Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CAMPO GRANDE

MPMS cobra Capital por alimentação a pacientes em unidades de saúde

Município afirma que começou a distribuição regular de refeições aos pacientes desde maio de 2025

João Pedro Flores

07/10/2025 - 18h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mais de um ano após o início da investigação, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 76ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, segue cobrando o Município quanto à garantia de alimentação adequada a pacientes e acompanhantes em permanência prolongada nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros Regionais de Saúde (CRSs).

O MPMS argumenta que o fornecimento de alimentação é um direito garantido por diversas legislações federais e normas do Sistema Único de Saúde (SUS), estendido também aos acompanhantes legalmente admitidos. Assim, cobra da administração municipal soluções emergenciais e o cumprimento do compromisso assumido em maio deste ano. 

Em novo ofício encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), o Promotor de Justiça Marcos Roberto Dietz solicita, em um prazo de 20 dias, respostas detalhadas sobre o fornecimento de alimentação nessas unidades, exigindo, entre outros pontos, o cronograma atualizado do processo licitatório para contratação permanente do serviço, dados sobre o número de refeições fornecidas mês a mês, esclarecimentos sobre a comunicação feita aos beneficiários e quais soluções emergenciais estão sendo analisadas para evitar a descontinuidade do serviço.

O inquérito civil que apura o caso está em tramitação desde setembro de 2024, após denúncias sobre a falta de refeições em unidades de urgência. Apesar de o Município afirmar que começou a distribuição regular de refeições aos pacientes desde maio de 2025, com uso de saldo remanescente de contrato vigente, uma vistoria realizada em julho pelo MPMS revelou que o fornecimento continua restrito aos pacientes.

Segundo relatório técnico, os acompanhantes, mesmo quando sua permanência é considerada necessária, não estão sendo contemplados com as refeições prometidas.

O MPMS destaca que, embora a legislação preveja permanência máxima de 24 horas nas UPAs e CRSs, na prática muitos pacientes ficam dias aguardando transferência por falta de leitos hospitalares.

Em um relatório anterior, foi constatado que 139 pacientes permaneceram mais de três dias nessas unidades, chegando a casos extremos de até nove dias de espera.

Caso a situação persista, o MPMS poderá adotar medidas judiciais mais rígidas para garantir o direito à alimentação aos usuários do SUS em situação de vulnerabilidade.

Metanol

Portugal doa medicamento para tratar intoxicação por metanol no Brasil

Embaixador português, Luís Faro Ramos diz que país foi o primeiro a responder pedido de ajuda do governo brasileiro

07/10/2025 18h30

Compartilhar
Embaixador português, Luís Faro Ramos

Embaixador português, Luís Faro Ramos Divulgação

Continue Lendo...

O governo de Portugal anunciou nesta terça-feira, 7, a doação ao Brasil de um primeiro lote de medicamentos para o tratamento de vítimas da intoxicação por metanol.

A remessa ocorreu após pedido de ajuda internacional do Ministério da Saúde. O governo português enviou ampolas de fomepizol injetável, medicamento que será usado em diferentes regiões do País. A quantidade não foi divulgada.

O fomepizol é usado como o antídoto para intoxicação oral por metanol, que pode levar a risco de morte.

O embaixador português, Luís Faro Ramos, destacou à Coluna do Estadão que Portugal foi o “primeiro país” a responder ao pedido de ajuda do governo brasileiro.

Há cinco dias, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) lançou um edital para identificar fabricantes e distribuidores internacionais do Fomepizol, em ampolas de 1,5 ml e concentração de 1.000 mg/ml.

O medicamento não tem registro sanitário no Brasil, por isso a necessidade de buscar fornecedores no exterior para dar conta da demanda emergencial no Sistema Único de Saúde (SUS).

No domingo, 5, a Anvisa autorizou a importação de 2,6 mil frascos, por meio da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) - 100 deles foram doados e os 2,5 mil restantes comprados pelo Ministério da Saúde.

A doação envolveu, do lado português, os ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Saúde, a Secretaria-Geral do Ministério da Saúde, a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed) e o Instituto Camões.

Brasil tem 217 notificações de possível intoxicação

Até esta terça-feira, 7, o Brasil reúne 217 notificações de possível intoxicação por metanol após consumo de bebida. Dessas, 17 foram confirmadas e 200 estão em investigação.

Pelo menos 13 Estados notificaram casos: São Paulo (que concentra cerca de 80% das notificações), Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia e Rio Grande do Sul. Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso descartaram os casos que estavam sob análise.

 

SAÚDE

Cervejas podem ser contaminadas por metanol?

Especialista aponta diferenças no processo de fabricação das bebidas fermentadas e destiladas

07/10/2025 18h15

Compartilhar
Professor do curso de Enfermagem explica que é mais comum que ocorra intoxicação por metanol em destilados

Professor do curso de Enfermagem explica que é mais comum que ocorra intoxicação por metanol em destilados TRE/MS

Continue Lendo...

Após a proliferação de novos casos de intoxicação e mortes relacionadas à ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol, surgiu uma dúvida na população brasileira. É possível que a contaminação por metanol também ocorra em cervejas e outras bebidas fermentadas?

Segundo Luís Andrade, professor do curso de Enfermagem da Estácio, os riscos são muito mais frequentes em destilados, devido ao processo de fabricação. Ele explica que é mais comum que casos de intoxicação por metanol ocorram em destilados, pois em bebidas como a cerveja, o processo de fermentação com leveduras gera naturalmente o teor alcoólico, que costuma ser menor. Já nos destilados, há a necessidade de separar diferentes frações, chamadas de "cabeça, coração e cauda".
 
"Essa etapa é essencial porque é justamente no descarte da última fração que se eliminam substâncias tóxicas, como o metanol. Quando esse processo não é feito corretamente, ou quando há adulteração criminosa com adição de metanol, o risco de intoxicação aumenta. Por isso, bebidas fermentadas como a cerveja dificilmente estão associadas a esse problema”, explica.

Porém, o professor afirma que há bebidas que passam por processos mistos, como o vinho do Porto, que envolve fermentação e destilação. Nesse caso, o risco de presença de metanol não pode ser descartado.

Os sintomas da intoxicação por metanol costumam aparecer, em média, 12 horas após o consumo, mas o tempo pode variar de acordo com a quantidade ingerida. 

“No organismo, o metanol e o etanol competem pelos mesmos receptores. Essa disputa explica porque a administração de etanol é utilizada como antídoto em casos de intoxicação, já que o etanol ocupa os receptores, reduzindo a ação do metanol”.

De acordo com o especialista, o tratamento rápido é fundamental para a recuperação. Pacientes que buscam ajuda médica logo nos primeiros sinais, como visão turva, dor abdominal, náuseas e confusão mental, têm maiores chances de sucesso. Além do uso de antídotos, pode ser necessária hidratação intravenosa e, em casos graves, até hemodiálise para filtrar o sangue. A literatura médica mostra que os melhores desfechos ocorrem quando o atendimento acontece nas primeiras 12 a 24 horas após a intoxicação.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação
TRANSPORTE

/ 1 dia

Rumo acumula 74 multas em 3 anos e expõe falência da Malha Oeste antes da relicitação

2

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 3 dias

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6845, segunda-feira (06/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6845, segunda-feira (06/10)

4

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 3 dias

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3505, segunda-feira (06/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3505, segunda-feira (06/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 20 horas

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT