MPE tenta barrar instalação de nova hidrelétrica no Rio Sucuriú

Trânsito

Patrícia Helena Lopes de Oliveira não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na Santa Casa de Campo Grande.

Um dia após a abertura da Campanha Maio Amarelo 2025, mês de conscientização à conscientização no trânsito, Patrícia Helena Lopes de Oliveira é a segunda vítima fatal do trânsito da Capital em maio.

A motociclista morreu na manhã desta terça-feira (6) após ser atingida por um Fiat Fiorino no cruzamento da Avenida Rouxinol e a Rua Cândida Lima de Barros, no bairro Tiradentes, em Campo Grande.

A mulher, que pilotava uma motocicleta Honda Biz, chegou a ser arremessada com a batida e foi levada para a Santa Casa. Pouco tempo após dar entrada no hospital, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

A passageira, cujo nome não foi divulgado, filha de Patrícia, estava gestante e acabou perdendo o bebê em razão da gravidade do acidente.

De acordo com um vídeo de uma câmera de segurança, Patrícia teria avançado a sinalização de Pare e entrou na via preferencial, sendo atingida pela Fiorino. Com a colisão, a caminhonete perdeu o controle e colidiu com um poste de iluminação pública. A jovem que conduzia o veículo não sofreu ferimentos.

As vítimas receberam socorro de equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Confira o vídeo do momento do acidente:

Maio Amarelo

O Maio Amarelo é uma campanha internacional voltada à conscientização sobre os riscos de desrespeitar as leis de trânsito, a fim de evitar acidentes e reduzir o número de mortos e feridos em acidentes desta natureza.

No Brasil, a campanha iniciou-se em 2014, sendo criada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária.

Em Campo Grande, a abertura da Campanha foi feita na última segunda-feira (5), na Praça Ary Coelho, dirigida pela prefeita Adriane Lopes.

"Pedi que essa campanha fosse realizada no centro da cidade para que as pessoas pudessem, vai ter blitz, vários semáforos e regiões da cidade... para ter alguém passando de ônibus ou caminhando e notar que a conscientização já começa hoje aqui nesse trabalho", disse a prefeita na ocasião.

Este ano, Campo Grande foi escolhida para ser a sede do evento nacional de segurança no trânsito, marcado para o dia 27 de maio, que deve marcar o encerramento da Campanha. Com o tema “Desacelere…Seu bem maior é a vida”, a Capital terá diversas ações durante o mês, como mobilizações em pontos estratégicos e programas de conscientização.

Durante o evento, a prefeita declarou a intenção de zerar as mortes no trânsito em Campo Grande durante a campanha, o que caiu por terra com a morte de Aline Souza Cândida, de 25 anos, após sua moto derrapar na areia e, com a queda, ser atropelada por um ônibus no bairro Jardim Los Angeles.