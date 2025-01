MP investiga impactos na má gestão de empréstimo da prefeitura com Fonplata

Cidades

Ao todo são 22 áreas em 7 municípios de Mato Grosso do Sul

Com salários de até R$10 mil, UEMS abre processo seletivo para professores temporários Foto: Arquivo/Correio do Estado

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) publicou nesta segunda-feira (20), o processo seletivo para contratação de professores temporários e cadastro reserva. As inscrições devem ser feitas até o dia 24, sexta-feira.

Ao todo são 22 áreas distribuídas Dourados, Campo Grande, Nova Andradina, Cassilândia, Paranaíba, Aquidauana e Amambai.

Os salários variam de R$ 2.515,14 a 10.200,29 conforme titulação e carga horária: Doutor: R$ 5.100,14 (20 horas) / R$ 10.200,29 (40 horas); Mestre R$ 3.619,00 (20 horas) / R$ 7.238,01 (40 horas); Especialista: R$ 2.515,14 (20 horas) / R$ 5.030,28 (40 horas).

Confira a distribuição completa e as exigências para concorrer às respectivas vagas:

Língua Espanhola e LIBRAS - Dourados

Língua Espanhola e respectivas literaturas: Licenciatura em Letras Português e Espanhol; - Mestrado ou Doutorado em Letras, cujos trabalhos defendidos pertençam à área do Hispanismo*. - Domínio da Língua Espanhola na modalidade oral e escrita

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS: Graduação em Letras Libras; ou – Licenciatura em qualquer área do conhecimento com pós-graduação Lato sensu na área de Libras.

Várias áreas da Saúde - Campo Grande

Enfermagem: Graduação em enfermagem; e - Certificado/Diploma de Mestrado em Ciências da Saúde. - Registro em Conselho Regional de Enfermagem.

Medicina: Graduação em medicina; e Certificado do Título de Especialista ou Residência, considerando a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981 e Decreto no 8.516 de 10 de setembro de 2015, concedido pelas sociedades de especialidades, por meio da Associação Brasileira (AMB) ou pelos Programas de residência médica credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM), em: todas as especialidades, exceto oftalmologia e psiquiatria. - Registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Multidisciplinar: Graduação em Fisioterapia ou Biomedicina, ou Odontologia, ou Farmácia, ou Psicologia; e Certificado/Diploma de mestrado em Ciências da Saúde, ou Ciências Biológicas, ou Multidisciplinar.

Engenharia Civil - Nova Andradina

Engenharia Civil : Graduação em Engenharia Civil; e – Pós-graduação Lato sensu ou Stricto sensu em qualquer área do conhecimento.

Libras - Cassilândia e Paranaíba

Libras: Graduação em Letras Libras; ou - Graduação em qualquer área do conhecimento com pós-graduação Lato sensu na área de Libras.

Língua Portuguesa - Cassilândia

Língua Portuguesa: Graduação em Letras; e – Pós-graduação Stricto sensu em nível de Mestrado em Letras ou em Estudos Linguísticos.

Várias áreas - Campo Grande

Ciências Biológicas - Saúde: Graduação em: Ciências Biológicas (Licenciatura ou Bacharelado); e – Doutorado em Ciências Biológicas III (Área de avaliação CAPES); ou Medicina II (Área de avaliação CAPES)

Ciências Biológicas: Biodiversidade – Graduação em Ciências Biológicas (Licenciatura ou Bacharelado);e – Doutorado em Biodiversidade (área de avaliação CAPES); e – Registro no Conselho Regional de Biologia; e – Experiência em Consultoria Ambiental comprovada por emissões de pelo menos 02 Anotações de Responsabilidade Técnica (ART)

Geografia Humana: Graduação em Geografia ou áreas afins; e - Pós-graduação Lato sensu ou Stricto sensu em nível de Mestrado ou Doutorado em Geografia ou áreas afins.

Geografia Física: Graduação em Geografia ou áreas afins; e - Pós-graduação Lato sensu ou Stricto sensu em nível de Mestrado ou Doutorado em Geografia ou áreas afins.

Geografia e suas Tecnologias: Graduação em Geografia ou áreas afins; e - Pós-graduação Lato sensu ou Stricto sensu em nível de Mestrado ou Doutorado em Geografia ou áreas afins.

Várias áreas - Aquidauana

Agronomia : Graduação em Agronomia; e – Mestrado em Agronomia.

Ciências Biológicas: Graduação em Ciências Biológicas ou Engenharia Florestal ou Licenciatura Intercultural Indígena Povos do Pantanal - Ciências da Natureza ou Agroecologia (Tecnologia ou Bacharelado) ou Gestão Ambiental (Tecnologia ou Bacharelado); e - Mestrado e/ou Doutorado em Ensino de Biologia ou Biodiversidade e Sustentabilidade Ambiental ou Educação do Campo ou Recursos Naturais ou Agroecologia ou Desenvolvimento Rural Sustentável ou Agricultura Orgânica ou Desenvolvimento Local, com pesquisa na temática indígena ou sistemas de produção agroecológicas ou produção orgânica ou agricultura familiar ou na educação de campo; e - Experiência profissional com povos indígenas ou experiência em ONG indígena/indigenista ou ambiental.

Ciências da Natureza: Graduação em Química ou Física ou Licenciatura Intercultural Indígena Povos do Pantanal - Ciências da Natureza; e - Mestrado e/ou Doutorado em Química ou Física ou Ensino de Química e ou Ensino de Física ou Recursos Naturais ou Educação do Campo ou áreas afins, com pesquisa na temática indígena ou Etnociências; e - Experiência profissional na docência em Escola Indígena ou Ensino Superior ou experiência profissional com povos indígenas ou experiência em ONG indígena/indigenista ou ambiental.

Educação Física : Licenciatura ou Bacharelado em Educação Física.

Matemática: Graduação em Matemática ou Licenciatura Intercultural Indígena Povos do Pantanal Matemática; e - Mestrado e/ou Doutorado em Matemática ou Educação Científica e Matemática ou Educação do Campo ou áreas afins, com pesquisa na temática indígena ou Etnomatemática; e - Experiência profissional na docência em escola indígena ou ensino superior ou experiência profissional com povos indígenas ou experiência em ONG indígena/indigenista ou ambiental.

Várias áreas - Amambai

Agroecologia: Graduação em Agronomia ou Tecnólogo em Agroecologia ou Tecnólogo em Gestão Ambiental, e -Mestrado e/ou Doutorado em Agronomia ou Agroecologia ou Educação e Territorialidade ou Recursos Naturais com pesquisa na temática indígena em agroecologia ou produção sustentável ou produção orgânica ou agricultura familiar ou educação no campo, e -Experiência profissional na docência em escola indígena ou ensino superior ou experiência profissional com povos indígenas ou experiência em ONG indígena/indigenista ou ambiental.

Ciências Biológicas: Graduação em Ciências Biológicas ou Agronomia ou Gestão Ambiental ou Tecnologia em Agroecologia ou Licenciatura Intercultural Indígena – Ciências da Natureza, e -Mestrado e/ou Doutorado em Agronomia ou Agroecologia ou Educação e Territorialidade ou Recursos Naturais com pesquisa em temática indígena ou agroecologia ou produção sustentável ou produção orgânica, ou agricultura familiar ou educação no campo, e -Experiência profissional na docência em Escola Indígena ou Ensino Superior ou experiência profissional com povos indígenas ou experiência em ONG indígena/indigenista ou ambiental.

Zootecnia Geral: Graduação em Zootecnia ou Agronomia, e -Mestrado e/ou Doutorado em Zootecnia ou Agronomia ou Ciência Animal ou Sustentabilidade Ambiental ou Agroecologia ou Produção Sustentável ou Produção Orgânica ou Agricultura familiar com pesquisa na temática indígena, e -Experiência profissional na docência no Ensino Superior ou experiência profissional com povos indígenas ou experiência em ONG indígena/indigenista ou ambiental.

Pedagogia - Paranaíba

Pedagogia: Graduação em Pedagogia - Pós-Graduação strictu sensu em Educação.

As inscrições podem ser feitas pelo Portal (aqui).