Cidades

Cidades

MPE anula processo seletivo irregular de prefeitura de MS

Dentre as justificativas para a anulação, há o fato de que 10 dos 14 aprovados já possuíam vínculo temporário com o município

Mariana Piell

Mariana Piell

14/11/2025 - 10h30
Continue lendo...

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) conseguiu a anulação de um processo seletivo simplificado realizado pelo Município de Anastácio para contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A decisão, proferida pela 1ª Vara da Comarca local, reconheceu graves irregularidades na seleção, conforme apontado pela 1ª Promotoria de Justiça da cidade.

A investigação do MPMS foi aberta após haver denúncia da falta de transparência e indícios de favorecimento de determinados candidatos.

Irregularidades

Conforme apurado pelo MPMS, o edital previa apenas análise de títulos, sem aplicação de provas objetivas, contrariando a Lei Federal nº 11.350/2006, que exige processo seletivo público com provas ou provas e títulos para essas funções.

Além disso, o edital previa inscrições estritamente presenciais e com um prazo de três dias desde a publicação, fator limitador da competitividade do certame.

Também foi contestado o fato de que 10 dos 14 aprovados já possuíam vínculo temporário com a Prefeitura, muitos deles lotados na Secretaria Municipal de Saúde, reforçando suspeitas de favorecimento.

Decisão

A 1ª Promotoria de Justiça havia pedido a suspensão imediata do processo seletivo, medida que foi deferida pelo Judiciário em agosto.

Agora em novembro, o Juiz Luciano Pedro Beladelli julgou procedente a ação, declarando a nulidade integral do processo seletivo e ratificando a decisão liminar.

A decisão também condenou o Município ao pagamento de honorários ao Fundo Especial do Ministério Público. 

ESTELIONATO

Idosa perde mais de R$16 mil no golpe do falso "Viva Sorte" em MS

Vítima mora no interior de Mato Grosso do Sul, distante cerca de 231 quilômetros da Capital, e caiu na conversa dos criminosos através de mensagens recebidas por whatsapp

14/11/2025 11h01

Transferências da idosa somaram R$16.899,99 enviados diretamente para a conta do criminoso

Transferências da idosa somaram R$16.899,99 enviados diretamente para a conta do criminoso Reprodução/Pixabay

Continue Lendo...

Moradora do interior de Mato Grosso do Sul, longe aproximadamente 231 quilômetros da Capital, uma idosa de 72 anos perdeu mais de 16 mil reais após cair no golpe do falso "Viva Sorte", aplicado através de mensagens do whatsapp na tarde desta última quinta-feira (13). 

Conforme constam nas informações do boletim de ocorrência, a vítima em questão é moradora do município de Dourados, segunda maior cidade do MS que leva o apelido de "Capital do agronegócio", e teria começado a receber mensagens pelo aplicativo no início da tarde de ontem (13). 

Nesse caso específico, o homem que teria aplicado golpe na idosa se identificou como funcionário da chamada "Viva Sorte", um modelo dos famosos "títulos de capitalização" na modalidade filantropia premiável de pagamento único. 

Populares em Mato Grosso do Sul, o "Hora do Viva" e "Viva Sorte do Dia", por qual os criminosos fingiam se passar, são emitidos pela Via Capitalização, empresa que fica localizada na cidade de Porto Alegre (RS), em dito benefício do Hospital do Câncer de Londrina. 

Através dessas mensagens, como apurado pela mídia local no portal Ligado na Notícia, a idosa foi informada sobre um prêmio o qual teria sido contemplada, e somava a quantia de R$50 mil. 

Golpe 

Em constantes orientações à vítima, o indivíduo detalhou à idosa que para embolsar a quantia seria necessário seguir uma série de instruções. 

Depois de digitados alguns números e feito alguns procedimentos através do aplicativo bancário, o boletim de ocorrência narra que a vítima sequer teve noção do que estaria fazendo, percebendo só depois que havia transferido quase 17 mil reais para o falsário. 

Uma vez embolsado os valores, o golpista chegou a ser questionado pela vítima quais seriam as justificativas para os depósitos, mas o indivíduo encerrou a conversa.

Em valores exatos, é detalhado que as transferências da vítima somaram R$16.899,99 enviados diretamente para a conta do criminoso. A idosa procurou a Polícia Civil para registro do boletim de ocorrência e o caso segue sendo investigado. 

MS e os estelionatos

Dados compilados e divulgados em painel estatístico, pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), mostram que Mato Grosso do Sul mantém uma média de 14,2 mil estelionatos registrados por ano desde 2021. 

Há cerca de quatro anos, já no segundo ano da pandemia, MS ultrapassou e muito o volume de casos registrados no período de 12 meses, que até então marcavam entre 5,8 e 7,8 mil casos anuais, atingindo 12637 estelionatos em 2021. 

Em crescente constante, conforme dados da Sejusp, nos últimos três anos MS registrou os seguintes totais anuais de estelionatos: 

  • 2022 - 14.606
  • 2023 - 14.827 
  • 2024 - 14.904

Ainda, como mostram os dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, em 2025 Mato Grosso do Sul já anotou 9.971 estelionatos até o mês de outubro. 

Estelionato, por definição do Código Penal, trata-se de "obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento". 

Mato Grosso do Sul mantém, há pelo menos três anos, um volume anual de mais de 14 mil casos de estelionato registrados em seu território. 

Entre as modalidades de golpe denunciadas, aparecem, por exemplo: 

Por isso, é preciso estar atento pois, como bem abordou o Correio do Estado, estelionatários têm se passado até por "pecuarista galanteador que promete caminhonetes", usando até mesmo o celular do professor esfaqueado em 13 de dezembro, Roberto Figueiredo, para pedir dinheiro

Portanto, desconfie de qualquer facilidade; não compartilhe informações com desconhecidos; confirme os dados antes de qualquer transação financeira e confirme sempre a veracidade de quem entrou em contato. 

 

ESTRAGOS PÓS CHUVA

Após temporal, Rachid Neder amanhece com lama e asfalto 'em pedaços'

Enxurrada literalmente rachou o asfalto, como se estivesse quebrado

14/11/2025 09h45

Asfalto rachado na Rachid Neder

Asfalto rachado na Rachid Neder MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Forte temporal atingiu Campo Grande na noite de quarta-feira (12) e tarde de quinta-feira (13).

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), 111,2 milímetros foram registrados em 24 horas.

Após a tempestade, a Capital contabilizou inúmeros estragos:

  • Ruas e avenidas amanheceram repletas de lama, entulho, pedras, sujeira, galhos e objetos
  • Árvores caídas
  • Postes de energia caídos
  • Buracos em bairros
  • Ciclovia danificada
  • Chuva invadiu casas, comércios e estabelecimentos
  • Pane em semáforos e, consequentemente, caos no trânsito
  • Crateras no asfalto e em estradas de chão, principalmente na Chácara dos Poderes
  • Carros e motoristas ilhados
  • Queda de energia em casas e escolas
  • Suspensão de aulas em escolas

Avenidas Rachid Neder, Euler de Azevedo, Ernesto Geisel, Julio de Castilho, Gunter Hans e Guaicurus são algumas que amanheceram sujas, devido à enxurrada.

Rotatória da Rachid Neder, ponto crítico em dias de chuva, amanheceu com o asfalto rachado e literalmente ‘em pedaços’, como se estivesse quebrado. Veja as fotos:

Terra, lama, sujeira, galhos, folhas, lixo, garrafas e outros objetos foram arrastados pela enxurrada e transformaram a cor cinza do asfalto em marrom. Veja as fotos:

Asfalto rachado na Rachid NederLamaçal na Rachid Neder. Foto: Marcelo Victor

O trânsito teve que ser fechado neste ponto e, momentaneamente, foi desviado para as ruas laterais. Equipes da Solurb, com 15 funcionários e dois tratores, trabalham no local para desobstruir as vias, removendo a lama, sujeira, galhos, folhas, lixo e objetos.

A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), culpou o Governo Federal pelas estragos provocados pelas enchentes na Capital.

Segundo Adriane, as obras de drenagem e contenção na região trariam bons resultados para Campo Grande.

"Essa é a obra que traria uma resposta rápida para a cidade. Infelizmente não tivemos aprovação no PAC, o Governo Federal não recepcionou o projeto que estava pronto, então nós estamos em busca de recursos. Essa obra da Rua Corguinho é uma obra de grande relevância que reduziria os impactos da chuva na Rachid Neder", pontuou a prefeita.

De acordo com o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, a recomposição do asfalto será executada após o fim das chuvas e secagem do solo.

"Faremos a remoção da camada asfáltica danificada e a limpeza do local. Vamos aguardar a secagem da base, que é a estrutura do pavimento. Estando em condições adequadas, a nova capa asfáltica será aplicada, restabelecendo a normalidade. Nossa expectativa é que, se o tempo colaborar, a capa asfáltica seja aplicada na segunda-feira. Qualquer aplicação prematura prejudicaria o resultado”, explicou o secretário.

A enxurrada "levou" a ciclovia da avenida Mato Grosso, que, ainda não foi nem inaugurada, mas, ficou toda esburacada e lamacenta após a chuva.

Asfalto rachado na Rachid NederCiclovia nem inaugurou e já foi danificada pela chuva. Foto: Gerson Oliveira

CHUVA E MAIS CHUVA

Mato Grosso do Sul registrou tempestades em todas as regiões nas últimas 24 horas.

Chuvas, raios, relâmpagos, trovoadas, ventos, céu nublado, tempo instável, alta umidade relativa do ar e clima úmido são destaque no tempo entre quarta (12) e sexta-feira (14).

Segundo o Cemtec, os maiores acumulados foram registrados em São Gabriel do Oeste (65 mm), Corguinho (54 mm), Bela Vista (53,4 mm), Bandeirantes (51,2 mm), Campo Grande (44 mm), Corumbá-Ecoa Amolar (42 mm), Nioaque (38,4 mm), entre outros municípios. Confira:

ACUMULADO DE CHUVA NA QUINTA-FEIRA (13 DE NOVEMBRO):

Asfalto rachado na Rachid Neder

ACUMULADO DE CHUVA ENTRE QUARTA-FEIRA (12 DE NOVEMBRO) E QUINTA-FEIRA (13 DE NOVEMBRO):

Asfalto rachado na Rachid Neder

A previsão é de mais chuvas para os próximos dias. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou alertas de tempestade e chuvas intensas para Mato Grosso do Sul:

  • Chuvas intensas - perigo potencial - alerta amarelo: chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h
  • Tempestade - perigo potencial - alerta amarelo: chuva entre 20 e 30 mm/h ou 50 mm/dia, com ventos intensos de 40-60 km/h e queda de granizo
  • Tempestade - perigo - alerta laranja: chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50-100 mm/dia, com ventos intensos de 60-100 km/h e queda de granizo

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, há forte risco de enchentes, na semana que vem, para Campo Grande, Sidrolândia, Bataguassu, Santa Rita do Pardo, Paranaíba e Aparecida do Taboado.

