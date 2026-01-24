Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MPMS aponta pagamento sem comprovação em obra de asfalto de ex-prefeita tucana

O documento ministerial destaca que esse volume de material foi pago sem que houvesse comprovação de sua efetiva prestação ou destino, configurando uma inconsistência grave

Da Redação

24/01/2026 - 11h00
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) emitiu uma recomendação à atual administração de Naviraí para que adote rigor na fiscalização de obras de pavimentação e tapa-buracos. A medida, oficializada em 21 de janeiro de 2026, é resultado de um inquérito civil que apurou irregularidades na execução de um contrato firmado em 2020, durante a gestão da ex-prefeita Rhaiza Matos (PSDB), onde foram identificados pagamentos de mais de R$ 140 mil sem comprovação do serviço realizado.

Conforme os autos, assinada pela Promotora de Justiça Fernanda Proença de Azambuja Barbosa, a investigação focou no Contrato nº 199/2020, celebrado entre o município e o Consórcio Conisul. O relatório técnico do MPMS apontou que, entre janeiro e março de 2022, período da gestão anterior, houve o registro de produção de 255 toneladas de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), ao custo de R$ 141.755,63, "sem qualquer descrição do local de aplicação ou do serviço executado".

O documento ministerial destaca que esse volume de material foi pago sem que houvesse comprovação de sua efetiva prestação ou destino, configurando uma inconsistência grave. Além disso, a investigação constatou que projetos de recapeamento incluíam ruas que não estavam previstas no contrato original.

Diante das falhas detectadas na gestão passada, o MPMS recomendou ao atual prefeito, Rodrigo Sacuno (PL), que todos os futuros processos licitatórios para obras de engenharia, especialmente operações tapa-buracos, sejam instruídos com projeto básico detalhado. 

A Promotoria exige ainda que a fiscalização das obras inclua boletins de medição mensais, aferição presencial dos serviços, descrição da qualidade do material e uso de georreferenciamento para identificar com precisão onde os reparos foram feitos.

MATO GROSSO DO SUL

Acidente com três carretas e Jeep deixa uma pessoa morta na BR-163

Vítima ainda não identificada estava no Jeep Compass; colisão ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (23)

24/01/2026 08h45

Ao todo, quatro veículos se envolveram no acidente

Ao todo, quatro veículos se envolveram no acidente Divulgação / Caarapó News

Uma pessoa ainda não identificada morreu após um grave acidente envolvendo três carretas e um Jeep Compass na BR-163, no trecho entre os municípios de Caarapó e Dourados. A colisão ocorreu no fim da tarde desta sexta-feira (23) e mobilizou equipes de resgate e forças de segurança.

De acordo com informações do portal Caarapó News, a vítima estava no Jeep Compass e morreu ainda no local do acidente. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a dinâmica da colisão, que envolveu ao menos quatro veículos. As circunstâncias que levaram ao impacto seguem sendo apuradas.

Com a força da batida, os veículos ficaram com danos severos, especialmente o Jeep e as carretas envolvidas. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar atendimento no local e realizar os procedimentos de resgate e segurança da área.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também atuou na ocorrência, realizando o controle do tráfego na rodovia durante os trabalhos de atendimento, o que provocou lentidão no trecho. Não há informações oficiais sobre outros feridos.

A concessionária Motiva Pantanal, responsável pela administração da BR-163, informou que acompanha o caso e presta apoio às autoridades responsáveis pela ocorrência.

O corpo da vítima foi encaminhado para os procedimentos legais, e a identificação deve ser confirmada após os trabalhos periciais.

Cidades

Fraude no CNJ tenta expedir falso mandado de prisão contra Moraes e Lula

Moraes já havia sido alvo uma invasão hacker nos sistemas do órgão

23/01/2026 19h00

RAFA NEDDERMEYER/AGÊNCIA BRASIL

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) voltou a identificar alterações indevidas em dados do Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões. O órgão registrou a tentativa de expedição de mandado de prisão contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O CNJ confirmou o episódio nesta quinta-feira, 22.

Moraes já havia sido alvo uma invasão hacker nos sistemas do órgão. Na ocasião, o hacker Walter Delgatti Neto expediu, a mando da então deputada Carla Zambelli (PL-SP), um mandado de prisão falso contra o ministro, assinado pelo próprio magistrado Os dois foram condenados pelo caso pelo Supremo.

"Expeça-se o mandado de prisão em desfavor de mim mesmo, Alexandre de Moraes. Publique-se, intime-se e faz o 'L'", dizia um trecho do documento fake de 2023.

À reportagem, o CNJ informou que o episódio comunicado nesta quinta não se trata de uma invasão hacker, mas sim de um uso indevido do sistema.

"As ações foram realizadas por meio de credenciais de acesso comprometidas, pertencentes a usuários de tribunais, em decorrência de roubo de credenciais, utilizadas de forma indevida no sistema. Não houve invasão, violação ou comprometimento dos sistemas do CNJ. A alteração não resultou na expedição de mandados contra as autoridades mencionadas. O incidente foi identificado, tratado e os dados foram devidamente corrigidos", informou o órgão por meio de nota.

A reportagem tentou contato com o gabinete de Moraes e com a Presidência da República, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Delgatti está em regime semiberto e Zambelli, presa na Itália

Moraes autorizou neste mês o hacker Walter Delgatti Neto a progredir do regime fechado para o regime semiaberto no cumprimento de sua pena. Delgatti cumpre pena de oito anos e três meses de prisão pela invasão dos sistemas do CNJ, a mando de Zambelli.

Já a ex-deputada aguarda, presa na Itália, decisão sobre sua extradição ao Brasil. A Justiça da Itália adiou nesta terça-feira, 20, o julgamento dela pela quarta vez.

 

