MP investiga exposição de moradores a agrotóxicos em município de MS

Alerta

Ações emergenciais foram debatidas na tarde de hoje (25) com representantes de secretarias.

Prefeita se reuniu com aliados para debater ações emergenciais para lidar com as chuvas Divulgação/Prefeitura de Campo Grande

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes se reuniu na tarde de hoje (25) com representantes da Defesa Civil, Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Ouvidoria Municipal, Guarda Civil, Agetran e alguns vereadores aliados para definir ações emergenciais a serem tomadas com relação ao cenário crítico provocado pelas chuvas desta semana na capital.

Foi criada uma sala de situação com o foco no avanço do Plano de Contingência elaborado pela Defesa Civil e demais secretarias, que busca proteger a população e mitigar os efeitos das chuvas intensas.

Durante a reunião, foram debatidas ações preventivas para sete regiões da cidade e alguns distritos do município, tendo como base os pontos de alagamento que seguem sendo monitorados em tempo real.

Duas áreas são consideradas mais críticas: a Chácara dos Poderes e a Avenida Ernesto Geisel. Nessas localizações, as equipes da Sisep e da Defesa Civil estão atuando implantando desvios temporários em pontos que possam oferecer risco aos motoristas.

Em trechos da Avenida Ernesto Geisel próximos aos Hospital do Câncer, Guanandizão e Belas Artes, Rachid Neder, Bosque das Araras, Los Angeles, Noroeste e Mascarenhas de Moraes estão sob atenção especial. Foram registradas 328 notificações de quedas de galhos ou árvores em diversas regiões após as chuvas de ontem (24).

A prefeita ressaltou que o trabalho tem sido intenso e tem feito a diferença nas regiões de maiores riscos e demais regiões.

“Nosso papel é proteger a população e, por isso, estamos atuando de forma integrada, com todas as secretarias mobilizadas, acompanhando os pontos de risco e colocando equipes nas ruas para agir com rapidez sempre que necessário. Sabemos que esse é um período crítico, com solo encharcado e possibilidade de novos alagamentos, então cada decisão que tomamos agora pode evitar problemas maiores. A população pode ter a certeza de que estamos atentos, trabalhando dia e noite para enfrentar esse momento com planejamento, presença e responsabilidade”, afirmou Adriane. Segundo ela, “o acumulado desde o feriado de páscoa é equivalente ao esperado para o mês inteiro”.

Para o coordenador da Defesa Civil de Campo Grande, Eneas Netto, o Plano de Contingência, elaborado pela primeira vez em Campo Grande, “facilita a tomada de decisão rápida e integrada, com todas as equipes em constante comunicação. A orientação é manter o monitoramento 24 horas por dia, principalmente nas regiões com maior risco de alagamentos e deslizamentos, e garantir que qualquer ocorrência seja atendida com agilidade”.

Netto também reforçou que danos são inevitáveis após essa quantidade de chuva e pediu que a população relate os problemas pelos canais oficiais, o 156 ou 199, Canal da Defesa Civil.

Segundo a Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), o volume de água de ontem chegou a 88 milímetros e a capital segue em alerta laranja até amanhã de manhã (26).