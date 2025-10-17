MPE recomenda nulidade e nova eleição em Instituto de Previdência de Dourados

Previsão

São esperados grandes volumes de chuva no Estado, além de ventos de até 100 km/h e mínimas de 12ºC

Capital deve ter chuva e friozinho neste final de semana FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A onda de calor dessa semana dá lugar a uma frente fria que deve passar rapidamente por Mato Grosso do Sul neste final de semana.

Segundo a previsão do tempo divulgada pelo Centro de Monitoramento de Tempo e Clima do Estado, de hoje (17) a segunda-feira (20), o tempo deve variar entre as regiões, com risco de tempestades e queda nas temperaturas, que podem chegar a 12ºC.

Nesta sexta-feira, o tempo foi marcado pelo céu aberto e temperaturas altas. Porém, logo no final da manhã, a chegada de nuvens carregadas indicou a virada no clima na Capital, trazendo chuva em bairros do Centro, no Jardim dos Estados, Tiradentes e Vivendas do Bosque.

A última chuva forte registrada em Campo Grande foi na segunda-feira (13), quando foram registrados 3 milímetros de água, causando alagamento na região do bairro Coronel Antonino, mais especificamente na avenida Cônsul Assaf Trad, perto do cemitério São Sebastião, conhecido como Cruzeiro.

Além de Campo Grande, outras 54 cidades do Estado estão em alerta de perigo para chuvas intensas até às 23h59 deste sábado (18), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), onde a previsão indica aumento da nebulosidade e possibilidade de chuvas e tempestades, que podem ser acompanhadas de raio, rajadas de vento de até 100 km/h e eventual queda de granizo.

Segundo o CEMTEC, são esperados volumes acima de 40 milímetros em menos de 24 horas, especialmente nas regiões centro-sul, sudeste e leste do Estado.

Essa condição está associada ao avanço de uma frente fria, proveniente do transporte de calor e umidade, junto com a presença de um sistema de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados.

São esperadas mínimas de 16ºC e máximas de até 26ºC nas regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões do Pantanal e sudoeste, as máximas não devem passar dos 29ºC e as mínimas devem marcar 21ºC.

No bolsão, região leste e região norte do Estado, os termômetros devem registrar mínimas variando entre 20-24ºC e máximas até 34ºC.

Em Campo Grande, as máximas não devem passar de 27ºC neste sábado, podendo ocorrer rajadas de vento de até 60 km/h.

No domingo (19), o tempo volta a ficar firme com sol e algumas nuvens. A chegada da frente fria em Mato Grosso do Sul, atípica para essa época do ano, deve derrubar os termômetros para temperaturas entre 12-16ºC até terça-feira (21).

Não são descartadas possibilidades de chuvas e tempestade com raios e rajadas de vento em todo o Estado à medida que a frente fria avança.

O tempo volta a ficar estável e firme durante toda a segunda-feira (20) devido a atuação do sistema de alta pressão atmosférica, o que favorece o tempo seco e estável.

Na Fronteira Sul do Estado, entre Ponta Porã, Iguatemi e a grande Dourados, são esperadas temperaturas mínimas entre 14-16ºC e máximas de 26ºC.

Entre Porto Murtinho, Aquidauana e Corumbá, as mínimas devem ficar entre 18ºC e máximas até 32ºC.

De Anaurilândia a Coxim, passando pela região do bolsão, os termômetros devem registrar mínimas variando entre 14-22ºC e máximas também de 32ºC.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 15ºC e 18ºC e máximas de até 26ºC.

Previsão para este domingo (20) / Fonte: CEMTEC

Chuvas

Na tarde desta quinta-feira (16), um forte temporal atingiu algumas cidades como Caarapó, Maracaju e Iguatemi, causando estragos como quedas de árvores, estruturas danificadas, além de um caminhão tombado em Maracaju. A destruição precisou de exigiu ação imediata das Prefeituras e do Corpo de Bombeiros.

De acordo com relatos, em Caarapó, duas árvores foram arrancadas pela raiz e algumas caíram sobre a rede elétrica, interrompendo o fornecimento de energia na região. A força do vento foi tanta que a estrutura da cobertura de um supermercado foi arrancada. Não houve ferido.

Em Maracaju, a chuva chegou acompanhada de ventania forte e provocou o tombamento de um caminhão. Também não houve feridos. Conforme moradores, a chuva foi rápida, mas intensa, e também causou queda de árvores.