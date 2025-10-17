Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MPE recomenda nulidade e nova eleição em Instituto de Previdência de Dourados

Após encerrar as investigações que apontaram irregularidades na eleição em abril deste ano para o cargo de Diretor-Presidente, nova eleição deve ter obrigatoriamente lista tríplice

Noysle Carvalho

17/10/2025 - 12h30
Na edição desta sexta-feira do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPE), foi divulgada a recomendação de uma nova eleição para o cargo de Diretor-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Dourados, o PreviD.

O caso, já noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, encerra as investigações com a recomendação do MPE de nulidade da eleição ocorrida em abril deste ano, e que haja uma nova eleição, com o prazo de 120 dias para o novo período eleitoral.

Em documentos anteriores do inquérito, a Comissão Eleitoral em suas justificativas pelo descumprimento da lei, informou que não houve quórum para formar uma lista tríplice – motivo pelo qual o Ministério Público passou a investigar a eleição – e que devido à isso deu continuidade a eleição, mesmo sem seguir a lei que exige a existência da lista.

Agora, após conclusão das investigações, o MPE reafirmou no documento, que mesmo não existindo interessados, a justificativa não concorda com o que apresenta a legislação. “Se tratando de Administração Pública [...] só lhe é permitido fazer o que a lei expressamente autoriza, em oposição à autonomia da vontade que rege as relações privadas”.

O texto ainda relembra a exigência de formação de lista tríplice. “Prevista em lei formal, [a lista tríplice] constitui um ato vinculado, não havendo margem para discricionariedade administrativa que permita a sua supressão ou a sua substituição por procedimento diverso, ainda que sob o pretexto de celeridade ou de ausência de múltiplos candidatos”, destaca.

Para que a nova eleição ocorra, foi recomendado ao Prefeito de Dourados, Marçal Filho, que adote as providências administrativas necessárias, junto ao Conselho Curador da PreviD, no prazo estabelecido. Além de exigir a existência de uma lista tríplice, para o cargo indicado.

Ao Presidente da Comissão Eleitoral, recomenda-se que o então eleito ao cargo de Diretor-Presidente na eleição de abril, Theodoro Huber, tenha o cargo convertido à Diretor-Presidente Provisório. E reforça também a necessidade de averiguação rigorosa nos processos da eleição prevista na legislação, especialmente quanto a lista tríplice.

NOVAS RESPOSTAS

Para a Comissão Eleitoral do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Dourados, foi dado o prazo de 10 dias para responder à Promotoria de Justiça do estado quais providências serão tomadas a partir das recomendações feitas no documento.

Se a Comissão não aceitar a proposta feita pelo MPE de nova eleição, o caso que agora está em nível extrajudicial, pode ter novas medidas judiciais, e pode acarretar em responsabilização dos envolvidos por omissão e ilegalidade dentro da Administração Pública.

NOTA PREVID

Na manhã desta sexta-feira, o Conselho Curador da PreviD divulgou em nota, que levou para debater em reunião ordinária realizada na última quinta-feira, as recomendações feitas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul.

Acatando as sugestões, o Conselho divulgou que será realizada uma nova eleição dentro do prazo de 120 dias e será rigorosamente cuidadoso quanto ao que os termos do novo processo eleitoral exigirá.

Para executar as deliberações, foi criado um Grupo de Trabalho Auxiliar que ficará responsável por:

  • Acompanhar a implementação das medidas solicitadas;
  • Organizar os procedimentos administrativos necessários, até que seja criado uma nova Comissão Eleitoral;
  • E elaborar a resposta formal ao Ministério Público, que deve ser encaminhada dentro do prazo dos 10 dias estipulados.

Previsão

Virada no tempo traz tempestade e derruba temperaturas em MS no fim de semana

São esperados grandes volumes de chuva no Estado, além de ventos de até 100 km/h e mínimas de 12ºC

17/10/2025 14h30

Capital deve ter chuva e friozinho neste final de semana

Capital deve ter chuva e friozinho neste final de semana FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A onda de calor dessa semana dá lugar a uma frente fria que deve passar rapidamente por Mato Grosso do Sul neste final de semana. 

Segundo a previsão do tempo divulgada pelo Centro de Monitoramento de Tempo e Clima do Estado, de hoje (17) a segunda-feira (20), o tempo deve variar entre as regiões, com risco de tempestades e queda nas temperaturas, que podem chegar a 12ºC.  

Nesta sexta-feira, o tempo foi marcado pelo céu aberto e temperaturas altas. Porém, logo no final da manhã, a chegada de nuvens carregadas indicou a virada no clima na Capital, trazendo chuva em bairros do Centro, no Jardim dos Estados, Tiradentes e Vivendas do Bosque. 

A última chuva forte registrada em Campo Grande foi na segunda-feira (13), quando foram registrados 3 milímetros de água, causando alagamento na região do bairro Coronel Antonino, mais especificamente na avenida Cônsul Assaf Trad, perto do cemitério São Sebastião, conhecido como Cruzeiro. 

Além de Campo Grande, outras 54 cidades do Estado estão em alerta de perigo para chuvas intensas até às 23h59 deste sábado (18), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), onde a previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas e tempestades, que podem ser acompanhadas de raio, rajadas de vento de até 100 km/h e eventual queda de granizo. 

Segundo o CEMTEC, são esperados volumes acima de 40 milímetros em menos de 24 horas, especialmente nas regiões centro-sul, sudeste e leste do Estado. 

Essa condição está associada ao avanço de uma frente fria, proveniente do transporte de calor e umidade, junto com a presença de um sistema de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados. 

São esperadas mínimas de 16ºC e máximas de até 26ºC nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões do Pantanal e sudoeste, as máximas não devem passar dos 29ºC e as mínimas devem marcar 21ºC. 

No bolsão, região leste e região norte do Estado, os termômetros devem registrar mínimas variando entre 20-24ºC e máximas até 34ºC. 

Em Campo Grande, as máximas não devem passar de 27ºC neste sábado, podendo ocorrer rajadas de vento de até 60 km/h. 

No domingo (19), o tempo volta a ficar firme com sol e algumas nuvens. A chegada da frente fria em Mato Grosso do Sul, atípica para essa época do ano, deve derrubar os termômetros para temperaturas entre 12-16ºC até terça-feira (21). 

Não são descartadas possibilidades de chuvas e tempestade com raios e rajadas de vento em todo o Estado à medida que a frente fria avança. 

O tempo volta a ficar estável e firme durante toda a segunda-feira (20) devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica, o que favorece o tempo seco e estável. 

Na Fronteira Sul do Estado, entre Ponta Porã, Iguatemi e a grande Dourados, são esperadas temperaturas mínimas entre 14-16ºC e máximas de 26ºC. 

Entre Porto Murtinho, Aquidauana e Corumbá, as mínimas devem ficar entre 18ºC e máximas até 32ºC. 

De Anaurilândia a Coxim, passando pela região do bolsão, os termômetros devem registrar mínimas variando entre 14-22ºC e máximas também de 32ºC. 

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 15ºC e 18ºC e máximas de até 26ºC. 

Capital deve ter chuva e friozinho neste final de semanaPrevisão para este domingo (20) / Fonte: CEMTEC

Chuvas

Na tarde desta quinta-feira (16), um forte temporal atingiu algumas cidades como Caarapó, Maracaju e Iguatemi, causando estragos como quedas de árvores, estruturas danificadas, além de um caminhão tombado em Maracaju. A destruição precisou de exigiu ação imediata das Prefeituras e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com relatos, em Caarapó, duas árvores foram arrancadas pela raiz e algumas caíram sobre a rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia na região. A força do vento foi tanta que a estrutura da cobertura de um supermercado foi arrancada. Não houve ferido.

Em Maracaju, a chuva chegou acompanhada de ventania forte e provocou o tombamento de um caminhão. Também não houve feridos. Conforme moradores, a chuva foi rápida, mas intensa, e também causou queda de árvores. 

Campo Grande

Com salário de R$ 1,5 mil, prefeitura contrata coveiro por seis meses

Contrato temporário terá validade até 30 de abril de 2026

17/10/2025 13h51

Foto: Arqquivo / Correio do Estado

A Prefeitura de Campo Grande encerrou nesta  semana, as inscrições para contratação temporária de coveiros e pedreiros, com salários de R$ 1.518,00 e R$ 1,6 mil respectivamente. O processo seletivo simplificado, organizado pela Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semad), visa formar um cadastro de reserva de funcionários. Os contratados terão de cumprir 40h semanais de serviço. 

Gratuita, as incrições foram realizadas entre os dias 15 e 16 de outubro, na Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (SAS), localizada na Rua dos Barbosas, nº 321, Bairro Amambaí.

O contrato temporário terá validade até 30 de abril de 2026, conforme previsto no edital publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). O certame segue as recomendações do Tribunal de Contas do Estado (TCE-MS) e está fundamentado na Lei Complementar nº 190/2011, que regula a contratação de pessoal por tempo determinado.

Entre as atribuições do cargo de coveiro estão a preparação e fechamento de sepulturas, limpeza das áreas administrativas e comuns dos cemitérios, auxílio no transporte de caixões funerários e o cumprimento de normas e rotinas internas. O profissional também deverá executar outras tarefas relacionadas à função, conforme determinação da chefia imediata.

Por sua vez, os pedreiros selecionados deverão preparação de massas e argamassas necessárias à execução da gaveta na sepultura; assentar tijolos com revestimento das paredes das gavetas; construir estruturas de concreto armado necessários à execução das gavetas, além de demolir e restaurar a alvenaria dos jazigos.

Neste momento, o processo seletivo conta com análise de experiência profissional e avaliação documental. Após a divulgação da pontuação preliminar, haverá prazo para recursos antes da homologação do resultado final e classificação geral.

Eventuais impugnações ao edital podem ser apresentadas em até três dias úteis após a publicação, mediante protocolo na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC), em frente à Maternidade Cândido Mariano.

A Prefeitura reforça que todas as etapas e resultados serão amplamente divulgados, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e garantindo transparência ao processo.

