Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
  • Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
  • Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
  • Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
  • Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
  • Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
  • Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
  • Evite navegar com carga em excesso
  • Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
  • Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:

  • Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
  • Remova a vítima da água com segurnaça
  • posicione a vítima de costas
  • Limpe a boca e nariz
  • Faça respiração boca a boca (RCP)
  • Massageie o coração (se necessário)

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco
OPERAÇÃO SUCCESSIONE

/ 1 dia

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3546, terça-feira (25/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3546, terça-feira (25/11)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2943, terça-feira (25/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2943, terça-feira (25/11)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3545, segunda-feira (24/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3545, segunda-feira (24/11): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6885, segunda-feira (24/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6885, segunda-feira (24/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 18/11/2025

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul