Geração

Em oito anos o número de usinas subiu de sete para 35 unidades em funcionamento

O número de usinas de biogás instaladas em Mato Grosso do Sul aumentou em 400% nos últimos oito anos. Em 2015, eram apenas sete usinas em operação e em 2022 chegamos ao total de 35 unidades em funcionamento.

Com uma média de crescimento de três a quatro unidades por ano, Mato Grosso do Sul produz mais de 32,54 milhões de metros cúbicos de biogás, segundo a Centro Internacional de Energias Renováveis e Biogás (CIBiogás). Os dados são de 2021, data da última aferição oficial.

As usinas de biogás estão concentradas nos municípios de Campo Grande, Rio Verde de Mato Grosso, Brasilândia, Nova Andradina, Ivinhema, Angélica, Glória de Dourados, Naviraí, Caarapó, Dourados, Glória de Dourados, Rio Brilhante, Maracaju, Laguna Carapã, Sete Quedas e São Gabriel do Oeste.

Conforme a Associação Brasileira de Biogás, o potencial de geração de energia elétrica a partir do biogás em Mato Grosso do Sul é de 9.740 GWh/ano.

Para o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck, o crescimento é o resultado da implementação da Política Estadual de Mudanças Climáticas (PEMC) e do Plano Estadual MS Carbono Neutro.

“O biogás é uma das fontes que contribui com a nossa estratégia de mudança de matriz energética.No âmbito do MS Carbono Neutro, nós inserimos o MS Renovável no início deste ano, por meio da qual institucionalizamos o fomento à produção de energia limpa e renovável em Mato Grosso do Sul”, afirmou o secretário.

Verruck ainda destaca os investimentos em geração de energia a partir de resíduos de origem animal.

“Temos incentivado essa produção por meio do programa Leitão Vida, com a destinação sustentável dos resíduos da suinocultura. Hoje, também temos unidades produzindo biogás a partir dos resíduos da bovinocultura e da vinhaça, por exemplo, também com incentivo do Governo”, acrescentou.

Cabe destacar que recentemente houve o lançamento das operações da usina de biogás e de biometano da JBS em Campo Grande, que trabalha na produção do biocombustível a partir dos resíduos da própria indústria frigorífica.

Esgoto pode gerar biogás

Outro assunto em debate sobre a geração de matriz energética é o uso de lodo de esgoto para a geração de biogás. O assunto já entrou em tratativas com a Ambiental MS Pantanal, empresa criada a partir da Parceria Público-Privada (PPP) entre a Sanesul e o Grupo Aegea.



“Precisamos avançar na geração de biogás a partir de resíduos de saneamento. Temos aí uma grande oportunidade para o nosso Estado e a PPP do saneamento deve contribuir nesse sentido”, disse o secretário Jaime Verruck.



Outra iniciativa do Governo do Estado é melhorar a legislação vigente para fomentar a produção de biogás. “Nós estamos fazendo uma proposta de regulamentação estadual no âmbito da MSGÁS. A discussão passa por uma redução na alíquota ICMS no biogás para que ele se torne mais competitivo”, revelou o secretário sem apontar uma data.



Biogás no Brasil



Um levantamento de mercado feito pelo CIBiogás aponta que a produção de biogás, no Brasil, mais que duplicou nos últimos cinco anos.



Ao todo, foram produzidos 2,88 bilhões de m3/ano, para aproveitamento energético, em 2022, um crescimento de 110% em relação aos volumes de 2018.



O número de plantas em operação, no país, totalizou 885 unidades no ano passado, um aumento de 15% – ou 114 novas plantas – na comparação com 2021.



Minas Gerais é o estado com mais plantas em operação: 274. Em seguida vem o Paraná (198 plantas) e Santa Catarina (82).

Assine o Correio do Estado