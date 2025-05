MPE investiga obra milionária na Capital, mas mantém caso sob sigilo

CIDADE MORENA

Evento acontece na Praça do Rádio Clube na semana entre os dias 12 e 15 de junho de 2025

No Diário Oficial de Campo Grande hoje (23), o Executivo Municipal trouxe a abertura das inscrições para comerciantes conseguirem uma barraca fixa na 23ª edição do Arraial de Santo Antônio da Capital, programado para acontecer entre os dias 12 e 15 de cada mês.

Conforme o Executivo de Campo Grande, as inscrições devem ser feitas de forma presencial na sede do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC), que fica localizada na Av. Fábio Zahran, nº 6000, no Bairro Amambaí.

Os interessados têm até a próxima segunda-feira (26) para entregar suas inscrições no FAC, exclusivamente entre 09h e 11h, com a Prefeitura sanando dúvidas sobre o edital até lá através do seguinte endereço de e-mail: [email protected].

Sobre a abertura de envelopes para análise dos documentos, essa etapa trata-se de um procedimento interno realizado pela Comissão Especial no dia 27 de maio de 2025, às 14 horas, com divulgação dos resultados programada para a edição do dia 28 de maio do Diogrande.

Importante explicar que, após esse processo, haverá o devido período de recurso dos candidatos não habilitados, marcado para acontecer entre 08h e 14h do dia 29 de maio.

Já no dia 30 de maio acontece o sorteio das 18 barracas previstas, com o devido resultado publicado no dia 02 de junho.

A 23ª edição do Arraial neste 2025 acontece mais uma vez na Praça do Rádio Clube, espaço que contará com cadeiras e mesas dispostas para o público, com a festividade marcada para acontecer das 18h até a meia-noite.

Conforme o Executivo, cada barraca deverá ficar responsável por certos pontos, como as vendas das próprias fichas, sendo cobrada a instalação de três jogos de mesas com quatro cadeiras (ambas de plástico) por cada um dos participantes selecionados.

23º Arraial de Santo Antônio

Semelhante ao ano passado, a abertura para credenciamento de barracas para o arraial acontece distante cerca de duas semanas para a festividade em Campo Grande.

Pessoais e intransferíveis, o credenciamento dos comerciantes não pode depois ser vendido, alugado ou cedido, sendo que cada barraca deverá vender exclusivamente o produto para o qual foi designada.

Também como em 2024, haverá disponibilização de duas tomadas por barraca (sendo uma de 110 volts e/ou uma de 220), sendo terminantemente proibido uso de “gambiarra”.

Para esse ano há uma diminuição no total de barracas, sendo 21 no ano passado, porém as exigências para concorrer ao espaço seguem as mesmas, sendo necessária apresentação de:

Cada barraca poderá levar lâmpadas, mas cada classificado fica restrito ao uso de somente um (01) micro-ondas; duas caixas térmicas e uma chapa, além de fornecer os devidos cestos e sacos plásticos para lixo.

Cabe frisar que é expressamente proibido que menores de 18 anos tenham acesso à bebidas alcoólicas, com as barracas sendo obrigadas a colocar placa de advertência conforme norma do conforme Estatuto da Criança e Adolescente (ECA) com o seguinte texto:

“É expressamente proibida a venda de Bebidas alcoólicas aos menores de 18 (dezoito) anos, bem como é proibido o consumo pelos menores”.

Abaixo é possível encontrar a ficha de inscrição, disponibilizada na edição extra do Diogrande de ontem (22), que você pode ter acesso através dos computadores ou disponível para download em PDF em determinados aparelhos telefônicos.

